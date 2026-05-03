Nya Mercedes EQS uppdateras – längre räckvidd och lyx i fokus

Det handlar om en bil där räckvidd, mjukvara och komfort nu lyfts fram som lika viktiga som traditionell premiumkänsla.

Samtidigt breddar Mercedes sin elbilsstrategi bortom traditionella sedaner.

Nyligen visade bolaget upp den nya eldrivna VLE, en stor familjebil med plats för upp till åtta personer och en räckvidd på över 70 mil.

Räckvidden tar ett kliv

Den största nyheten är den nya 800 voltsarkitekturen.

Den gör laddningen snabbare och förbättrar effektiviteten, vilket är centralt i en klass där kunderna förväntar sig långdistanskapacitet utan kompromisser.

EQS 450 Plus får en uppgiven räckvidd på upp till 542 miles, motsvarande cirka 872 kilometer.

Det är ungefär 13 procent längre än föregångaren och placerar modellen bland de elbilar med längst räckvidd på marknaden.

För Mercedes är det en viktig markering.

I premiumsegmentet räcker det inte längre med tyst kupé och stark varumärkesstatus. Tekniken måste bära prislappen.