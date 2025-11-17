Dagens PS
Okänd elbil överraskar: Kör 1 044 kilometer utan att ladda

Elbil
Elbilsindustrin investerar massivt i batterier som kan leverera längre räckvidd, lägre vikt och bättre energieffektivitet. (Foto: TT)
Christian Pedersen
Christian Pedersen
Uppdaterad: 17 nov. 2025Publicerad: 17 nov. 2025

Elbilen imponerar stort när den klarade 1 044 kilometer utan ett enda laddstopp.

Räckviddsångest är fortfarande en av de största orsakerna till att bilköpare tvekar inför att byta till elbil.

Men en ny testkörning från Kina visar nu att gränserna snabbt flyttas.

En sedanmodell utrustad med nästa generations batteriteknik klarade hela 1 044 kilometer på en enda laddning, och det under ogynnsamma vinterförhållanden. Det skriver Frandroid.

Teknikkapplöpningen hårdnar

Elbilsindustrin investerar massivt i batterier som kan leverera längre räckvidd, lägre vikt och bättre energieffektivitet.

Ett av företagen längst fram i utvecklingen är Nio, som samarbetar med batteriproducenten WeLion.

Deras nya batterier har redan tagit plats i modeller som ET5 och ET7.

Nios vd William Li bekräftade på kinesiska sociala medier att en ET7 körts 1 044 kilometer utan laddstopp.

Han skriver att körningen tog 14 timmar med en genomsnittshastighet på 74 kilometer i timmen och att bilen fortfarande hade tre procent batteri kvar vid målgång.

Li kallar resultatet en milstolpe för elbilarnas utveckling.

Läs mer: Elbil hemma? Så får du laddningen att funka från dag ett – Dagens PS

Hårt test i minusgrader

Testen genomfördes vid två minusgrader, en temperatur som i regel försämrar batteriers prestanda avsevärt.

Trots det lyckades bilen leverera en räckvidd som överträffar de flesta fossildrivna bilar på marknaden.

Den officiella räckvidden bygger på den kinesiska CLTC-standarden, som ofta anses mer optimistisk än den europeiska WLTP-mätningen.

Enligt uppskattningar skulle motsvarande WLTP-räckvidd ligga runt 900 kilometer, vilket fortfarande placerar bilen i absolut toppskikt.

Elbilskunder får nya argument

För bilköpare som fortfarande är tveksamma till elbilar kan den här prestationen få stor betydelse.

Längre räckvidd innebär färre laddstopp, lägre stress och större flexibilitet, särskilt på längre resor.

Elbilsmarknaden är på väg in i en ny fas där teknik, batterikapacitet och effektivitet blir avgörande konkurrens­parametrar.

Och om resultaten från Nios test håller i praktiken kan det bli ett av de största framstegen på många år.

