Kinesiska bilmärken slår rekord – säljer 1 miljon bilar på 3 år

Tillväxten har varit exceptionell. Sedan lanseringen 2023 har försäljningen ökat kraftigt, med en utveckling som få etablerade tillverkare lyckats matcha i modern tid.

I mars 2026 sålde märkena tillsammans över 60 000 bilar under en enda månad. Det är en nivå som signalerar att expansionen inte bara varit snabb, utan också stabil.

Samtidigt som kinesiska märken slår försäljningsrekord globalt växer motreaktionen i väst.

Ford varnar nu öppet för att kinesiska elbilar kan slå ut inhemsk produktion och menar att de inte bör tillåtas på marknaden.

Europa driver utvecklingen

En avgörande faktor bakom framgången är Europa. Regionen står nu för drygt 40 procent av den globala försäljningen, vilket gör den till den viktigaste tillväxtmarknaden.

Under mars ökade försäljningen i Europa med över 200 procent jämfört med samma månad året innan.

Det visar hur snabbt efterfrågan på nya, prispressade modeller vuxit. Samtidigt har bolagen valt en offensiv strategi.

Nya marknader öppnas i snabb takt, och showroom etableras löpande för att bygga närvaro.

Det skapar kortare väg till kund. Och en snabbare etablering än traditionella aktörer.