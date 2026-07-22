Mer än var tredje laddhybrid som säljs i Europa är nu kinesisk, rapporterar nyhetsbyrån Bloomberg.
Kinesiska laddhybrider invaderar Europa – innan tullar slår till
Siffrorna över bilförsäljningen i Europa för juni visar på kinesiska biltillverkares fortsatt starka inmarsch på kontinenten. Enligt en sammanställning av statistiken tog biljättar som BYD och Chery Automobil en rekordandel på 34 procent under månaden.
Det är analytiker på Dataforce som konstaterar detta och att kinesiska laddhybrider gasar samtidigt som Kinas andel av helt elektrisk bilar och hybrider utan laddkabel i stort sett är oförändrad.
Vill förekomma eventuella EU-tullar
Kinas biltillverkare driver försäljningen av laddhybrider innan eventuella EU-tullar införs. Just nu är det endast helt elektriska fordon som produceras i Kina som är föremål för höga tullavgifter i EU och det är troligen bara en tidsfråga innan samma sak drabbar kinesiska laddhybrider, enligt tyska Handelsblatt, skriver Autonews, uppger Bloomberg.
Dock har EU ännu inte flaggat för ytterligare tullar men för säkerhets skull intensifierar kineserna nu sin försäljning av laddhybrider i Europa. Syftet med denna ”marknadspenetration och återförsäljarintegration” är enligt Dataforce-analytikern Julian Litzinger att ”EU ska kunna avveckla den utan att orsaka betydande lokala ekonomiska störningar”.
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Tyska Volkswagen har det tufft
EU:s Kinatullar på bilar ska skydda den inhemska fordonsindustrin och samtidigt som europeiska tillverkare under senare år fokuserat på helt eldrivna bilar har kineserna tänjt på gränserna för hybridteknik.
Bland konsumenter har detta fått genomslag då många tvekar att gå över helt till eldrift, bland annat på grund av en haltande infrastruktur med laddstationer och höga priser på elbilar.
En av de europeiska biljättarnas som drabbats hårt av kineserna framfart är tyska Volkswagen, som kämpar för att återvinna kunder som lockas av mer överkomliga priser på tekniken från kinesiska varumärken.
Den tyska exporten till Kina rasar
VW har också sett exporten till Kina sjunka under flera år på fordon och bildelar. Enligt färska officiella siffror, som refereras, har Tysklands fordonsexport till Kina minskat med mer än en fjärdedel till 4,7 miljarder euro och för första gången uppges nu den tyska importen av bilar och reservdelar från Kina överstiga exporten.
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Kinas ”Temu Range Rover” populär
I Storbritannien, som står utanför EU, märks de kinesiska biltillverkarnas försäljningsframgångar mest. I mars blev blev Cherys Jaecoo 7 SUV den bäst säljande bilen, bara ett år efter det att fordonet började levereras till britterna. Modellen har nu fått namnet ”Temu Range Rover” då den är en billigare version av det brittiska märket.
Avslutningsvis kan sägas att kinesiska bilmärken svarade för 11 procent av den europeiska bilförsäljningen i juni och 15 procent för kompletta bilar.
På grund av sommaruppehållet inkluderar statistiken inte bilförsäljningen i Sverige.
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