Lyxmärkets mardröm – värsta dagen någonsin på börsen

ferrari
Ferrari-vd:n Benedetto Vigna hade lättare att hålla sig för skratt på torsdagen när nya siffror presenterades. (Foto: Ole Berg-Rusten/NTB/TT).
Johannes Stenlund
Johannes Stenlund
Uppdaterad: 09 okt. 2025Publicerad: 09 okt. 2025

Lägre tillväxtstakt – och färre elbilar. Ferraris besked togs inte emot väl av marknaden som straffade bolaget med en rekorddålig dag.

Ferrari-aktien har haft ett svängigt år. I vintras lyftes den fram som en succé, för att därefter falla kraftigt.

Nu har den återigen råkat ut för ett ras.

På torsdagen föll aktien på torsdagen efter att bolaget presenterat nedjusterade tillväxtförväntningar och en mer försiktig strategi för elektrifiering, skriver CNBC.

Snabb reaktion

Bolaget höjde visserligen prognosen för årets intäkter till minst 7,1 miljarder euro, från tidigare över 7 miljarder.

Samtidigt meddelades att omsättningen väntas uppgå till omkring 9 miljarder euro år 2030 och att EBITDA ska överstiga 3,6 miljarder euro.

Ferrari hade tidigare satt mer ambitiösa mål när det gäller elektrifieringen. (Foto: Cyril Zingaro/AP/TT).

Bedömningen var lägre än analytikernas förväntningar, som hade räknat med högre tillväxttakt.

Marknaden reagerade snabbt. De Milanonoterade aktierna tappade inledningsvis över 16 procent, för att därefter återhämta sig något.

Spela klippet
Ferrari går mot sämsta dagen

På eftermiddagen hade aktien ändå fallit med 14 procent. Även i USA handlades Ferrari ned med liknande siffror.

Det innebar aktiens sämsta handelsdag sedan börsnoteringen i Milano 2016, enligt Bloomberg.

En central del av presentationen gällde elektrifieringen. Ferrari räknar nu med att år 2030 ha en modellportfölj bestående av 40 procent förbränningsmotorer, 40 procent hybrider och 20 procent elbilar.

Färre elbilar

Den tidigare målsättningen var att elbilar skulle stå för 40 procent av försäljningen. Bolaget förklarade kursändringen med hänvisning till kundernas preferenser och marknadsläget.

Samtidigt visades tekniken som ska ligga till grund för märkets första elbil, kallad elettrica. Chassi och drivlina är nu produktionsklara och leveranserna ska starta i slutet av 2026.

En global lansering av den färdiga modellen planeras redan nästa år.

Ska lansera superbil

Även om de nya målen uppfattades som försiktiga på kort sikt, pekar andra bedömare på att efterfrågan fortsatt överstiger utbudet.

Ferrari har i dag omkring 90 000 aktiva kunder, en ökning med 20 procent sedan 2022, och planerar att introducera i genomsnitt fyra nya modeller per år från 2026 till 2030.

Det långsiktiga strategiarbetet inkluderar även en ny superbil, vilket väntas stärka lönsamheten. Men den kraftiga kursreaktionen visar att investerare hade hoppats på en mer offensiv plan, särskilt inom elektrifieringen.

ElbilFerrariItalien
Journalist med fokus på ekonomi och näringslivsfrågor.

