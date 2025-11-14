Oljegigantens besked: En av elbilarnas största utmaningar är löst

Ett av de största hindren för elbilarnas breda genomslag har länge varit laddtiderna.

Trots tekniska framsteg tar det fortfarande runt en halvtimme att snabbladda från 10 till 80 procent, även med dagens mest avancerade system.

Men nu kommer ett besked som kan förändra spelplanen.

Shell presenterar en ny typ av kylvätska som enligt företaget kan korta laddtiden till under tio minuter. Det skriver Carwow.

Ny teknik kan kapa laddtiderna dramatiskt

Den nya kylvätskan är utvecklad för att hantera värmeutvecklingen i elbilens hela drivlina.

Enligt Shells ingenjörer kan tekniken ersätta traditionella glykolbaserade lösningar och samtidigt kyla effektivare, även utan direktkontakt med de komponenter som genererar värme.

“Vår Shell EV-Plus Thermal Fluid’s förmåga att helt ersätta traditionella glykolbaserade kylmedel och fungera med befintlig hårdvara är en game changer”, säger projektets ledande ingenjör Robert Mainwaring.

Han betonar att en enda vätska kan användas för alla delar av bilens kylsystem, något som gör drivlinan lättare, mer effektiv och billigare att tillverka.

Kylningen är central för att kunna ladda snabbare.

När batterier laddas hårt stiger temperaturen kraftigt, vilket begränsar hur mycket energi som kan tillföras.

Effektivare kylning skulle därför kunna möjliggöra den snabba laddning som elbilsindustrin länge efterfrågat.

Kan ge längre räckvidd

Teknikföretaget Horiba-MIRA, som arbetat tillsammans med Shell i utvecklingen, framhåller att förbättrad temperaturkontroll påverkar mer än bara laddningen.

“Förmågan att hantera värme effektivt i hela drivlinan är grundläggande för att låsa upp elbilarnas fulla potential”, säger Dr. David Bridge, chef för termiska system hos Horiba-MIRA. Enligt honom innebär stabilare temperaturer både högre säkerhet och längre livslängd för komponenterna.

Eftersom elbilar presterar bäst runt 21,5 grader kan bättre kylning dessutom minska räckviddsförluster vid höga temperaturer. Studier visar att elbilars räckvidd kan minska med omkring 15 procent vid 35 grader.

