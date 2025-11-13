El, elegans och engelskt lugn – nya Evoque tar form

BLACK WEEKS Spara upp till 54% på Verisure hemlarm

Range Rover Evoque, märkets mest populära modell i Storbritannien, går nu mot en ny era. Tredje generationen väntas lanseras mot slutet av decenniet – denna gång helt elektrisk.

Den blir därmed den sista pusselbiten i Land Rovers elektrifierade modellfamilj, där även Range Rover Velar och Defender Sport ska få eldrift.

Till skillnad från den större Velar, som ska ompositioneras mot en ny kundgrupp, kommer Evoque även fortsättningsvis vara instegsmodellen i Range Rover-familjen.

Och det är ingen liten roll – modellen står för omkring fyrtio procent av märkets försäljning i Storbritannien det senaste decenniet.

Om man vill minnas tillbaka lite. (Foto: JLR)

Ny teknik under skalet

Grunden för den kommande Evoque blir JLR:s nya plattform EMA – Electrified Modular Architecture, framtagen för eldrift från början.

Plattformen, med 800-volts system och så kallad skateboard-konstruktion, ska byggas på fabriken i Halewood utanför Liverpool – samma plats där dagens Evoque tillverkas.

Motorn kommer att tillverkas in-house och batterierna hämtas från Tata Groups nya fabrik i Somerset, planerad att öppna 2027.

ANNONS

Räckvidden är ännu inte bekräftad, men allt pekar på att Evoque behöver klara minst 700 kilometer för att kunna mäta sig med konkurrenter som Mercedes-Benz GLA EV.

Snabbladdning blir standard, och tack vare 800-voltsarkitekturen väntas laddtiderna bli betydligt kortare än dagens plug-in-hybrider.