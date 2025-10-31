Dagens PS
Raseriet mot nya bonusen – ”Bara för lantisar”

Elbilspremien går bara till vissa, tex dem som bor på landsbygden. (Foto: Canva och M Sverige)
Åsa Wallenrud
Uppdaterad: 31 okt. 2025Publicerad: 31 okt. 2025

54 000 kronor i elbilspremie kan bli din 2026. Men stödet kritiseras som alldeles för snävt – är du en av få som får pengarna?

Regeringen lanserar en ny, riktad elbilspremie som föreslås träda i kraft den 13 januari 2026. Bonusen är baserad på ett förslag från Naturvårdsverket och syftar till att påskynda övergången till eldrivna bilar och lätta lastbilar.

Stödet kan uppgå till maximalt 54 000 kronor för den som köper en ny eller begagnad elbil och ansöker före den 1 juli 2028.

Därefter sänks premien till 36 000 kronor, utbetalat som 1 000 kronor per månad, för att helt avslutas den 30 juni 2029.

Strikta krav begränsar stödet

Den stora nyheten är att premien är mycket begränsad och riktas enbart till privatpersoner som är bosatta i en av Sveriges 177 landsbygdskommuner eller i storstäders landsbygdsmiljö.

Dessutom finns ett strikt inkomstkrav: den sökandes inkomst får vara högst 80 procent av Sveriges medelinkomst.

Elbilen kan vara ny eller begagnad, men den får inte kosta mer än 500 000 kronor. Alternativt får leasingkostnaden högst vara 4 700 kronor i månaden.

Enligt Riksförbundet M Sverige är detta ett snävt villkor som gör att endast drygt en fjärdedel av Sveriges 10,6 miljoner invånare bor i de kommuner som omfattas, och ännu färre uppfyller inkomstkravet.

Carl-Erik StjernvallRiksförbundet M Sverige menar att regeringen missar att ge den sista knuffen till de hushåll som faktiskt står i begrepp att köpa en bil och som skulle kunna välja el i stället för bensin eller diesel. Riksförbundet anser att ett allmänt elbilsstöd skulle ge större klimateffekt.

Den nya premien betalas ut månadsvis med 1 500 kronor per månad under tre års tid. I dagsläget kan premien ännu inte sökas.

Senaste nytt

Kritiserad inriktning – M Sverige tar till hårda ord

Kritiken mot det nya elbilsprogrammet har varit hård, med rubriker som menar att stödet “bara för lantisar”.

Stjernvall betonar att ett allmänt stöd skulle vara bättre, men inser att en allmän subvention av elbilar strider mot EU:s regler för de sociala fonderna, vilket skulle kräva att pengar tas från statskassan istället.

Län för län, så fel slår stödet

Andel som inte omfattas av stödet i procent

LänProcent
Stockholm95 procent
Uppsala83 procent
Södermanland87 procent
Östergötland84 procent
Jönköping68 procent
Kronoberg71 procent
Kalmar37 procent
Gotland0 procent
Blekinge0 procent
Skåne73 procent
Halland44 procent
Västra Götaland68 procent
Värmland66 procent
Örebro75 procent
Västmanland92 procent
Dalarna48 procent
Gävleborg53 procent
Västernorrland58 procent
Jämtland49 procent
Västerbotten48 procent
Norrbotten60 procent
TOTALT73 procent

Andra viktiga incitament för dig som vill ställa om

Utöver den nya elbilspremien finns flera andra stöd och förmåner på plats:

  • Skrotningspremie: Premien för att skrota en äldre bil (Euro 5 eller lägre) och köpa en ny eller begagnad elbil höjdes den 27 maj till 25 000 kronor. De som tidigare fått 10 000 kronor kan ansöka om mellanskillnaden på 15 000 kronor retroaktivt. Premien förlängs till den 31 oktober och söks hos Boverket.
  • Laddstöd för allmänheten och verksamheter: Det finns bidrag att söka från Naturvårdsverket, som erbjuder ett enklare “Ladda Bilen-bidrag” på upp till 50 procent av kostnaderna, dock max 15 000 kronor per laddpunkt, för installation av laddare för allmänheten, boende eller anställda. För tyngre fordon söks medel från Energimyndigheten.
  • Sänkt energiskatt på el: Från årsskiftet sänks energiskatten på el från $43,9~\text{öre/kWh}$ till 41,1 öre/kWh. Detta gäller alla och behöver inte sökas. En elbil laddas i snitt 2 400 kWh per år, vilket ger en besparing på 70 kronor.
  • Skattefrihet för laddning på jobbet: Regeringen föreslår att skattefrihet för förmån av laddel på arbetsplats permanentas, i stället för att upphöra sista juni nästa år. Detta gäller alla och behöver inte sökas.

Premie för arbetsgivare och lätta lastbilar

  • Lätta ellastbilar: Premien på 40 000 kronor för köp eller leasing av en ellastbil upp till 3,5 ton förlängs till den 1 oktober, då den avslutas helt. Premien söks hos Energimyndigheten.
  • Förmånscykel: Den som får en förmånscykel av arbetsgivaren beskattas endast för den del av förmånsvärdet som överstiger 3 000 kronor per år, vilket gäller både standardcyklar och elcyklar.

Åsa Wallenrud
Åsa Wallenrud

Åsa Wallenrud är en driven och erfaren motorjournalist med en stark passion för bilvärlden och teknik, gärna i kombination. Arbetat med varumärken som TV4 Nyhetsmorgon, Facit, M3, Lilla Gumman, Hem och Villamässor, Blocket, Byt Bil mfl. Har du en bra historia? Maila mig [email protected]

