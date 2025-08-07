Så lyckades Chevrolet sälja flest elbilar av alla märken

En specifik modell sticker ut och är den främsta anledningen till den rekordartade framgången, vilket etablerar General Motors som en kraft att räkna med, skriver Electric Cars Report.

Över 19 000 levererade elbilar i juli

General Motors meddelade nyligen att de levererade över 19 000 elbilar i USA under juli månad, vilket motsvarar en ökning på över 115 procent jämfört med föregående år.

Denna rekordmånad leddes av Chevrolet Equinox, en suv som blivit omåttligt populär. Denna enskilda modell stod för mer än 8 500 av de sålda fordonen. Detta är inte bara den bästa försäljningsmånaden någonsin för Chevrolet Equinox, utan också den bästa för någon elbil som inte är tillverkad av Tesla i USA.

Chevrolet Equinox (Foto: Chevrolet)

Den ökade efterfrågan på elbilar på den amerikanska marknaden kan delvis kopplas till det förestående utgångsdatumet för det federala skatteavdraget för konsumenter. Detta avdrag upphör att gälla den 30 september 2025. Analytiker förväntar sig att elbilsförsäljningen kommer att utgöra cirka 8,5 procent av den totala bilförsäljningen i USA under juli.

General Motors har tidigare etablerat sig som den näst största säljaren av elbilar i USA, och den senaste tidens tillväxt visar att de fortsätter att öka sin marknadsandel. Under andra kvartalet ökade företagets elbilsförsäljning med över 100 procent, vilket visar på en snabbare tillväxt än branschen i sin helhet.