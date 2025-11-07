Dagens PS
EU vill skapa ny miniklass – inspirerad av Japans kei-bilar

Stéphane Séjourné, EU-kommissionens vice ordförande med ansvar för industriell strategi. (Foto: Nicholas Ng on Unsplash och Virginia Mayo/AP/TT)
Åsa Wallenrud
Uppdaterad: 07 nov. 2025Publicerad: 07 nov. 2025

EU planerar en ny småbilklass med enklare säkerhetskrav för att pressa priserna och möta konkurrensen från Kina.

EU-kommissionen vill öppna för en helt ny fordonstyp som placerar sig någonstans mellan dagens småbilar och mopedbilar.

Tanken är att sänka produktionskostnaderna genom att tillåta enklare säkerhetsstandarder – och därmed göra bilar billigare för både tillverkare och köpare.

Stéphane Séjourné, EU-kommissionens vice ordförande med ansvar för industriell strategi, berättar enligt Reuters att målet är att möjliggöra småbilar i prisklassen 15 000–20 000 euro, vilket motsvarar cirka 175 000–235 000 kronor.

För att nå dit krävs enklare regelverk, särskilt kring säkerhet.

“Eftersom nuvarande regler påverkar priset direkt kommer vi att skapa nya”, säger Séjourné.

Mellan bil och mopedbil

Den planerade fordonsklassen ska hamna mellan vanliga bilar och de så kallade “quadricycles” – lätta fyrhjulingar som i Norden ofta kallas mopedbilar. EU har haft frågan på bordet en tid, men nu verkar planerna ta form på allvar.

Tanken är att skapa ett mellanting: större och kraftfullare än mopedbilar, men enklare och billigare än dagens minsta elbilar.

För många europeiska tillverkare kan detta bli en chans att återerövra det segment som nästan försvunnit i takt med stigande kostnader och hårdare säkerhetskrav.

Stellantis vill se ”E-cars” i Europa

Bland de som tryckt på för förändringen finns flera stora koncerner, däribland Stellantis – som äger märken som Peugeot, Citroën, Fiat, Opel, Alfa Romeo och Jeep.

Koncernens styrelseordförande John Elkann har länge lobbat för en europeisk motsvarighet till Japans kei-bilar, små och lättviktiga fordon som står för omkring 40 procent av bilmarknaden i Japan.

“Japan har sina kei-cars. Det finns ingen anledning att Europa inte ska ha en egen E-car”, sa Elkann i somras till Automotive News.

En chans att mota Kina

Bakgrunden till initiativet är också konkurrensen från kinesiska tillverkare, som erbjuder prispressade elbilar i mindre format. Genom att justera EU-reglerna hoppas kommissionen att europeiska biltillverkare ska kunna svara med egna, enklare modeller – utan att kompromissa helt med säkerheten.

Om planerna blir verklighet kan vi snart få se en ny sorts elbil på europeiska vägar: liten, prisvärd och anpassad för vardagens korta körningar.

EU
Åsa Wallenrud är en driven och erfaren motorjournalist med en stark passion för bilvärlden och teknik, gärna i kombination. Arbetat med varumärken som TV4 Nyhetsmorgon, Facit, M3, Lilla Gumman, Hem och Villamässor, Blocket, Byt Bil mfl. Har du en bra historia? Maila mig [email protected]

