Falsk batteri-oro hindrar svenskar från att köpa elbil

Joel Graffman, VD på Ziklo Bank. (Foto: Volvia och Canva)
Joel Graffman, VD på Ziklo Bank. (Foto: Volvia och Canva)
Åsa Wallenrud
Åsa Wallenrud
Uppdaterad: 21 aug. 2025Publicerad: 21 aug. 2025

En ny rapport avslöjar en utbredd men felaktig oro hos svenska bilköpare.

Många är oroliga för att elbilsbatterier snabbt ska förlora sin kapacitet, en missuppfattning som riskerar att bromsa omställningen till elektrifierade fordon och skada andrahandsmarknaden.

Felaktig oro för batteriets livslängd

Enligt en gemensam undersökning från Ziklo Bank och Volvia Försäkringar har en stor del av svenskarna en felaktig bild av hur mycket kapacitet ett elbilsbatteri förlorar över tid.

Även om modern batteriteknik visar att en genomsnittlig elbils ackumulator endast tappar mellan 10 och 15 procent av sin kapacitet under de första sex åren, tror en av tre svenskar att batteriet skulle förlora minst hälften av sin kapacitet under samma period.

Denna oro är inte isolerad, utan verkar vara en av de största tveksamheterna kring att köpa en elbil.

Ett kunskapsglapp hindrar omställningen

Undersökningen visar att mer än hälften av de tillfrågade, 53 procent, anser att oron för batteriets livslängd är ett av de främsta skälen till att de inte väljer en elbil.

Detta tyder på ett betydande kunskapsglapp mellan hur tekniken faktiskt fungerar och hur allmänheten uppfattar den.

Oron är inte befogad och svenskarna borde bilda sig lite. (Foto: Volvia)
Oron är inte befogad och svenskarna borde bilda sig lite. (Foto: Volvia)
Joel Graffman, vd på Ziklo Bank, understryker hur viktigt det är att sprida korrekt information för att öka förtroendet bland konsumenter.

“Det är ett tydligt tecken på att vi har ett stort gap mellan upplevd och faktisk batterihälsa. Genom att sprida korrekt information kan vi minska oron, öka förtroendet och skapa bättre förutsättningar för en fungerande elbils-begagnatmarknad”, säger han.

Ny teknik kräver ny kunskap

Jackie Kojander, som är elbilsexpert på Volvia Försäkringar, menar att osäkerheten är förståelig, eftersom tekniken är relativt ny för de flesta.

“Det är inte konstigt att det finns osäkerhet, tekniken är förhållandevis ny”, förklarar hon.

Däremot börjar det nu finnas tillförlitlig data om både batteriernas prestanda och hur konsumenter tänker kring dem. Detta ger en stabilare grund för att möta kundernas behov och bidra till en säkrare övergång till elektriska fordon.

Denna typ av information är avgörande för att bygga upp ett förtroende på marknaden och därmed bidra till att elektrifieringen av fordonsflottan kan fortsätta i en snabbare takt.

Undersökningen är en del av Ziklos Mobilitetsrapport 2025, som kommer att släppas under oktober. Rapporten ska ge en bredare bild av svenskarnas syn på framtidens mobilitet och behandlar både privatpersoners och företagens synpunkter.

Fokus ligger särskilt på elektrifiering och den påverkan den har på hela transportsektorn. En mer detaljerad genomgång av resultaten kan ge djupare insikter i de hinder som fortfarande existerar på vägen mot ett mer hållbart samhälle.

Att lösa kunskapsglappet kring batteriets livslängd är ett av de första och mest avgörande stegen för att få fler att överväga elbilen som ett seriöst alternativ.

Åsa Wallenrud
Åsa Wallenrud

Åsa Wallenrud är en driven och erfaren motorjournalist med en stark passion för bilvärlden och teknik, gärna i kombination. Arbetat med varumärken som TV4 Nyhetsmorgon, Facit, M3, Lilla Gumman, Hem och Villamässor, Blocket, Byt Bil mfl. Har du en bra historia? Maila mig [email protected]

Åsa Wallenrud
Åsa Wallenrud

Åsa Wallenrud är en driven och erfaren motorjournalist med en stark passion för bilvärlden och teknik, gärna i kombination. Arbetat med varumärken som TV4 Nyhetsmorgon, Facit, M3, Lilla Gumman, Hem och Villamässor, Blocket, Byt Bil mfl. Har du en bra historia? Maila mig [email protected]

