Dubaibolaget lägger 800 miljoner på flygbilar: "Stolta"

Då rapporterade Dagens PS att maxhöjden för flygbilen var cirka 4000 meter, toppfarten i luften låg runt 257 km/h och på marken 200 km/h.

Vingarna var redan utfällbara, men en snabbtitt i aktern avslöjade flygegenskaperna – även på marken: Propellern skymtade bakom den origamivikta stjärtfenan.

Sedan dess har det hänt grejer med både design, prestanda och bolagsstruktur.

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Nya modellen toppar 310 km/h

Motorn på den fyrcylindriga 2-litersmotorn på 300 hästkrafter verkar ha fått sig en tillskruvning. Toppfarten i luften har höjts till 310 km/h, vilket är snäppet snabbare än exempelvis ett Cessna 172. På marken har högsta hastigheten sänkts ned till 161 km/h.

Trots sin aerodynamiska utformning är farkosten törstig: Cirka 1,3 liter 91 oktanig bensin går åt per mil på marken – när man tagit till luften går 53 liter i timmen, tillräckligt för att flyga ungefär tre timmar.

Utseendemässigt har man i de senaste iterationerna lyckats gömma både vingar och propeller mer effektivt. I bil-läge ser den faktiskt ut som en ganska vanlig bil. Det ensamma framdäcket spräcker illusionen något, och formmässigt sticker Switchblade (som den heter) nog fortfarande ut på en butiksparkering. Exakt hur det är tänkt att flygbilen ska se ut när man kickar igång produktionen är dock lite oklart, flera olika designer visas upp på tillverkarens hemsida.