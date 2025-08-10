Dyra elbilar? Inte nödvändigtvis. Med rätt sökning dyker ett 50-tal bilar upp med en prislapp på under 300 000 kronor.
Här reas nya elbilar ut – hundratusentals kronor billigare
Mest läst i kategorin
Polestar och Volvo samarbetar om nya suv-modeller
Det råder stor oreda kring biltillverkarnas lanseringsplaner. En ny eldriven suv från Polestar är på väg, men den har redan stött på problem. Samtidigt väcker namnet på modellen nya frågor, vilket skapar en oväntad vändning i planerna för flera märken. Polestar och Volvo tar nästa steg Volvo och Polestar fortsätter sitt nära samarbete. Nu bekräftas …
Hemvändande bilister i kaos: Så undviker du laddkön
Sommarsemestern är i full gång och många familjer är på väg hemåt. Men för vissa elbilister har hemresan förvandlats till en frustrerande upplevelse på grund av den växande laddkön. Långa köer och den brist på etikett som ofta uppstår vid laddstationerna. Tålamod sätts på prov vid laddkön Att ladda elbilen under semestern kan vara en …
Så lyckades Chevrolet sälja flest elbilar av alla märken
General Motors har nyligen nått en ny milstolpe på den amerikanska marknaden för elbilar med sin Chevrolet Equinox. Företagets försäljning har mer än fördubblats under juli månad jämfört med samma period förra året. En specifik modell sticker ut och är den främsta anledningen till den rekordartade framgången, vilket etablerar General Motors som en kraft att …
Bilmärkets dubbelliv: Global succé krockar med total katastrof
Det svenska bilmärket Polestar befinner sig i en märklig situation. Samtidigt som försäljningen rusar på de flesta marknader, står man inför ett totalt misslyckande på sin hemmamarknad i Kina. En global resa mot toppen Polestar, som en gång i tiden var Volvos prestandaavdelning, har på kort tid lyckats skapa sig ett namn som ett eget …
Nya tullar och regler skapar oväntad mardröm för bilindustrin
Den globala bilindustrin upplever svåra tider. Många biltillverkare, både stora och små, rapporterar sämre resultat och måste sänka sina förväntningar för framtiden. Orsakerna är nya, dyra handelstullar och stora förändringar i den amerikanska regeringens miljöpolitik. Dessa ändringar har lett till ökade kostnader och har påverkat allt från produktion till försäljning. Företagen måste nu snabbt hitta …
Att köpa elbil kostar. I maj låg medianpriset för begagnade elbilar på 330 000 kronor, enligt siffror från Blocket. Dessa bilar har gått mellan 1 000 och 14 999 mil.
Det är förvisso billigare jämfört med ett år tidigare, då priset låg på 395 000 kronor.
Men för den som föredrar nybilslukt är loppet inte kört.
Privata Affärer har gått igenom utbudet av eldrivna Blocket-bilar och visar hur ett enkelt filter blottar ett 50-tal nya bilar – ofta med sexsiffriga rabatter.
Pandemins kölvatten pressar priserna
För några år sedan led marknaden av brist på halvledare, vilket fick priserna på elbilar att stiga. När produktionsproblemen löst sig hade marknaden hunnit svalna. Resultatet: osålda lagerbilar med orimligt höga prislappar. Nu dumpas de på Blocket.
För att hitta dessa bilar behöver du göra en riktad Blocket-sökning: eldrivna bilar av årsmodell 2022-2024, under 150 mil, och uteslut transportbilar. Då serveras ett femtiotal nya elbilar för under 300 000 kronor.
Privata Affärer har listat sex stycken:
Läs även: Nya tullar och regler skapar oväntad mardröm för bilindustrin. Dagens PS
Senaste nytt
Hög sparränta? Det här bör du veta innan du väljer konto
En hög sparränta låter bra – men det betyder inte att sparkontot är rätt för dig. Här får du koll på vad du bör tänka på innan du väljer. Många har i dag sina besparingar på konton utan sparränta. Att flytta pengarna till ett sparkonto med ränta är ofta lika enkelt – men det gäller …
Peter Jöback bjuder hem publiken till sin egen trädgård
En gyllene solnedgång över Stockholms skärgård. Peter Jöbacks röst som rör vid talltopparna. Och gäster som Pernilla Wahlgren, Linnea Henriksson och Petra Marklund som kliver ut i gräset och sjunger tillsammans i kvällsbrisen. Och för Dagens PS läsare är detta ett unikt tillfälle att kliva rakt in i en magisk skärgårdskväll där Sveriges artistelit samlas …
Jämförelsesajten billån.se mycket omtyckt - hjälper besökare att hitta lägre räntor på billån
På bara några veckor har jämförelsesajten “Billån” blivit en favorit bland dem som letar efter ett billån. Tjänsten gör det enkelt att jämföra billån – och många användare vittnar om att de lyckats få betydligt bättre räntor än via sin bilhandlare eller vanliga bank. Vi har pratat med Emil Hammarstrand, låneexpert och skribent på Billån.se, …
Algoritmer som slår magkänslan - AI tar plats i spelvärlden
AI tar plats inom allt fler områden. Och självklart finns det de som insett vilket värde analytiska och prediktiva AI-modeller kan ha inom sportsbetting. System som tränats på enorma mängder historisk sportdata kan hitta mönster, avvikelser och potentiella värdespel som annars riskerar att gå förlorade. Kan AI-betting användas på den svenska spelmarknaden? Den svenska spelmarknaden …
Det bästa knepet när du ska pruta på bolåneräntan
Håller ditt bundna bolån på att löpa ut eller tycker du att din bank inte ger dig den räntan du borde ha? Då finns det ett knep som är bättre än alla andra knep när du ska pruta på bolåneräntan.? Det finns flera sätt att förhandla sin boränta på och det finns tusenlappar att spara. …
Mazda och Opel
En Mazda MX-30 från 2023 med åtta mil på mätaren har annonserats för 219 900 kronor. Det innebär en rabatt på runt 230 000 jämfört med listpris när modellen var ny.
