Flygande bilar kan vara närmre än trott. Det handlar visserligen inte om luftburen pendling i någon större utsträckning – utan en missilliknande sportbil med vingar gömda i karossen. Bolaget har nu säkrat en stor del av de investeringar som krävs för att få planerna att bli verklighet.
Dubaibolaget lägger 800 miljoner på flygbilar: "Stolta"
2023 hamnade Samson Sky på världens radar när man presenterade en uppdaterad version av sin Switchblad – alltså den trehjuliga bil som enkelt kunde parkeras i ett vanligt garage, men med bara några knapptryck omvandlas till en fullfjädrad flygmaskin.
Då rapporterade Dagens PS att maxhöjden för flygbilen var cirka 4000 meter, toppfarten i luften låg runt 257 km/h och på marken 200 km/h.
Vingarna var redan utfällbara, men en snabbtitt i aktern avslöjade flygegenskaperna – även på marken: Propellern skymtade bakom den origamivikta stjärtfenan.
Sedan dess har det hänt grejer med både design, prestanda och bolagsstruktur.
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Nya modellen toppar 310 km/h
Motorn på den fyrcylindriga 2-litersmotorn på 300 hästkrafter verkar ha fått sig en tillskruvning. Toppfarten i luften har höjts till 310 km/h, vilket är snäppet snabbare än exempelvis ett Cessna 172. På marken har högsta hastigheten sänkts ned till 161 km/h.
Trots sin aerodynamiska utformning är farkosten törstig: Cirka 1,3 liter 91 oktanig bensin går åt per mil på marken – när man tagit till luften går 53 liter i timmen, tillräckligt för att flyga ungefär tre timmar.
Utseendemässigt har man i de senaste iterationerna lyckats gömma både vingar och propeller mer effektivt. I bil-läge ser den faktiskt ut som en ganska vanlig bil. Det ensamma framdäcket spräcker illusionen något, och formmässigt sticker Switchblade (som den heter) nog fortfarande ut på en butiksparkering. Exakt hur det är tänkt att flygbilen ska se ut när man kickar igång produktionen är dock lite oklart, flera olika designer visas upp på tillverkarens hemsida.
Dubai investerar 800 miljoner kronor
Produktionsmässigt har man nämligen inte kommit speciellt långt. Ett fåtal test- och konceptexemplar har byggts ihop och visats upp – men siktet är inställt på sommaren 2027 för de första leveranserna. En stor investering på motsvarande 795 miljoner kronor har säkrats från Dubai-baserade Matin Group, skriver bland annat Fox News.
Matin Group är en familjeägd investeringskoncern som satsar på och hjälper till att utveckla bolag inom olika branscher, bland annat genom finansiering och strategiska investeringar.
”Samson Sky är ett av de där sällsynta företagen, och vi är stolta över att få stötta deras resa när de förändrar framtidens mobilitet. Vi tror att de mest meningsfulla investeringarna är de som skapar långsiktigt värde – inte bara för aktieägarna utan för samhället i stort”, säger Mustafa Matin, vd för Matin Group, enligt Airframer.
Investeringspengarna ska användas till att starta upp Samson Skys första fabrik i USA.
Kraven: Körkort, pilotlicens och byggvana
Switchblade löser kanske inte främst ett vardagsproblem som den stora allmänheten drabbas av (Hur jobbigt det är att parkera sin lyxbil, för att sedan byta till sitt privatplan.) så därför är det inte speciellt konstigt att prislappen också är väl tilltagen. Instegsmodellen väntas kosta strax under två miljoner kronor, den lyxigaste versionen närmre 7,5 miljoner – och kravlistan på köparen sträcker sig längre än fet plånbok.
Körkort krävs såklart för att köra Switchblade på marken, pilotlicens i luften. Men för att farkosten ska få klassas som experimentell, i alla fall i USA, krävs det att köparen bygger ihop minst 51 procent på egen hand.