Fem stjärnor räcker inte – dold säkerhetsbrist kostar hundratals liv

Trafikverket stämmer in i kritiken

Nu hänger även Trafikverket med i kritiken, eftersom det dör runt 2 personer i Sverige om året i underkörningsolyckor, enligt Vi Bilägare.

Lösningen är kraftigare underkörningsskydd, vilket visas genom olika slags tester.

”Tekniken i nya personbilar hjälper, men den löser inte problemet. Testerna visar tydligt att ett effektivt underkörningsskydd på släpet minskar konsekvenserna av olyckan avsevärt”, säger Rikard Fredriksson, senior sakkunnig trafiksäkerhet på Trafikverket.

Ingen garanti med fem stjärnor

En bil med fem stjärnor i Euro NCAP betraktas ofta som ett av de säkraste valen på marknaden. Men högsta betyg i krocktesterna är ingen garanti för att bilen skyddar alla trafikanter – vilket de nya testerna alltså klart visar.

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Säkerhetsexperter menar att utvecklingen av moderna personbilar har gått snabbt, medan vissa lastbilar fortfarande har underkörningsskydd som inte ger tillräckligt skydd vid allvarliga olyckor.

Frågan har blivit allt mer aktuell i takt med att bilarna får allt bättre säkerhetssystem. Automatisk nödbroms, filhållningsassistans och avancerade krockstrukturer har gjort moderna personbilar betydligt säkrare än för bara några år sedan.

Dödlig utgång för bilister

Men även den säkraste bilen kan få svårt att skydda sina passagerare om den glider in under ett betydligt större fordon.

Trafiksäkerhet handlar inte bara om hur säker den egna bilen är – utan också om hur den samverkar med andra fordon på vägen.

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