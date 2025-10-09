Lyxmärkets mardröm – värsta dagen någonsin på börsen

Ferrari-aktien har haft ett svängigt år. I vintras lyftes den fram som en succé, för att därefter falla kraftigt.

Nu har den återigen råkat ut för ett ras.

På torsdagen föll aktien på torsdagen efter att bolaget presenterat nedjusterade tillväxtförväntningar och en mer försiktig strategi för elektrifiering, skriver CNBC.

Snabb reaktion

Bolaget höjde visserligen prognosen för årets intäkter till minst 7,1 miljarder euro, från tidigare över 7 miljarder.

Samtidigt meddelades att omsättningen väntas uppgå till omkring 9 miljarder euro år 2030 och att EBITDA ska överstiga 3,6 miljarder euro.

Ferrari hade tidigare satt mer ambitiösa mål när det gäller elektrifieringen. (Foto: Cyril Zingaro/AP/TT).

Bedömningen var lägre än analytikernas förväntningar, som hade räknat med högre tillväxttakt.

Marknaden reagerade snabbt. De Milanonoterade aktierna tappade inledningsvis över 16 procent, för att därefter återhämta sig något.