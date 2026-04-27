Elbilar rusar i Europa – upp 51 procent efter bränslechock

Utvecklingen sammanfaller med kraftigt stigande priser på bensin och diesel, i spåren av konflikten i Iran.

För första kvartalet summerar försäljningen till nära 500 000 elbilar, vilket motsvarar en ökning på över 33 procent.

Begagnatmarknaden visar samtidigt samma tydliga riktning.

Försäljningen av begagnade elbilar har ökat med nära 24 procent och utgör nu omkring 10 procent av marknaden, trots att den totala bilförsäljningen backar.

Bränslepriset driver beteendeförändring

Den snabba uppgången visar hur känslig efterfrågan är för energipriser.

När kostnaden för fossila bränslen stiger blir kalkylen för elbilar snabbt mer attraktiv, särskilt i länder där laddinfrastruktur redan är utbyggd.

Utvecklingen är tydligast i Norden. Norge toppar statistiken där 98 procent av alla nyregistrerade bilar i mars var eldrivna. Danmark följer med 76 procent och Finland närmar sig 50 procent.

Samtidigt ökar takten även i större marknader.

Tyskland, Frankrike, Spanien, Italien och Polen redovisar samtliga uppgångar på omkring 40 procent under årets första månader.