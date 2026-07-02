Fem stjärnor i krocktesterna är ingen garanti för att bilen skyddar alla trafikanter. . Nu visar nya krocktester att bristfälliga underkörningsskydd, särskilt på lastbilssläp, inte ger tillräckligt skydd och leder till hundratals dödsfall om året i Europa.
Fem stjärnor räcker inte – dold säkerhetsbrist kostar hundratals liv
Som Dagens PS berättat sker det färre trafikolyckor med dödlig utgång i Sverige, även om männen fortfarande är överrepresenterade.
Samtidigt visar färsk statistik att allt fler mister körkortet efter grova trafikbrott. Hastighetsöverträdelser ligger bakom majoriteten av besluten i Sverige.
När det gäller dödsfall i trafiken runt om i Europa visar en ny undersökning av Euro NCAP att det fortfarande finns ett område som man inte lyckats lösa ännu.
Underkörningsskyddet för tunga lastbilar
Det handlar framför allt om underkörningsskyddet för tunga lastbilar, med så kallade underrun-olyckor, där en personbil glider in under ett stillastående eller långsamtgående lastbilssläp.
Det kan röra sig om upp emot 400 dödsfall varje år i Europa. Problemet handlar om vad som händer när en personbil kolliderar med en lastbil framifrån eller från sidan. Om underkörningsskyddet är för svagt eller dåligt utformat riskerar personbilen att glida in under lastbilen, vilket kraftigt ökar risken för dödliga skador.
Trafikverket stämmer in i kritiken
Nu hänger även Trafikverket med i kritiken, eftersom det dör runt 2 personer i Sverige om året i underkörningsolyckor, enligt Vi Bilägare.
Lösningen är kraftigare underkörningsskydd, vilket visas genom olika slags tester.
”Tekniken i nya personbilar hjälper, men den löser inte problemet. Testerna visar tydligt att ett effektivt underkörningsskydd på släpet minskar konsekvenserna av olyckan avsevärt”, säger Rikard Fredriksson, senior sakkunnig trafiksäkerhet på Trafikverket.
Ingen garanti med fem stjärnor
En bil med fem stjärnor i Euro NCAP betraktas ofta som ett av de säkraste valen på marknaden. Men högsta betyg i krocktesterna är ingen garanti för att bilen skyddar alla trafikanter – vilket de nya testerna alltså klart visar.
Säkerhetsexperter menar att utvecklingen av moderna personbilar har gått snabbt, medan vissa lastbilar fortfarande har underkörningsskydd som inte ger tillräckligt skydd vid allvarliga olyckor.
Frågan har blivit allt mer aktuell i takt med att bilarna får allt bättre säkerhetssystem. Automatisk nödbroms, filhållningsassistans och avancerade krockstrukturer har gjort moderna personbilar betydligt säkrare än för bara några år sedan.
Dödlig utgång för bilister
Men även den säkraste bilen kan få svårt att skydda sina passagerare om den glider in under ett betydligt större fordon.
Trafiksäkerhet handlar inte bara om hur säker den egna bilen är – utan också om hur den samverkar med andra fordon på vägen.
Läs även:
Trafikverket: Det ska inte kunna hända. Dagens PS