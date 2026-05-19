Elbilsboomen pressar industrin – batterierna räcker inte till

BYD, som konkurrerar direkt med Tesla om titeln som världens största elbilstillverkare, har nu drabbats av en massiv flaskhals kring sina nya batterier.

Resultatet är snabbt växande leveransköer och tusentals kunder som väntar på sina nya bilar.

Samtidigt tror flera analytiker att elbilsmarknaden kan stå inför ett nytt uppsving när batteritekniken förbättras och fler billigare modeller når marknaden.

Men den växande batteribristen hos stora tillverkare som BYD visar samtidigt att industrin fortfarande är extremt beroende av att snabbt kunna bygga ut produktionen av avancerade battericeller för att möta den globala efterfrågan.

Batteribrist skapar enorm orderkö

Bakom problemen finns efterfrågan på BYD:s nya generation Blade batterier med ultrasnabb laddteknik.

Tekniken används bland annat i premiummodeller från undermärken som Denza och Yangwang där försäljningen ökat kraftigt under året.

Enligt uppgifter från kinesiska medier uppskattas orderkön nu till över 140 000 bilar.

Trots att BYD producerar enorma mängder batterikapacitet varje månad räcker det inte för att möta den växande globala efterfrågan.

“Efterfrågan har ökat snabbare än produktionen”, konstaterar flera marknadsbedömare kring utvecklingen.