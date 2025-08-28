Vd:ns lön upprör – tjänar 310 gånger mer än sin personal

En ny analys av de amerikanska billönejätten avslöjar hur de mäktigaste cheferna tjänar otroliga summor, men den riktiga löneligan finns i en helt annan bransch.

Lönerna för de amerikanska bil-vd:arna

En färsk studie av lönerna för vd:ar i den amerikanska bilbranschen visar att cheferna i toppen skördar enorma summor. Toppnamnet på listan är General Motors vd Mary Barra.

Rapporter från Auto News och Equilar visar att hennes totala ersättning uppgick till motsvarande 320 miljoner svenska kronor under det gångna året. Det är en ökning med drygt 12 procent jämfört med året innan.

En stor del av ersättningen består av aktieutdelning och bonusar, vilket har ökat kraftigt när företaget har haft ett bra år.

Fords vd Jim Farley. (Foto: Darron Cummings/AP/TT)

På andra plats kommer Fords vd Jim Farley, med en ersättning på cirka 296 miljoner kronor. Det är en imponerande ökning på 97 procent från 2023, vilket till stor del beror på aktieutdelningar.

En annan vd som såg en enorm ökning var Rivians RJ Scaringe. Han tog hem 149 miljoner kronor, vilket är en ökning på hela 974 procent från året innan.

Enligt Auto News var medianersättningen för en vd i bilbranschen nästan 185 miljoner kronor, en ökning på 5 procent jämfört med 2023. Samtidigt såg vd:ar för underleverantörer en minskning på 13 procent i medianersättning, till drygt 120 miljoner kronor.