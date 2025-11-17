Okänd elbil överraskar: Kör 1 044 kilometer utan att ladda

BLACK WEEKS Spara upp till 54% på Verisure hemlarm

Räckviddsångest är fortfarande en av de största orsakerna till att bilköpare tvekar inför att byta till elbil.

Men en ny testkörning från Kina visar nu att gränserna snabbt flyttas.

En sedanmodell utrustad med nästa generations batteriteknik klarade hela 1 044 kilometer på en enda laddning, och det under ogynnsamma vinterförhållanden. Det skriver Frandroid.

Teknikkapplöpningen hårdnar

Elbilsindustrin investerar massivt i batterier som kan leverera längre räckvidd, lägre vikt och bättre energieffektivitet.

Ett av företagen längst fram i utvecklingen är Nio, som samarbetar med batteriproducenten WeLion.

Deras nya batterier har redan tagit plats i modeller som ET5 och ET7.

Nios vd William Li bekräftade på kinesiska sociala medier att en ET7 körts 1 044 kilometer utan laddstopp.

Han skriver att körningen tog 14 timmar med en genomsnittshastighet på 74 kilometer i timmen och att bilen fortfarande hade tre procent batteri kvar vid målgång.

Li kallar resultatet en milstolpe för elbilarnas utveckling.

