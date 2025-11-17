Elbilen imponerar stort när den klarade 1 044 kilometer utan ett enda laddstopp.
Okänd elbil överraskar: Kör 1 044 kilometer utan att ladda
Mest läst i kategorin
Tesla vänder Kina ryggen i nytt handelsdrama
Tesla vill avveckla kinesiska komponenter i sina amerikanska bilar – en kursändring som säger en hel del om dagens laddade handelsklimat. Tesla har inlett en storstädning i sin amerikanska produktion. Tanken är enkel: bilar som säljs i USA ska inte längre innehålla delar från Kina. Beslutet har vuxit fram under året och handlar om både …
Solidstate-batterier kraftigt försenade
Trots höga förväntningar tar utvecklingen av helsolidstate-batterier längre tid än många trott — nästa genombrott kan dröja tills efter 2030. Vid 2025 World Power Battery Conference i Sichuan betonade ledande aktörer från Kina att tekniken för helsolidstate-batterier trots allt inte är nära masstillverkning, skriver Car news China. Wu Chengxin, vice ordförande för China All‑Solid‑State Battery …
Oljegigantens besked: En av elbilarnas största utmaningar är löst
Oljegiganten presenterar en teknik som kan lösa ett av elbilarnas största hinder och samtidigt sätta press på hela branschen. Ett av de största hindren för elbilarnas breda genomslag har länge varit laddtiderna. Trots tekniska framsteg tar det fortfarande runt en halvtimme att snabbladda från 10 till 80 procent, även med dagens mest avancerade system. Men …
Elbilarnas oväntade superduo – Volkswagen och Rivian går förbi alla tvivlare
Ett år efter starten överraskar Volkswagen och Rivian – deras gemensamma elbilsprojekt växer i rekordfart världen över. Ett år efter starten växer samarbetet mellan Volkswagen och Rivian i raketfart – över 1 500 ingenjörer arbetar nu med att bygga framtidens digitala bilhjärna. När Volkswagen och elbilstillverkaren Rivian slog sig ihop hösten 2024 var många skeptiska. …
Elbil hemma? Så får du laddningen att funka från dag ett
Att ladda elbilen hemma kräver mer än en sladd i väggen. Här är vad du ska tänka på – från laddbox till bidrag och solceller. Att köpa elbil är enkelt. Det svåra börjar när man inser att bilen måste laddas – helst hemma, varje natt. För villa- och radhusägare är det fullt möjligt, men kräver …
Räckviddsångest är fortfarande en av de största orsakerna till att bilköpare tvekar inför att byta till elbil.
Men en ny testkörning från Kina visar nu att gränserna snabbt flyttas.
En sedanmodell utrustad med nästa generations batteriteknik klarade hela 1 044 kilometer på en enda laddning, och det under ogynnsamma vinterförhållanden. Det skriver Frandroid.
Teknikkapplöpningen hårdnar
Elbilsindustrin investerar massivt i batterier som kan leverera längre räckvidd, lägre vikt och bättre energieffektivitet.
Ett av företagen längst fram i utvecklingen är Nio, som samarbetar med batteriproducenten WeLion.
Deras nya batterier har redan tagit plats i modeller som ET5 och ET7.
Nios vd William Li bekräftade på kinesiska sociala medier att en ET7 körts 1 044 kilometer utan laddstopp.
Han skriver att körningen tog 14 timmar med en genomsnittshastighet på 74 kilometer i timmen och att bilen fortfarande hade tre procent batteri kvar vid målgång.
Li kallar resultatet en milstolpe för elbilarnas utveckling.
