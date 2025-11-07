EU vill skapa ny miniklass – inspirerad av Japans kei-bilar

EU-kommissionen vill öppna för en helt ny fordonstyp som placerar sig någonstans mellan dagens småbilar och mopedbilar.

Tanken är att sänka produktionskostnaderna genom att tillåta enklare säkerhetsstandarder – och därmed göra bilar billigare för både tillverkare och köpare.

Stéphane Séjourné, EU-kommissionens vice ordförande med ansvar för industriell strategi, berättar enligt Reuters att målet är att möjliggöra småbilar i prisklassen 15 000–20 000 euro, vilket motsvarar cirka 175 000–235 000 kronor.

För att nå dit krävs enklare regelverk, särskilt kring säkerhet.

“Eftersom nuvarande regler påverkar priset direkt kommer vi att skapa nya”, säger Séjourné.

Mellan bil och mopedbil

Den planerade fordonsklassen ska hamna mellan vanliga bilar och de så kallade “quadricycles” – lätta fyrhjulingar som i Norden ofta kallas mopedbilar. EU har haft frågan på bordet en tid, men nu verkar planerna ta form på allvar.

Tanken är att skapa ett mellanting: större och kraftfullare än mopedbilar, men enklare och billigare än dagens minsta elbilar.

För många europeiska tillverkare kan detta bli en chans att återerövra det segment som nästan försvunnit i takt med stigande kostnader och hårdare säkerhetskrav.