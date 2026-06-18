Volkswagens nya uppdag: Överleva

Och de senaste rapporterna från tysk media målar upp en ännu mörkare bild.

Det är Manager Magazin som tagit del av en anonym undersökning i koncernledningen, vilket bland andra Gagadet rapporterat om.

Vad som framkommer är att hela Volkswagen-koncernens existens verkar hotad.

Uppdrag: Överlevnad

Sex av de nio styrelseledamöter som deltog beskrev situationen som ”ödesdiger”. De återstående tre kallade den ”ansträngd”. Inte en enda ledamot ansåg att läget var okritiskt.

Samtliga nio styrelseledamöter visade stöd för omfattande strategiska förändringar, inklusive stora kursändringar i Kina och Nordamerika – de två marknader där Volkswagen har tappat mest mark.

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Företaget talar inte längre om förseningar i mjukvaruutvecklingen eller justeringar av elbilspriser. Diskussionen har skiftat till att handla om överlevnad.