Farväl till V8: Lexus gör F till mjukvara

Under många år har Lexus F-bilar stått för märkets sportiga själ. RC F, IS F och den legendariska LFA har visat att Lexus kan mer än att bygga tysta, välputsade lyxbilar – de har kunnat mäta sig med både BMW M och Mercedes-AMG.

Men nu verkar den eran vara på väg att ta slut.

Enligt Lexus-presidenten Takashi Watanabe är märket i färd med att omforma sitt sätt att leverera körglädje.

I en intervju med australiensiska Drive berättade han att framtida Lexus-modeller kanske inte längre får egna F-versioner. Istället kan sportläget helt enkelt aktiveras via programvara – med en knapptryckning.

Från hårdvara till mjukvara

Watanabe förklarade att F-bilar hittills handlat om hårdvara – stötdämpare, fjädrar, bromsar och motorer. Men när Lexus nu går mot så kallade SDV-bilar (software-defined vehicles) förändras spelplanen.

Prestanda kan i framtiden styras digitalt, inte mekaniskt.

Det kan innebära att den klassiska sportbilen ersätts av ett “F-läge” i en eldriven SUV eller en lyxig sedan.

ANNONS

En knapp på ratten – bokstavligen märkt med ett “F” – visades redan på en konceptbil under Japan Mobility Show, vilket kan vara en ledtråd om vart Lexus är på väg.