Efter att ha lämnat in en bil vars interiör var både nedkissad och smyckad med fläckar av spyor menade ägaren att tvättfirman orsakat fuktskador på hans Mercedes.
Död fisk i bilen – Mercedesägaren krävde firman på 37 000 kr
När bilen, en Mercedes-Benz C22 CDI, rullades in i den finska tvätthallen var det ingen vanlig snälltvätt som stod på schemat. Ägaren hade på ett eller annat sätt fått bilen i ett hemskt skick: Förutom damm och grus var interiören smyckad med både fläckar från spyor och urin.
Tvättfirman ska dock modigt nog accepterat jobbet. Kostnaden för en grovrengöring uppskattades förhållandevis överkomlig, ungefär 3300 kronor offererades och Mercedesägaren godkände priset.
Dokumenterade allt – hittade död fisk
Innan rengöring var firman noga med att dokumentera bilens skick, skriver Ilta Sanomat. Anledningen är dels densamma som när man filmar och fotar en hyrbil – man vill undvika frågetecken och krav på ersättning för skador som man själv inte ansvarar för, som bland annat Jalopnik skriver om. För tvättfirmans del handlade det troligtvis också om att i efterhand kunna påvisa det faktiska jobbet man gjort.
När tvätten väl kunde börja tog det inte lång tid innan man gjorde en märklig upptäckt. Under en av golvmattorna i bilen låg en död fisk, något ägaren inte hade meddelat tvättfirman om.
Ägaren ska dock ha meddelat att han skjutsat runt på sjuka personer, samt sin hund – hur fisken hade hamnat där den låg visste han dock ingenting om.
Trots den otrevliga, och illaluktande, överraskningen ska firman ha genomfört sitt jobb och återlämnat bilen till ägaren i nystädat skick.
Förhoppningen var troligtvis att det var det sista man skulle höra kring den bilen. Men det dröjde inte länge innan ett krav på drygt 35 000 kronor meddelades tvätteriet, alltså mer än tio gånger så mycket som ägaren hade betalat för tvätten.
Påståendet: Elfel på grund av tvätten
Enligt ägarens utsago ska bilen ha börjat krångla rejält efter tvätten: Växellådan levde sitt eget liv, knappar och reglage för både radio och luftkonditionering funkade inte heller. Efter felsökning och samtal med verkstad ska kostnaden på drygt 37 000 kronor ha lyfts, och det var denna summa Mercedesägaren krävde från tvättfirman.
Tvättfirman var dock säker på sin sak, deras städning av bilen kunde inte vara orsaken till elfelen. De sprutade nämligen aldrig några vätskor på varken området där växelspaken sitter eller på instrumentbrädan – och videodokumentationen de samlade på sig visade spår av fuktfläckar på de drabbade områdena redan innan jobbet gjorts.
Läs även: Bilägare häller sköljmedel i spolarvätskan – därför bör du låta bli
Därför fick ägaren inga pengar
Den finska konsumenttvistnämnden, motsvarigheten till svenska ARN, fick ta del av bilder som visade möjliga vattenskador i Mercedesförarens bil. De konstaterade att det fanns tecken på fukt i styrspaksmodulen och radiostyrningsrullen, och att radio- och luftkonditioneringsmodulen verkade vara mest utsatta. Nämnden fick även se filmer från biltvätten som visade hur smutsig bilens interiör var.
Nämnden valde biltvättens sida, och menade att de fläckar som syntes på bilder och video sannolikt var spår efter ett tidigare vätskespill – och att det troligtvis var anledningen till att bilen inte funkade som den skulle.
Några ersättningspengar fick Mercedesägaren därför aldrig.