Här reas nya elbilar ut – hundratusentals kronor billigare 

Att köpa elbil kostar. I maj låg medianpriset för begagnade elbilar på 330 000 kronor, enligt siffror från Blocket. Dessa bilar har gått mellan 1 000 och 14 999 mil.

Det är förvisso billigare jämfört med ett år tidigare, då priset låg på 395 000 kronor.

Men för den som föredrar nybilslukt är loppet inte kört.

Privata Affärer har gått igenom utbudet av eldrivna Blocket-bilar och visar hur ett enkelt filter blottar ett 50-tal nya bilar – ofta med sexsiffriga rabatter.

Pandemins kölvatten pressar priserna

För några år sedan led marknaden av brist på halvledare, vilket fick priserna på elbilar att stiga. När produktionsproblemen löst sig hade marknaden hunnit svalna. Resultatet: osålda lagerbilar med orimligt höga prislappar. Nu dumpas de på Blocket.

För att hitta dessa bilar behöver du göra en riktad Blocket-sökning: eldrivna bilar av årsmodell 2022-2024, under 150 mil, och uteslut transportbilar. Då serveras ett femtiotal nya elbilar för under 300 000 kronor.

Privata Affärer har listat sex stycken:

