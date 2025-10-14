Svenska bilmärket lämnar Kina efter fiasko

Elbilstillverkaren Polestar meddelade nyligen varslar 100 ingenjörer vid utvecklingsavdelningen i Göteborg.

Nu kommer ett nytt besked: bolagen stänger sin sista fysiska butik i Kina efter flera år av sviktande försäljning.

Kräftgången innebär att aktien handlas under en dollar på Nasdaq – en nivå som hotar dess börsnotering, skriver Carup.

Går över till försäljning på nätet

Den sista butiken låg i L+Plaza i Shanghai och markerar slutet för Polestars direkta detaljhandel i landet.

Företaget uppger att beslutet är en del av en strategisk omställning på den kinesiska marknaden, där fokus nu flyttas till digital försäljning.

Övrig verksamhet och kundsupport i landet ska enligt bolaget fortsätta som tidigare.

Med en aktiekurs på Nasdaq som i dagsläget ligger på runt 87 cent måste aktien höja sig över en dollar inom kort för att den inte ska avnoteras.