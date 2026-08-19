Elbilsägare går miste om 107 000 kronor var efter konkurs

Inga verkstadsavtal eller nybilsgaranti kvar

Moderbolaget ansökte om rekonstruktion enligt Chapter 11 i USA i juni 2024. Den 5 juli försattes det svenska bolaget Fisker Sweden AB i konkurs, enligt Bolagsverkets uppgifter.

Bolaget sålde bilarna direkt till kunderna och stod självt för nybilsgarantin med Mekonomen som avtalad verkstad. Ägarna blev därmed utan garanti och verkstadsavtal, och flera försäkringsbolag slutade erbjuda annat än trafikförsäkring.

Den 28 juni hade en borgenär till moderbolaget realiserat sin pant och tömt det svenska bolagets bankkonto, uppgav konkursförvaltaren Linda Schenholm för Carup.

Så mycket fanns kvar

I boet fanns cirka sex miljoner kronor, och oprioriterade fordringsägare delade på 2,5 miljoner, enligt konkursredovisningen. Advokatbyrån Carler uppges ha fått 3,4 miljoner kronor i arvode enligt handlingar från Stockholms tingsrätt.

Förvaltararvode är en konkurskostnad enligt 14 kap. konkurslagen och tas ur boet innan borgenärerna får utdelning. Beloppet bestäms av tingsrätten. Kravet på 147 800 kronor och utdelningen på 41 000 kommer uppges av en bilägare till Carup.

Regeln som kan ge mer tillbaka

Vid kreditköp svarar långivaren tillsammans med säljaren för återbetalning och skadestånd, enligt 29 § konsumentkreditlagen. Konsumentverket anger säljarens konkurs som ett tillämpningsfall. Rätten omfattar bara krav på pengar, och långivaren betalar aldrig mer än kreditbeloppet.

ANNONS

PS analys: Flera nya bilmärken säljer i Sverige genom ett eget importbolag som också bär garantin. Går bolaget i konkurs, blir köparen oprioriterad fordringsägare enligt 18 § förmånsrättslagen, i samma led som Skatteverket sedan skatteförmånsrätten avskaffades.

Det är en påminnelse till alla första köpare att väga in som risk när man investerar i ett nytt bolag.

Läs även: Aston Martin: En bil ingen får köpa och en bil ingen får äga

Läs även: El för 47 kronor bar elva ton flygplan i 27 minuter