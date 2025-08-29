Dagens PS
Det går framåt för biltillverkaren som vägrar gå elektriskt

Toyota gör succé med bilarna som inte går på el det vill säga. (Foto: Nikolay Dukov on Unsplash)
Åsa Wallenrud
Uppdaterad: 29 aug. 2025Publicerad: 29 aug. 2025

Inom bilindustrin är det få tillverkare som är så framgångsrika som Toyota.

Medan andra kämpar med fallande försäljning, fortsätter det japanska företaget att växa, och det av en alldeles särskild anledning.

Biljätten som står emot elbilstrenden

Det japanska bilföretaget Toyota fortsätter att gå emot strömmen i bilindustrin. Företaget, som har en strategi att inte enbart fokusera på elbilar, kan nu fira sju månader i rad med ökad försäljning.

Denna framgångsrika strategi står i stark kontrast till renodlade elbilsföretag som Tesla, vars försäljningssiffror pekar nedåt.

I juli månad redovisade Toyota, tillsammans med sitt lyxmärke Lexus, en global försäljningsökning på 4,8 procent jämfört med samma period föregående år, vilket resulterade i 899 449 sålda bilar.

Detta markerar en försäljningsrekord för månaden.

Tesla tappar mark

Samtidigt som Toyota ser en stadig tillväxt, upplever Tesla en betydande nedgång, särskilt på den europeiska marknaden. Enligt siffror från branschorganisationen ACEA såldes endast 8 837 Tesla-bilar i Europa under juli, vilket är en minskning med hela 40 procent jämfört med juli året innan.

Det är den sjunde månaden i rad som Teslas försäljning har fallit i Europa, en period som alltså sammanfaller med Toyotas oavbrutna tillväxt. Källan för dessa uppgifter är nyhetsbyrån Reuters och Boosted.dk.

Nytt chockartat Tesla-ras trots elbilsracet i Europa. Dagens PS

Toyota GR Supra (Foto: Toyota)
Toyota GR Supra (Foto: Toyota)

Kinesiska konkurrenter pressar marknaden

Trots Teslas motgångar är det felaktigt att påstå att elbilmarknaden stagnerat. Snarare visar siffrorna att konkurrenterna, särskilt de kinesiska, snabbt tar in på amerikanernas tidigare försprång.

Den kinesiska elbilstillverkaren BYD såg en försäljningstillväxt på imponerande 225 procent i Europa under juli.

En stor del av Toyotas egen framgång kan hänföras till en stark efterfrågan i Nordamerika, samtidigt som företagets el- och hybridbilar säljer bra i Kina.

Fokus på bredd och nya tekniker

Toyotas skepsis mot att enbart satsa på elbilar betyder inte att företaget blundar för alternativa teknologier. De experimenterar bland annat med bensinbilar som har förmågan att fånga in den koldioxid de själva släpper ut.

Denna breda strategi, som innefattar hybridbilar, bensinbilar och nu även nyare typer av tekniker, tycks vara nyckeln till deras framgång.

Medan andra företag satsar allt på en enda häst, väljer Toyota att erbjuda kunderna en mångfald av valmöjligheter, vilket hittills visat sig vara en vinnande formel.

Åsa Wallenrud
Åsa Wallenrud

Åsa Wallenrud är en driven och erfaren motorjournalist med en stark passion för bilvärlden och teknik, gärna i kombination. Arbetat med varumärken som TV4 Nyhetsmorgon, Facit, M3, Lilla Gumman, Hem och Villamässor, Blocket, Byt Bil mfl. Har du en bra historia? Maila mig [email protected]

