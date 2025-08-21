Falsk batteri-oro hindrar svenskar från att köpa elbil

AI tar plats inom allt fler områden. Och självklart finns det de som insett vilket värde analytiska och prediktiva AI-modeller kan ha inom sportsbetting. System som tränats på enorma mängder historisk sportdata kan hitta mönster, avvikelser och potentiella värdespel som annars riskerar att gå förlorade. Kan AI-betting användas på den svenska spelmarknaden? Den svenska spelmarknaden …

På bara några veckor har jämförelsesajten “Billån” blivit en favorit bland dem som letar efter ett billån. Tjänsten gör det enkelt att jämföra billån – och många användare vittnar om att de lyckats få betydligt bättre räntor än via sin bilhandlare eller vanliga bank. Vi har pratat med Emil Hammarstrand, låneexpert och skribent på Billån.se, …

En gyllene solnedgång över Stockholms skärgård. Peter Jöbacks röst som rör vid talltopparna. Och gäster som Pernilla Wahlgren, Linnea Henriksson och Petra Marklund som kliver ut i gräset och sjunger tillsammans i kvällsbrisen. Och för Dagens PS läsare är detta ett unikt tillfälle att kliva rakt in i en magisk skärgårdskväll där Sveriges artistelit samlas …

En hög sparränta låter bra – men det betyder inte att sparkontot är rätt för dig. Här får du koll på vad du bör tänka på innan du väljer. Många har i dag sina besparingar på konton utan sparränta. Att flytta pengarna till ett sparkonto med ränta är ofta lika enkelt – men det gäller …

Annonsmarknaden är fortfarande skakig, men Relevance fortsätter att växa. I en ny intervju kommenterar bolagets vd Fredrik Lundberg kvartalssiffror, nya rekryteringar och framtidens strategi. "Det har varit mer utmanande än vad vi trott", säger Fredrik Lundberg, men lyfter att Relevance, som bland annat ägare Dagens PS, trots allt växer vidare. Ta del av rapporten i …

Ett kunskapsglapp hindrar omställningen

Undersökningen visar att mer än hälften av de tillfrågade, 53 procent, anser att oron för batteriets livslängd är ett av de främsta skälen till att de inte väljer en elbil.

Detta tyder på ett betydande kunskapsglapp mellan hur tekniken faktiskt fungerar och hur allmänheten uppfattar den.

Oron är inte befogad och svenskarna borde bilda sig lite. (Foto: Volvia)

ANNONS

Joel Graffman, vd på Ziklo Bank, understryker hur viktigt det är att sprida korrekt information för att öka förtroendet bland konsumenter.

“Det är ett tydligt tecken på att vi har ett stort gap mellan upplevd och faktisk batterihälsa. Genom att sprida korrekt information kan vi minska oron, öka förtroendet och skapa bättre förutsättningar för en fungerande elbils-begagnatmarknad”, säger han.

Ny teknik kräver ny kunskap

Jackie Kojander, som är elbilsexpert på Volvia Försäkringar, menar att osäkerheten är förståelig, eftersom tekniken är relativt ny för de flesta.

“Det är inte konstigt att det finns osäkerhet, tekniken är förhållandevis ny”, förklarar hon.

Däremot börjar det nu finnas tillförlitlig data om både batteriernas prestanda och hur konsumenter tänker kring dem. Detta ger en stabilare grund för att möta kundernas behov och bidra till en säkrare övergång till elektriska fordon.

Denna typ av information är avgörande för att bygga upp ett förtroende på marknaden och därmed bidra till att elektrifieringen av fordonsflottan kan fortsätta i en snabbare takt.

Djupare insikter i kommande rapport om svenskars oro

ANNONS

Undersökningen är en del av Ziklos Mobilitetsrapport 2025, som kommer att släppas under oktober. Rapporten ska ge en bredare bild av svenskarnas syn på framtidens mobilitet och behandlar både privatpersoners och företagens synpunkter.

Fokus ligger särskilt på elektrifiering och den påverkan den har på hela transportsektorn. En mer detaljerad genomgång av resultaten kan ge djupare insikter i de hinder som fortfarande existerar på vägen mot ett mer hållbart samhälle.

Att lösa kunskapsglappet kring batteriets livslängd är ett av de första och mest avgörande stegen för att få fler att överväga elbilen som ett seriöst alternativ.

Missa inte:

Det här har Lasse Åberg gjort med sina miljoner. News 55

Pensionsåldern för offentlig sektor höjs efter årsskiftet – med två år. E55

Kina byter position i valutakriget – så ska krypto lyfta yuanen. Realtid