Samtidigt pekas Opel Corsa-e ut som sommarens kanske bästa köp. Räckvidden är cirka 34 mil och 100 kW snabbladdning gör långresor hanterbara. Just nu hittar du flera stycken med ett pris på runt 259 000 kronor – samma prisnivå som instegs-Corsa med trecylindrig bensinmotor på 100 hästkrafter.
Citroën och Fiat
Citroën e-C4 delar teknik med Corsa men i rymligare kaross. Just nu kan du hitta lagerbilar från 269 900 kronor. Det är lika mycket som den billigaste bensinversionen av Citroën C4.
Vill du komma billigare undan kan du vända blicken mot Fiat 500e (42 kWh). Dessa finns ute med ett pris från 249 900 kronor.
Renault och Nissan
Renault Zoe (52 kWh) från 2023 kostar runt 289 800 kronor på Blocket. Zoe har nu ersatts av Renault 5 som med samma 52 kWh-batteri kostar 399 900 kronor.
Till sist kan du hitta en helt okörd Nissan Leaf för 238 900 kronor. Modellen har 40 kWh-batteri och rabatten förklaras dels av generationsskifte, dels av att den använder en äldre laddstandard som ger färre stolpar och långsammare snabbladdning.
Läs också: Så lyckades Chevrolet sälja flest elbilar av alla märken. Dagens PS
Bevakar i huvudsak privatekonomi, pension och bostadsmarknad för Dagens PS. Brinner för att göra svåra ämnen begripliga.
Bevakar i huvudsak privatekonomi, pension och bostadsmarknad för Dagens PS. Brinner för att göra svåra ämnen begripliga.
Senaste nytt
Trump har en plan för Ukraina – nu sätter Europa ner foten
Ukrainas gränser får inte ritas om med våld. Det slår europeiska ledare fast efter att Donald Trump öppnat för en fredsuppgörelse som kan innebära att Ukraina avstår ockuperade områden till Ryssland. Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj försöker samla stöd från Europas huvudstäder inför det uppmärksammade mötet mellan Trump och Vladimir Putin i Alaska nästa vecka – …
Här reas nya elbilar ut – hundratusentals kronor billigare
Dyra elbilar? Inte nödvändigtvis. Med rätt sökning dyker ett 50-tal bilar upp med en prislapp på under 300 000 kronor. Att köpa elbil kostar. I maj låg medianpriset för begagnade elbilar på 330 000 kronor, enligt siffror från Blocket. Dessa bilar har gått mellan 1 000 och 14 999 mil.? Det är förvisso billigare jämfört …
Potatisen – Sveriges osjungna hjälte (och tomatens kusin)
Potatisen har inte bara vunnit en plats på våra tallrikar – den har i många avseenden räddat svenska folksjälen. Hur? Jo, med hjälp av en vild tomat, en envis vetenskapsdam och en mycket hungrig befolkning. Från vild tomat till vildtillväxt För nio miljoner år sedan inträffade ett slags biologiskt blinddate. En tomatliknande växt träffade en …
Viggos resdagbok: Laddstopp, strandliv och krigshistoria i Normandie
Perfect Weekends redaktör Viggo Cavling skriver resdagbok på bilsemestern i Frankrike. Idag från en laddningsstation i Caen. Laddstationens långa minuter Skriver dessa rader på en laddningsstation i Caen. Vi ska vara här i en timme och fjorton minuter, men det går alltid snabbare att tanka el än vad Polestar 4 tror. Dock är det fortfarande …
De försvunna aktierna: Dödsfall skakar miljardmysteriet
En 67-årig finansrådgivare omkom den 23 juli efter att ha blivit påkörd av ett tåg. Lokal polis utreder dödsfallet som självmord. Rådgivaren befann sig i centrum av en av Europas mest svårbegripliga ekonomiska tvister: de försvunna Hermès-aktierna. Den 67-åriga finansrådgivaren Eric Freymond hade i åratal varit förmögenhetsförvaltare åt Hermès-arvingen Nicolas Puech.? Puech, i dag 82 …