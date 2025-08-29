Det går framåt för biltillverkaren som vägrar gå elektriskt

På bara några veckor har jämförelsesajten “Billån” blivit en favorit bland dem som letar efter ett billån. Tjänsten gör det enkelt att jämföra billån – och många användare vittnar om att de lyckats få betydligt bättre räntor än via sin bilhandlare eller vanliga bank. Vi har pratat med Emil Hammarstrand, låneexpert och skribent på Billån.se, …

Tesla tappar mark

Samtidigt som Toyota ser en stadig tillväxt, upplever Tesla en betydande nedgång, särskilt på den europeiska marknaden. Enligt siffror från branschorganisationen ACEA såldes endast 8 837 Tesla-bilar i Europa under juli, vilket är en minskning med hela 40 procent jämfört med juli året innan.

Det är den sjunde månaden i rad som Teslas försäljning har fallit i Europa, en period som alltså sammanfaller med Toyotas oavbrutna tillväxt. Källan för dessa uppgifter är nyhetsbyrån Reuters och Boosted.dk.

Nytt chockartat Tesla-ras trots elbilsracet i Europa. Dagens PS

Toyota GR Supra (Foto: Toyota)

Kinesiska konkurrenter pressar marknaden

Trots Teslas motgångar är det felaktigt att påstå att elbilmarknaden stagnerat. Snarare visar siffrorna att konkurrenterna, särskilt de kinesiska, snabbt tar in på amerikanernas tidigare försprång.

Den kinesiska elbilstillverkaren BYD såg en försäljningstillväxt på imponerande 225 procent i Europa under juli.

En stor del av Toyotas egen framgång kan hänföras till en stark efterfrågan i Nordamerika, samtidigt som företagets el- och hybridbilar säljer bra i Kina.

Fokus på bredd och nya tekniker

Toyotas skepsis mot att enbart satsa på elbilar betyder inte att företaget blundar för alternativa teknologier. De experimenterar bland annat med bensinbilar som har förmågan att fånga in den koldioxid de själva släpper ut.

Denna breda strategi, som innefattar hybridbilar, bensinbilar och nu även nyare typer av tekniker, tycks vara nyckeln till deras framgång.

Medan andra företag satsar allt på en enda häst, väljer Toyota att erbjuda kunderna en mångfald av valmöjligheter, vilket hittills visat sig vara en vinnande formel.