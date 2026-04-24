Elon Musk uppges ha ökat sina inlägg om hotet mot den vita rasen markant och beskylls för att ägna sig åt ”rasistisk retorik”.
Elon Musk anklagas för att vara "en vit nationalist"
En kartläggning visar att Elon Musk, världens rikaste person, och vd för Tesla, SpaceX och X, publicerat omkring 850 inlägg på sitt sociala forum de senaste sju månaderna om ras och sin oro för vita.
Han har, enligt analysen, ökat sina konservativa åsikter radikalt och i januari skrev han bland annat på X:
”Vita är en snabbt döende majoritet” i ett inlägg som enligt Washington Post fått mer än 17 miljoner visningar och 150 000 gillatryck.
Elon Musk: Massivt hat mot vita
Månaden efter, i februari, publicerade Musk ett inlägg om att ”det har funnits obevekligt hat och giftig propaganda i väst mot alla vita, heterosexuella eller män, under det senaste decenniet eller mer”.
Han tillade i inlägget, som gillats av fler än 365 000: ”Inga fler skuldkänslor. NÅGOT.”
Enligt tidningens granskning har Elon Musk, som flaggat för en rekordstor börsnotering med SpaceX, lagt ut nästan tre gånger så många inlägg de senaste månaderna om vikten av att vita står upp för ras än under de två föregående åren.
När han kampanjade för Donald Trump under presidentvalet skruvade han upp tonlägget för sin konservatism. Och han äntrade senare Vita huset som ”slaktare” för statsapparatens utgifter. Hans politiska sejour utlöste ramaskri och våldsamma protester världen över mot honom personligen och bojkott och vandalism av Teslafordon.
Oroar sig över ”folkmord” på vita
Han har bevisligen blivit mer högljudd om ras och ventilerar frekvent sin oro över uppmaningar till ”folkmord” på vita.
Sedan oktober i fjol till mitten av april i år har han skrivit om ras under 166 av 197 dagar, uppger The Post.
Elon Musk, som gjort en rad galna upptåg under åren, hävdar att vita människor exponeras för hat, att de ratas från anställningar, samtidigt som han applåderat vita för avskaffandet av slaveriet.
Han har också påstått, framgår det, att en chatbot som konkurrerar med hans egen Grok ägnat sig åt rasism mot vita och asiatiska människor.
Har angripit sitt eget hemland
Han har även anklagat sitt hemland Sydafrika för att diskriminera vita människor efter apartheid. Han har tidigare även anklagats för antisemitism.
”Miljardären har ökat sin användning av rasistisk retorik samtidigt som han också har mött nya affärsmässiga påtryckningar”, enligt tidningen som uppger att 238 miljoner i dag följer Musks ofiltrerade tankar på X.
Heidi Beirich, medgrundare av Global Project Against Hate and Extremism, säger till The Post att Musk ger uttryck för en ”vit överhöghet”.
Han beskylls av flera experter för att vara ”en vit nationalist” och han har antytt att den vita befolkningen borde betraktas som USA:s ursprungsbefolkning.
Elon Musk, som snart kan bli biljonär, har genom sina många inlägg skrämt bort en del av sina fans.
