Mercedes vässar sin elektriska flaggskeppsmodell med ny teknik, snabbare laddning och mer komfort.Mercedes Benz gör om EQS i grunden.
Nya Mercedes EQS uppdateras – längre räckvidd och lyx i fokus
Den uppdaterade elbilen får inte bara en designmässig förfining, utan också stora tekniska förbättringar som ska stärka modellens position i lyxsegmentet.
Det handlar om en bil där räckvidd, mjukvara och komfort nu lyfts fram som lika viktiga som traditionell premiumkänsla.
Samtidigt breddar Mercedes sin elbilsstrategi bortom traditionella sedaner.
Nyligen visade bolaget upp den nya eldrivna VLE, en stor familjebil med plats för upp till åtta personer och en räckvidd på över 70 mil.
Räckvidden tar ett kliv
Den största nyheten är den nya 800 voltsarkitekturen.
Den gör laddningen snabbare och förbättrar effektiviteten, vilket är centralt i en klass där kunderna förväntar sig långdistanskapacitet utan kompromisser.
EQS 450 Plus får en uppgiven räckvidd på upp till 542 miles, motsvarande cirka 872 kilometer.
Det är ungefär 13 procent längre än föregångaren och placerar modellen bland de elbilar med längst räckvidd på marknaden.
För Mercedes är det en viktig markering.
I premiumsegmentet räcker det inte längre med tyst kupé och stark varumärkesstatus. Tekniken måste bära prislappen.
Mjukvaran blir kärnan
Interiören domineras fortsatt av den stora MBUX Hyperscreen, som sträcker sig över instrumentpanelen.
Men Mercedes lyfter nu även fram det nya operativsystemet, där bilens funktioner, infotainment och förarassistans samlas i en gemensam digital struktur.
Systemet ska kunna uppdateras över tid och ge bilen nya funktioner efter köp.
Det gör EQS mer lik en rullande teknikplattform än en traditionell lyxsedan.
Lyx med nya verktyg
Mercedes har också breddat förarassistansen med fler kameror, radar och sensorer. Komforten förstärks med uppdaterad luftfjädring som använder vägdata för att förutse ojämnheter.
Samtidigt introduceras steer by wire teknik, där den mekaniska kopplingen mellan ratt och framhjul ersätts av elektroniska signaler.
Mercedes vill visa att elbilens nästa fas inte bara handlar om batterier. Den handlar om mjukvara, komfort och kontroll.
