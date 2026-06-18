Läget framstår som desperat hos Volkswagen Group. Handelstullar, svårnavigerad marknad och hård konkurrens från öst har fått den tyska jätten att vackla.
Volkswagens nya uppdag: Överleva
Tidigare i veckan rapporterade Dagens PS om att vd:n, Oliver Blume, gått ut med planer på gigantiska omorganisationer – 28 000 tjänster kapas. 19 000 anställda blir av med jobbet redan i år.
Och de senaste rapporterna från tysk media målar upp en ännu mörkare bild.
Det är Manager Magazin som tagit del av en anonym undersökning i koncernledningen, vilket bland andra Gagadet rapporterat om.
Vad som framkommer är att hela Volkswagen-koncernens existens verkar hotad.
Uppdrag: Överlevnad
Sex av de nio styrelseledamöter som deltog beskrev situationen som ”ödesdiger”. De återstående tre kallade den ”ansträngd”. Inte en enda ledamot ansåg att läget var okritiskt.
Samtliga nio styrelseledamöter visade stöd för omfattande strategiska förändringar, inklusive stora kursändringar i Kina och Nordamerika – de två marknader där Volkswagen har tappat mest mark.
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Företaget talar inte längre om förseningar i mjukvaruutvecklingen eller justeringar av elbilspriser. Diskussionen har skiftat till att handla om överlevnad.
Förlängd semester och tomma fabriker
Gagadet analyserar vidare att kostnaden för att driva de europeiska fabrikerna är en av de ömmaste punkterna.
Att driva en fabrik i Tyskland kostar mellan 25 och 50 procent mer än i exempelvis Kina – ZDF Heute menar att den högre kostnaden tidigare kunnat sväljas av höga exportsiffror till bland annat just Kina. Men Kina har satsat hårt på den inhemska produktionen och VW:s export dit är inte längre lika lukrativ.
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Den globala produktionskapaciteten ska därmed sänkas från 12 miljoner fordon till drygt nio miljoner. I Osnabrück, där Volkswagen tillverkar T-Roc, förlängs årets fabrikssemester med en vecka då efterfrågan svalnat.
VW letar nu efter någon som kan ta över Osnabrückfabriken, den Israeliska vapentillverkaren Rafael har varit på tapeten – något som Qatar motsätter sig, enligt Global banking and finance.
På annat håll i Tyskland, i Dresden, står en Volkswagenfabrik tom sedan i vintras. Vissa källor spekulerar att kinesiska biltillverkaren BYD skulle kunna flytta in där, vilket VW officiellt nekat – men vd:n Blume beskrivit som ”en smart lösning”.
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