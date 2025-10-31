Raseriet mot nya bonusen – ”Bara för lantisar”

Regeringen lanserar en ny, riktad elbilspremie som föreslås träda i kraft den 13 januari 2026. Bonusen är baserad på ett förslag från Naturvårdsverket och syftar till att påskynda övergången till eldrivna bilar och lätta lastbilar.

Stödet kan uppgå till maximalt 54 000 kronor för den som köper en ny eller begagnad elbil och ansöker före den 1 juli 2028.

Därefter sänks premien till 36 000 kronor, utbetalat som 1 000 kronor per månad, för att helt avslutas den 30 juni 2029.

Strikta krav begränsar stödet

Den stora nyheten är att premien är mycket begränsad och riktas enbart till privatpersoner som är bosatta i en av Sveriges 177 landsbygdskommuner eller i storstäders landsbygdsmiljö.

Dessutom finns ett strikt inkomstkrav: den sökandes inkomst får vara högst 80 procent av Sveriges medelinkomst.

Elbilen kan vara ny eller begagnad, men den får inte kosta mer än 500 000 kronor. Alternativt får leasingkostnaden högst vara 4 700 kronor i månaden.

Enligt Riksförbundet M Sverige är detta ett snävt villkor som gör att endast drygt en fjärdedel av Sveriges 10,6 miljoner invånare bor i de kommuner som omfattas, och ännu färre uppfyller inkomstkravet.

Carl-Erik Stjernvall på Riksförbundet M Sverige menar att regeringen missar att ge den sista knuffen till de hushåll som faktiskt står i begrepp att köpa en bil och som skulle kunna välja el i stället för bensin eller diesel. Riksförbundet anser att ett allmänt elbilsstöd skulle ge större klimateffekt.

Den nya premien betalas ut månadsvis med 1 500 kronor per månad under tre års tid. I dagsläget kan premien ännu inte sökas.