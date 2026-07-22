Kinesiska laddhybrider invaderar Europa – innan tullar slår till

Tyska Volkswagen har det tufft

EU:s Kinatullar på bilar ska skydda den inhemska fordonsindustrin och samtidigt som europeiska tillverkare under senare år fokuserat på helt eldrivna bilar har kineserna tänjt på gränserna för hybridteknik.

Bland konsumenter har detta fått genomslag då många tvekar att gå över helt till eldrift, bland annat på grund av en haltande infrastruktur med laddstationer och höga priser på elbilar.

En av de europeiska biljättarnas som drabbats hårt av kineserna framfart är tyska Volkswagen, som kämpar för att återvinna kunder som lockas av mer överkomliga priser på tekniken från kinesiska varumärken.

ANNONS

Den tyska exporten till Kina rasar

VW har också sett exporten till Kina sjunka under flera år på fordon och bildelar. Enligt färska officiella siffror, som refereras, har Tysklands fordonsexport till Kina minskat med mer än en fjärdedel till 4,7 miljarder euro och för första gången uppges nu den tyska importen av bilar och reservdelar från Kina överstiga exporten.

Läs även: Elbilspionjären varnar: ”Hybrider är vägen till helvetet” Realtid

Kinas ”Temu Range Rover” populär

I Storbritannien, som står utanför EU, märks de kinesiska biltillverkarnas försäljningsframgångar mest. I mars blev blev Cherys Jaecoo 7 SUV den bäst säljande bilen, bara ett år efter det att fordonet började levereras till britterna. Modellen har nu fått namnet ”Temu Range Rover” då den är en billigare version av det brittiska märket.

Avslutningsvis kan sägas att kinesiska bilmärken svarade för 11 procent av den europeiska bilförsäljningen i juni och 15 procent för kompletta bilar.

På grund av sommaruppehållet inkluderar statistiken inte bilförsäljningen i Sverige.

Missa inte: Nya modeller: Elbilarna som ska vända utvecklingen för Volvo Cars DagensPS

Läs också: Kina skrattar åt EU:s tullar – hittar ny väg till framgång DagensPS

ANNONS