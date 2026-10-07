Död fisk i bilen – Mercedesägaren krävde firman på 37 000 kr

Tvättfirman ska dock modigt nog accepterat jobbet. Kostnaden för en grovrengöring uppskattades förhållandevis överkomlig, ungefär 3300 kronor offererades och Mercedesägaren godkände priset.

Dokumenterade allt – hittade död fisk

Innan rengöring var firman noga med att dokumentera bilens skick, skriver Ilta Sanomat. Anledningen är dels densamma som när man filmar och fotar en hyrbil – man vill undvika frågetecken och krav på ersättning för skador som man själv inte ansvarar för, som bland annat Jalopnik skriver om. För tvättfirmans del handlade det troligtvis också om att i efterhand kunna påvisa det faktiska jobbet man gjort.

När tvätten väl kunde börja tog det inte lång tid innan man gjorde en märklig upptäckt. Under en av golvmattorna i bilen låg en död fisk, något ägaren inte hade meddelat tvättfirman om.

Ägaren ska dock ha meddelat att han skjutsat runt på sjuka personer, samt sin hund – hur fisken hade hamnat där den låg visste han dock ingenting om.

Trots den otrevliga, och illaluktande, överraskningen ska firman ha genomfört sitt jobb och återlämnat bilen till ägaren i nystädat skick.

Förhoppningen var troligtvis att det var det sista man skulle höra kring den bilen. Men det dröjde inte länge innan ett krav på drygt 35 000 kronor meddelades tvätteriet, alltså mer än tio gånger så mycket som ägaren hade betalat för tvätten.