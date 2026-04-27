Geopolitiken förändrar bilmarknaden i snabb takt när stigande bränslepriser driver en ny våg av elektrifiering.
Elbilar rusar i Europa – upp 51 procent efter bränslechock
Den europeiska bilmarknaden genomgår just nu ett tydligt skifte.
Under mars registrerades omkring 224 000 nya elbilar i Europa, en ökning med 51 procent jämfört med samma period i fjol.
Utvecklingen sammanfaller med kraftigt stigande priser på bensin och diesel, i spåren av konflikten i Iran.
För första kvartalet summerar försäljningen till nära 500 000 elbilar, vilket motsvarar en ökning på över 33 procent.
Begagnatmarknaden visar samtidigt samma tydliga riktning.
Försäljningen av begagnade elbilar har ökat med nära 24 procent och utgör nu omkring 10 procent av marknaden, trots att den totala bilförsäljningen backar.
Bränslepriset driver beteendeförändring
Den snabba uppgången visar hur känslig efterfrågan är för energipriser.
När kostnaden för fossila bränslen stiger blir kalkylen för elbilar snabbt mer attraktiv, särskilt i länder där laddinfrastruktur redan är utbyggd.
Utvecklingen är tydligast i Norden. Norge toppar statistiken där 98 procent av alla nyregistrerade bilar i mars var eldrivna. Danmark följer med 76 procent och Finland närmar sig 50 procent.
Samtidigt ökar takten även i större marknader.
Tyskland, Frankrike, Spanien, Italien och Polen redovisar samtliga uppgångar på omkring 40 procent under årets första månader.
Subventioner och struktur ger effekt
Bakom utvecklingen finns en kombination av politiska incitament och ekonomiska realiteter. Flera länder erbjuder direkta stöd till hushåll som byter till elbil.
I Frankrike kan bidrag uppgå till motsvarande över 60 000 kronor beroende på inkomstnivå.
Det sänker tröskeln för en bredare grupp köpare, samtidigt som högre bränslepriser förstärker incitamenten.
”Ökningen i mars är en av de största framstegen för Europas energisäkerhet på senare tid”, säger Chris Heron vid branschorganisationen E Mobility Europe.
Effekten är inte bara konsumentdriven. Enligt organisationens beräkningar minskar efterfrågan på olja nu motsvarande två miljoner fat per år till följd av elektrifieringen.
