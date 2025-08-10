Dagens PS
Här reas nya elbilar ut – hundratusentals kronor billigare 

Elbilar
Nu kan du hitta elbilar, mer eller mindre nya, med 200 000 kronor rabatt (Foto: Fredrik Sandberg/TT)
Matilda Habbe
Matilda Habbe
Uppdaterad: 10 aug. 2025Publicerad: 10 aug. 2025

Dyra elbilar? Inte nödvändigtvis. Med rätt sökning dyker ett 50-tal bilar upp med en prislapp på under 300 000 kronor. 

Att köpa elbil kostar. I maj låg medianpriset för begagnade elbilar på 330 000 kronor, enligt siffror från Blocket. Dessa bilar har gått mellan 1 000 och 14 999 mil. 

Det är förvisso billigare jämfört med ett år tidigare, då priset låg på 395 000 kronor. 

Men för den som föredrar nybilslukt är loppet inte kört. 

Privata Affärer har gått igenom utbudet av eldrivna Blocket-bilar och visar hur ett enkelt filter blottar ett 50-tal nya bilar – ofta med sexsiffriga rabatter.

Pandemins kölvatten pressar priserna

För några år sedan led marknaden av brist på halvledare, vilket fick priserna på elbilar att stiga. När produktionsproblemen löst sig hade marknaden hunnit svalna. Resultatet: osålda lagerbilar med orimligt höga prislappar. Nu dumpas de på Blocket. 

För att hitta dessa bilar behöver du göra en riktad Blocket-sökning: eldrivna bilar av årsmodell 2022-2024, under 150 mil, och uteslut transportbilar. Då serveras ett femtiotal nya elbilar för under 300 000 kronor. 

Privata Affärer har listat sex stycken: 

Mazda och Opel 

En Mazda MX-30 från 2023 med åtta mil på mätaren har annonserats för 219 900 kronor. Det innebär en rabatt på runt 230 000 jämfört med listpris när modellen var ny. 

Samtidigt pekas Opel Corsa-e ut som sommarens kanske bästa köp. Räckvidden är cirka 34 mil och 100 kW snabbladdning gör långresor hanterbara. Just nu hittar du flera stycken med ett pris på runt 259 000 kronor – samma prisnivå som instegs-Corsa med trecylindrig bensinmotor på 100 hästkrafter. 

Elbilar
En Mazda MX-30 från 2023 med åtta mil på mätaren? (Foto: Anders Wiklund/TT)

Citroën och Fiat 

Citroën e-C4 delar teknik med Corsa men i rymligare kaross. Just nu kan du hitta lagerbilar från 269 900 kronor. Det är lika mycket som den billigaste bensinversionen av Citroën C4.

Vill du komma billigare undan kan du vända blicken mot Fiat 500e (42 kWh). Dessa finns ute med ett pris från 249 900 kronor.

Citroën e-C4
En Citroën e-C4 för 269 900 kronor? (Foto: Michel Euler/AP/TT)

Renault och Nissan

Renault Zoe (52 kWh) från 2023 kostar runt 289 800 kronor på Blocket. Zoe har nu ersatts av Renault 5 som med samma 52 kWh-batteri kostar 399 900 kronor.

Till sist kan du hitta en helt okörd Nissan Leaf för 238 900 kronor. Modellen har 40 kWh-batteri och rabatten förklaras dels av generationsskifte, dels av att den använder en äldre laddstandard som ger färre stolpar och långsammare snabbladdning.  

Matilda Habbe
Matilda Habbe

Bevakar i huvudsak privatekonomi, pension och bostadsmarknad för Dagens PS. Brinner för att göra svåra ämnen begripliga.

