Så lyckades Chevrolet sälja flest elbilar av alla märken

Chevrolet Equinox (Foto: Chevrolet)
Chevrolet Equinox (Foto: Chevrolet)
Åsa Wallenrud
Åsa Wallenrud
Uppdaterad: 07 aug. 2025Publicerad: 07 aug. 2025

General Motors har nyligen nått en ny milstolpe på den amerikanska marknaden för elbilar med sin Chevrolet Equinox. Företagets försäljning har mer än fördubblats under juli månad jämfört med samma period förra året.

En specifik modell sticker ut och är den främsta anledningen till den rekordartade framgången, vilket etablerar General Motors som en kraft att räkna med, skriver Electric Cars Report.

Över 19 000 levererade elbilar i juli

General Motors meddelade nyligen att de levererade över 19 000 elbilar i USA under juli månad, vilket motsvarar en ökning på över 115 procent jämfört med föregående år.

Denna rekordmånad leddes av Chevrolet Equinox, en suv som blivit omåttligt populär. Denna enskilda modell stod för mer än 8 500 av de sålda fordonen. Detta är inte bara den bästa försäljningsmånaden någonsin för Chevrolet Equinox, utan också den bästa för någon elbil som inte är tillverkad av Tesla i USA.

Chevrolet Equinox (Foto: Chevrolet)
Chevrolet Equinox (Foto: Chevrolet)

Den ökade efterfrågan på elbilar på den amerikanska marknaden kan delvis kopplas till det förestående utgångsdatumet för det federala skatteavdraget för konsumenter. Detta avdrag upphör att gälla den 30 september 2025. Analytiker förväntar sig att elbilsförsäljningen kommer att utgöra cirka 8,5 procent av den totala bilförsäljningen i USA under juli.

General Motors har tidigare etablerat sig som den näst största säljaren av elbilar i USA, och den senaste tidens tillväxt visar att de fortsätter att öka sin marknadsandel. Under andra kvartalet ökade företagets elbilsförsäljning med över 100 procent, vilket visar på en snabbare tillväxt än branschen i sin helhet.

Chevrolet Equinox (Foto: Chevrolet)
Chevrolet Equinox (Foto: Chevrolet)
Enligt Isidro Bomnin, som är vice vd för Bomnin Automotive, en av Chevrolets mest framgångsrika återförsäljare av elbilar, är efterfrågan på Chevrolet Equinox påtaglig.

Han berättar: “Det första som lockar med Equinox är utseendet och designen. Och när de väl sätter sig bakom ratten, blir de förälskade.”

Bomnin lyfter fram att modellen lockar köpare från andra märken och en yngre kundgrupp.

Chevrolet Equinox (Foto: Chevrolet)
Chevrolet Equinox (Foto: Chevrolet)

“Vi ser många nya köpare från andra märken och yngre köpare”, förklarade han.

Enligt källan lockar Chevrolet Equinox EV till sig köpare som är nya för märket, främst tack vare dess överkomliga pris och en räckvidd på över 50 mil. Även om källan inte angav pris i svenska kronor, visar försäljningssiffrorna att modellen är mycket populär.

Denna framgångsrika lansering positionerar General Motors starkt på en konkurrensutsatt marknad, där de fortsätter att minska avståndet till ledaren Tesla.

elbilarRekordförsäljningUSA
Åsa Wallenrud
Åsa Wallenrud är en driven och erfaren motorjournalist med en stark passion för bilvärlden och teknik, gärna i kombination. Arbetat med varumärken som TV4 Nyhetsmorgon, Facit, M3, Lilla Gumman, Hem och Villamässor, Blocket, Byt Bil mfl. Har du en bra historia? Maila mig [email protected]

Åsa Wallenrud
