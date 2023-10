Elbil

Elbilsimporten från Kina fördubblad i september

Trots prat om illojal konkurrens och statlig inblandning, fortsätter elbilsimporten från Kina att öka under september. När siffrorna för september sammanställts, visar det sig att el och hybrid-bilimporten från Kina till Europa under september, ökat med hela 107 procent jämfört med september 2022. Rapporten kommer från nyhetskanalen Bloomberg som sammanställt siffrorna från Kina. Under september …