Elbil utan laddning – nu lanseras nytt drivsystem

Ska möta efterfrågan

Bilarna är utvecklade för att erbjuda eldrift till ett betydligt lägre pris än tidigare generationers elbilar, samtidigt som de ska möta den stora efterfrågan på kompakta och praktiska familjebilar.

System som inte laddas

En annan ljusglimt är att Volkswagen introducerar ett eldrivet system som aldrig behöver laddas.

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Den nya fullhybridtekniken kommer först att erbjudas i Volkswagen Golf Hybrid och Volkswagen T-Roc Hybrid, två av märkets mest populära modeller, enligt Mobiflip.

Till skillnad från en laddhybrid behöver den nya drivlinan inte anslutas till ett eluttag. Batteriet laddas i stället automatiskt genom energiåtervinning vid inbromsning och genom en bensinmotor som tillsammans med en generator producerar el under körning.

Det gör att bilen kan köra kortare sträckor enbart på el, samtidigt som föraren slipper planera laddstopp eller installera en laddbox hemma.

Ett nytt alternativ

Volkswagen beskriver lösningen som ett alternativ för bilköpare som vill minska bränsleförbrukningen och utsläppen, men som ännu inte är redo att gå över till en ren elbil. Fullhybrider har länge varit populära hos flera asiatiska tillverkare, men Volkswagen har hittills främst satsat på laddhybrider och helt eldrivna modeller.

Med den nya drivlinan breddar koncernen nu sitt erbjudande.

Ska locka nya köpare

För Volkswagen innebär den nya drivlinan ytterligare ett sätt att möta olika kunders behov under omställningen till elektrifierade transporter. Med ett växande utbud av både elbilar, laddhybrider och nu även fullhybrider hoppas biltillverkaren kunna locka fler köpare och samtidigt minska utsläppen från sin modellportfölj.

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