Läs mer: Elbil hemma? Så får du laddningen att funka från dag ett – Dagens PS
Senaste nytt
Ta tempen på din bostadsrättsförening med Brf-Tempen
Hur mår egentligen din bostadsrättsförening? Med Riksbyggens Brf-Tempen får bostadsrättsföreningar en unik möjlighet att jämföra sig med andra liknande föreningar och få en tydlig bild av sin ekonomiska hälsa och styrelsens arbetsinsats. Med 85 års erfarenhet av bostadsrättsföreningars ekonomi och förvaltning erbjuder Riksbyggen Brf-Tempen en kostnadsfri tjänst som ger styrelser en djupare förståelse för hur …
Efter svaga kvartalet: "Oktober har varit en fantastisk månad"
Efter ett tufft kvartal med fallande omsättning och tekniska bakslag blickar Relevance Communication Nordic framåt. Med nyckelrekryteringar, en slimmad verksamhet och ett tydligare fokus ser vd Fredrik Lundberg en vändning i sikte. Q3 var svagt, det medger Fredrik Lundberg utan omsvep. Omsättningen föll och resultatet blev därefter. Men bakom siffrorna pågår en transformation som enligt …
Flodkryssningen som gör dig till kontinentens långsammaste – och lyckligaste – resenär
Det finns resor man tar för att komma bort. Och så finns det resor i form av flodkryssningen man tar för att komma tillbaka till sig själv. En flodkryssning på Donau tillhör den senare sorten. Perfekt Weekend har fått ett unikt erbjudande till MS VIVA TWO, en resa som låter som en saga men känns …
Därför växer modulärt byggande i Sverige
Traditionella byggprojekt tar tid, kräver stora investeringar och förutsätter stabila behov över lång tid. I verkligheten rör sig utvecklingen snabbare än så. För att möta förändringar inom skola, industri och offentlig sektor väljer allt fler aktörer att se modulära byggnader som en lösning för ökad flexibilitet. Det är inte bara en cirkulär lösning som både …
Så mycket kan din förening spara i energi och pengar med energikalkylatorn
Energikostnaderna för bostadsrättsföreningar har ökat kraftigt de senaste åren, och variationerna har gjort det svårt för många styrelser att planera sin ekonomi. Nu lanserar Riksbyggen Energikalkylatorn, ett digitalt verktyg som direkt visar hur mycket energi och pengar just din förening kan spara. I många fastigheter finns en betydande besparingspotential som sällan utnyttjas fullt ut för …
Hårt test i minusgrader
Testen genomfördes vid två minusgrader, en temperatur som i regel försämrar batteriers prestanda avsevärt.
Trots det lyckades bilen leverera en räckvidd som överträffar de flesta fossildrivna bilar på marknaden.
Den officiella räckvidden bygger på den kinesiska CLTC-standarden, som ofta anses mer optimistisk än den europeiska WLTP-mätningen.
Enligt uppskattningar skulle motsvarande WLTP-räckvidd ligga runt 900 kilometer, vilket fortfarande placerar bilen i absolut toppskikt.
Elbilskunder får nya argument
För bilköpare som fortfarande är tveksamma till elbilar kan den här prestationen få stor betydelse.
Längre räckvidd innebär färre laddstopp, lägre stress och större flexibilitet, särskilt på längre resor.
Elbilsmarknaden är på väg in i en ny fas där teknik, batterikapacitet och effektivitet blir avgörande konkurrensparametrar.
Och om resultaten från Nios test håller i praktiken kan det bli ett av de största framstegen på många år.
Missa inte:
El, elegans och engelskt lugn – nya Evoque tar form – Dagens PS
Från 0 till lagom på 5 sekunder – Kina vill tämja elbilarna – Dagens PS
Just nu får du ett riktigt bra pris på Sveriges mest valda hemlarm med brand- och inbrottsskydd. Räkna ut ditt pris och ta del av erbjudandet
Senaste nytt
Hej då cement – nu byggs framtiden av jord och gammal kartong
Cement har länge varit en självklarhet i byggvärlden. Vi ser det överallt – i bostäder, skolor, broar och höghus. Men bakom den hårda grå fasaden finns ett problem.? Cement är nämligen en av världens största utsläppskällor.? Varje år släpper cementindustrin ut 2,8 miljarder ton utsläpp. Det är 8 procent av hela världens föroreningar. Samtidigt kastas …
"Passa på-effekten" som tömmer ditt konto i jul
Julen närmar sig och risken är stor att svenskarna bränner mer pengar än planerat. Flera psykologiska mekanismer gör december till en av årets dyraste månader. En färsk undersökning visar att svenskarna planerar att lägga omkring 3 050 kronor på julklappar i år. Samtidigt känner åtta av tio stress inför högtiden. Den kombinationen kan göra december …
Därför är dina arbetsdagar mycket längre än nödvändigt
Många av oss kliver in på jobbet med ambitionen att logga ut klockan 17. Ändå hamnar vi framför datorn långt efter att arbetsdagen borde vara slut.? Flexibla arbetsmodeller, digitala verktyg och möjlighet att skräddarsy arbetsdagen borde förvisso göra det enklare att logga ut i tid. Ändå fortsätter många att jobba långt efter att arbetsdagen borde …
Warren Buffett: Så har alla råd att investera
Wall Street-legendaren Warren Buffett, 95, menar att det finns ett recept som gör att alla kan investera, även den som har ont om pengar. Så här resonerar börsoraklet. Enligt Warren Buffett kan en enkel lösning att få fler att investera en S&P 500 indexfond. Detta är en strategi som Buffett återkommande rekommenderat, skriver Business Insider, …
Okänd elbil överraskar: Kör 1 044 kilometer utan att ladda
Elbilen imponerar stort när den klarade 1 044 kilometer utan ett enda laddstopp. Räckviddsångest är fortfarande en av de största orsakerna till att bilköpare tvekar inför att byta till elbil. Men en ny testkörning från Kina visar nu att gränserna snabbt flyttas. En sedanmodell utrustad med nästa generations batteriteknik klarade hela 1 044 kilometer på …