Experten varnar: De här 5 misstagen gör många innan de köper elbil

Men samtidigt växer också en ny typ av osäkerhet fram kring andrahandsvärden, batterier och laddning. För många bilköpare handlar det inte längre bara om räckvidd och design utan om ren privatekonomi.

Flera experter varnar nu för att många fortfarande köper elbil utan att förstå de största riskerna. Samtidigt fortsätter elbilsmarknaden att växa snabbt i Europa.

Nya siffror visar att både nyregistreringar och efterfrågan på begagnade elbilar ökar kraftigt när allt fler hushåll försöker minska sina drivmedelskostnader.

Flera branschexperter beskriver utvecklingen som ett tydligt skifte på bilmarknaden där elektrifieringen nu går in i en ny fas.

Batteriet avgör nästan allt

Den viktigaste frågan handlar fortfarande om batteriet.

Kapacitet, garanti och laddhistorik kan få enorm betydelse efter några år.

Många lockas av låga priser på begagnade elbilar men missar att batteriet är den absolut dyraste komponenten i bilen.

Ett batteribyte kan i vissa fall kosta hundratusentals kronor. Samtidigt skiljer sig garantierna kraftigt mellan olika tillverkare.

Vissa märken erbjuder upp till åtta års batterigaranti medan andra har betydligt hårdare villkor kring miltal och kapacitetsförlust.

För den som köper begagnat blir det därför avgörande att kontrollera batterihälsa och tidigare användning.