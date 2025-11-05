Lexus kan vara på väg att ersätta sina ikoniska F-modeller med ett digitalt körläge – ett tryck på en knapp i stället för en V8.
Farväl till V8: Lexus gör F till mjukvara
Under många år har Lexus F-bilar stått för märkets sportiga själ. RC F, IS F och den legendariska LFA har visat att Lexus kan mer än att bygga tysta, välputsade lyxbilar – de har kunnat mäta sig med både BMW M och Mercedes-AMG.
Men nu verkar den eran vara på väg att ta slut.
Enligt Lexus-presidenten Takashi Watanabe är märket i färd med att omforma sitt sätt att leverera körglädje.
I en intervju med australiensiska Drive berättade han att framtida Lexus-modeller kanske inte längre får egna F-versioner. Istället kan sportläget helt enkelt aktiveras via programvara – med en knapptryckning.
Från hårdvara till mjukvara
Watanabe förklarade att F-bilar hittills handlat om hårdvara – stötdämpare, fjädrar, bromsar och motorer. Men när Lexus nu går mot så kallade SDV-bilar (software-defined vehicles) förändras spelplanen.
Prestanda kan i framtiden styras digitalt, inte mekaniskt.
Det kan innebära att den klassiska sportbilen ersätts av ett “F-läge” i en eldriven SUV eller en lyxig sedan.
En knapp på ratten – bokstavligen märkt med ett “F” – visades redan på en konceptbil under Japan Mobility Show, vilket kan vara en ledtråd om vart Lexus är på väg.
Körglädjen ska inte försvinna
Trots förändringen försäkrar Watanabe att körglädje fortfarande är central för Lexus. Han menar att sportighet och känsla kan förmedlas på nya sätt, genom teknik snarare än cylindrar.
“Det roliga i att köra är fortfarande väldigt viktigt för oss”, sa han.
“Men vi vill också erbjuda olika typer av värde till olika kunder – sport är bara en av dem.”
Med andra ord: Lexus vill inte låsa sig vid det gamla konceptet med separata prestandamodeller. Istället kan sportläget bli något man laddar ner, ungefär som en app.
Framtidens F kan vara virtuell
Watanabe utesluter inte att F-märket kan återvända på en riktig sportbil – kanske på den kommande LFR-superbilen – men just nu finns inga konkreta planer.
“Vi vill inte begränsa oss”, sa han.
“Vi skapar något nytt, och om det råkar se ut som en F-bil, då får det bli så.”
Det låter som att Lexus framtid handlar mindre om vridmoment och mer om kodrader. För entusiasterna är det en svår tanke – att den mullrande V8-an kan ersättas av en knapp på ratten. Men i en värld där allt fler bilar styrs av mjukvara är det kanske bara nästa logiska steg.
Åsa Wallenrud är en driven och erfaren motorjournalist med en stark passion för bilvärlden och teknik, gärna i kombination. Arbetat med varumärken som TV4 Nyhetsmorgon, Facit, M3, Lilla Gumman, Hem och Villamässor, Blocket, Byt Bil mfl. Har du en bra historia? Maila mig [email protected]
