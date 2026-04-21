Omkring fem miljoner kronor. Så mycket får du punga ut om du vill ha tag på Ferraris nya elbil som släpps i maj.
Priset på Ferraris nya elbil avslöjat – blir bland de dyraste
Den italienska sportbilstillverkaren Ferrari har nu bestämt sig för vad bolagets första helelektriska modell ska kosta.
Den kommer att landa på omkring 550 000 euro, enligt uppgifter inför bilens premiär i Rom nästa månad.
Det skulle göra modellen till en av de dyraste elbilarna på marknaden.
Dyrare än SUV:en
Den nya bilen, som enligt uppgifterna går under namnet Luce, markerar ett viktigt steg i Ferraris strategi att kombinera elektrifiering med exklusivitet, skriver Bloomberg.
Priset ligger tydligt över bolagets SUV-modell Ferrari Purosangue, som introducerats som en bredare ingång till varumärket men ändå behållit en hög prisnivå.
Ferrari har under flera år signalerat att man vill erbjuda kunder olika drivlinor, inklusive traditionella förbränningsmotorer, hybrider och helt elektriska alternativ.
Ses som ett test
Samtidigt betonar bolaget att prestanda och körupplevelse inte ska kompromissas, trots teknikskiftet.
Lanseringen av den elektriska modellen ses som ett test på hur väl lyxbilssegmentet kan anpassa sig till elektrifiering utan att tappa i värde eller efterfrågan.
För många köpare i premiumsegmentet är andrahandsvärdet avgörande, och osäkerheten kring elbilars långsiktiga värde har hittills varit en utmaning.
Vill vara fortsatt exklusiva
Under ledning av vd Benedetto Vigna har Ferrari drivit en strategi som fokuserar på höga marginaler snarare än volym.
Genom att begränsa produktionen och hålla priserna uppe försöker bolaget bevara sin exklusivitet även när det breddar modellutbudet.
Samtidigt påverkas bolaget av globala faktorer. Konflikten i Mellanöstern har bidragit till att aktiekursen stått stilla under året, och leveranser till regionen har tillfälligt pausats. Regionen är en viktig marknad för lyxfordon.
