Efterfrågan på nya elbilar exploderar globalt men nu börjar en av världens största tillverkare få problem att leverera när batteriproduktionen inte längre hinner med.
Elbilsboomen pressar industrin – batterierna räcker inte till
Elbilsmarknaden fortsätter växa i rekordfart.
Samtidigt visar nya signaler från Kina att industrin nu pressas hårdare än på länge.
BYD, som konkurrerar direkt med Tesla om titeln som världens största elbilstillverkare, har nu drabbats av en massiv flaskhals kring sina nya batterier.
Resultatet är snabbt växande leveransköer och tusentals kunder som väntar på sina nya bilar.
Samtidigt tror flera analytiker att elbilsmarknaden kan stå inför ett nytt uppsving när batteritekniken förbättras och fler billigare modeller når marknaden.
Men den växande batteribristen hos stora tillverkare som BYD visar samtidigt att industrin fortfarande är extremt beroende av att snabbt kunna bygga ut produktionen av avancerade battericeller för att möta den globala efterfrågan.
Batteribrist skapar enorm orderkö
Bakom problemen finns efterfrågan på BYD:s nya generation Blade batterier med ultrasnabb laddteknik.
Tekniken används bland annat i premiummodeller från undermärken som Denza och Yangwang där försäljningen ökat kraftigt under året.
Enligt uppgifter från kinesiska medier uppskattas orderkön nu till över 140 000 bilar.
Trots att BYD producerar enorma mängder batterikapacitet varje månad räcker det inte för att möta den växande globala efterfrågan.
“Efterfrågan har ökat snabbare än produktionen”, konstaterar flera marknadsbedömare kring utvecklingen.
Europa blir nästa stora slagfält
Problemen kommer samtidigt vid ett känsligt läge för BYD:s internationella expansion.
Bolaget satsar nu aggressivt på Europa där kinesiska elbilstillverkare försöker vinna marknadsandelar mot etablerade märken som Volkswagen, Toyota och Skoda.
BYD har redan lanserat flera modeller i Europa och uppges samtidigt undersöka möjligheten att använda europeisk fabrikskapacitet för att minska effekten av tullar och handelshinder.
Men innan expansionen kan accelerera fullt ut måste bolaget lösa den växande batteribristen på hemmaplan.
Hela industrin pressas
Utvecklingen visar samtidigt hur avgörande batterier blivit för hela den globala bilindustrin.
Tillgången på avancerade battericeller är nu lika viktig som tillgången på halvledare var under pandemin.
Flera experter varnar för att konkurrensen om batteriproduktion kan bli en av bilindustrins största utmaningar under resten av decenniet.
Samtidigt fortsätter efterfrågan på elbilar att öka i stora delar av världen trots osäker ekonomi och hård konkurrens.
För tillverkarna handlar kampen därför inte längre bara om att bygga attraktiva bilar.
Den handlar allt mer om vem som faktiskt kan producera tillräckligt många batterier för att möta framtidens marknad.
