Bara 59 elbilar såldes av Polestar på den enorma kinesiska marknaden förra året. Därför väljer nu bolaget att stänga sin sista fysiska butik i Kina och gå över till digital försäljning.
Svenska bilmärket lämnar Kina efter fiasko
Elbilstillverkaren Polestar meddelade nyligen varslar 100 ingenjörer vid utvecklingsavdelningen i Göteborg.
Nu kommer ett nytt besked: bolagen stänger sin sista fysiska butik i Kina efter flera år av sviktande försäljning.
Kräftgången innebär att aktien handlas under en dollar på Nasdaq – en nivå som hotar dess börsnotering, skriver Carup.
Går över till försäljning på nätet
Den sista butiken låg i L+Plaza i Shanghai och markerar slutet för Polestars direkta detaljhandel i landet.
Företaget uppger att beslutet är en del av en strategisk omställning på den kinesiska marknaden, där fokus nu flyttas till digital försäljning.
Övrig verksamhet och kundsupport i landet ska enligt bolaget fortsätta som tidigare.
Med en aktiekurs på Nasdaq som i dagsläget ligger på runt 87 cent måste aktien höja sig över en dollar inom kort för att den inte ska avnoteras.
Svårt att konkurrera
Polestar har haft svårt att etablera sig på världens största elbilsmarknad. Under årets första sex månader såldes endast 69 bilar i Kina, en kraftig nedgång jämfört med fjolårets 3 120.
Sedan 2021 har försäljningen minskat markant: från drygt 2 000 bilar till drygt tusen året därpå, innan en tillfällig uppgång under 2024, skriver Carnewschina.
I dag erbjuder bolaget tre modeller på den kinesiska marknaden – Polestar 2, 3 och 4 – med priser mellan cirka 300 000 och 800 000 yuan.
Har tagit in mer pengar
Nedläggningen i Kina sker samtidigt som Polestar försöker stärka sin finansiella ställning.
I juni tog bolaget in 200 miljoner dollar genom en nyemission till PSD Investment, ett bolag delägt av Geely-grundaren Li Shufu.
Efter affären kontrollerar Li Shufu, som också kontrollerar Volvo, omkring två tredjedelar av Polestar genom olika ägarbolag.
Trots de svaga siffrorna i Kina växer försäljningen globalt. Under 2024 levererade Polestar 44 900 bilar, en ökning med 15 procent från året innan.
Flyttar fokus till andra marknader
I september visades även den nya Polestar 5 upp på bilsalongen i München – en fyrdörrars el-GT byggd på en ny aluminiumplattform utvecklad i Storbritannien.
Kina har länge setts som en nyckelmarknad för Polestar, men konkurrensen från inhemska tillverkare som BYD, Nio och Zeekr har hårdnat.
Bolaget hoppas nu att ett mer kostnadseffektivt och digitalt försäljningsupplägg ska förbättra lönsamheten på sikt, samtidigt som utvecklingsfokus flyttas mot Europa och Nordamerika.
