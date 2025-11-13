Range Rovers succémodell Evoque går nu över till eldrift och markerar början på en ny epok för det brittiska märket.
El, elegans och engelskt lugn – nya Evoque tar form
Range Rover Evoque, märkets mest populära modell i Storbritannien, går nu mot en ny era. Tredje generationen väntas lanseras mot slutet av decenniet – denna gång helt elektrisk.
Den blir därmed den sista pusselbiten i Land Rovers elektrifierade modellfamilj, där även Range Rover Velar och Defender Sport ska få eldrift.
Till skillnad från den större Velar, som ska ompositioneras mot en ny kundgrupp, kommer Evoque även fortsättningsvis vara instegsmodellen i Range Rover-familjen.
Och det är ingen liten roll – modellen står för omkring fyrtio procent av märkets försäljning i Storbritannien det senaste decenniet.
Ny teknik under skalet
Grunden för den kommande Evoque blir JLR:s nya plattform EMA – Electrified Modular Architecture, framtagen för eldrift från början.
Plattformen, med 800-volts system och så kallad skateboard-konstruktion, ska byggas på fabriken i Halewood utanför Liverpool – samma plats där dagens Evoque tillverkas.
Motorn kommer att tillverkas in-house och batterierna hämtas från Tata Groups nya fabrik i Somerset, planerad att öppna 2027.
Räckvidden är ännu inte bekräftad, men allt pekar på att Evoque behöver klara minst 700 kilometer för att kunna mäta sig med konkurrenter som Mercedes-Benz GLA EV.
Snabbladdning blir standard, och tack vare 800-voltsarkitekturen väntas laddtiderna bli betydligt kortare än dagens plug-in-hybrider.
Hybridernas skugga
Trots tydlig el-fokus kan JLR komma att erbjuda olika drivlinor. Företaget har tidigare antytt att EMA-plattformen kan rymma både laddhybrider och räckviddsförlängare med mindre bensinmotorer.
Detta skulle ge kunder fler alternativ och spegla trenden där intresset för rena elbilar svalnat något till förmån för laddhybrider.
Om kostnaderna för en helt elektrisk version blir för höga kan JLR till och med välja att låta nuvarande generation leva vidare som bensin- och dieselalternativ parallellt med den nya eldrivna modellen – ungefär som Porsche planerar med Cayenne.
Diskret designrevolution
Utseendemässigt väntas Evoque förbli trogen sitt nuvarande formspråk. JLR vill behålla bilens välkända proportioner, men det talas om något större mått och mer rymd i kupén.
Plattformens platta golv frigör utrymme för både passagerare och bagage – som redan i dag är bland klassens rymligaste med sina 591 liter.
Inredningen ska fortsätta vara elegant men mer avskalad och teknikfokuserad. Nya digitala funktioner, molnanslutna tjänster och avancerade förarassistanssystem väntas göra entré.
Ett nytt kapitel i Range Rovers historia
När Evoque lanseras kring 2028 kommer den att följa efter Range Rover Electric (2026) och Range Rover Sport EV (2027). Tillsammans markerar de början på ett nytt, elektrifierat kapitel för märket – men utan att förlora den klassiska Range Rover-känslan.
JLR:s tidigare vd Thierry Bolloré uttryckte det så här: ”EMA-plattformen kommer att ge våra bilar nya proportioner och egenskaper vi aldrig haft tidigare.”
Det låter som att framtiden för Evoque blir både bekant – och helt ny.
Åsa Wallenrud är en driven och erfaren motorjournalist med en stark passion för bilvärlden och teknik, gärna i kombination. Arbetat med varumärken som TV4 Nyhetsmorgon, Facit, M3, Lilla Gumman, Hem och Villamässor, Blocket, Byt Bil mfl. Har du en bra historia? Maila mig [email protected]
