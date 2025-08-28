Vd-lönerna i bilindustrin avslöjas – toppen skördar miljoner medan genomsnittsanställda får en bråkdel.
Vd:ns lön upprör – tjänar 310 gånger mer än sin personal
En ny analys av de amerikanska billönejätten avslöjar hur de mäktigaste cheferna tjänar otroliga summor, men den riktiga löneligan finns i en helt annan bransch.
Lönerna för de amerikanska bil-vd:arna
En färsk studie av lönerna för vd:ar i den amerikanska bilbranschen visar att cheferna i toppen skördar enorma summor. Toppnamnet på listan är General Motors vd Mary Barra.
Rapporter från Auto News och Equilar visar att hennes totala ersättning uppgick till motsvarande 320 miljoner svenska kronor under det gångna året. Det är en ökning med drygt 12 procent jämfört med året innan.
En stor del av ersättningen består av aktieutdelning och bonusar, vilket har ökat kraftigt när företaget har haft ett bra år.
På andra plats kommer Fords vd Jim Farley, med en ersättning på cirka 296 miljoner kronor. Det är en imponerande ökning på 97 procent från 2023, vilket till stor del beror på aktieutdelningar.
En annan vd som såg en enorm ökning var Rivians RJ Scaringe. Han tog hem 149 miljoner kronor, vilket är en ökning på hela 974 procent från året innan.
Enligt Auto News var medianersättningen för en vd i bilbranschen nästan 185 miljoner kronor, en ökning på 5 procent jämfört med 2023. Samtidigt såg vd:ar för underleverantörer en minskning på 13 procent i medianersättning, till drygt 120 miljoner kronor.
Skillnaden mellan chefer och anställda
Löneklyftan mellan chefer och anställda är påtaglig, med vd-löner som överstiger vanliga anställdas löner med hundratals gånger. Mary Barra, som är den första kvinnan att leda en av de tre stora Detroit-biltillverkarna, tjänade enligt en rapport (Detroit Free Press) 310 gånger mer än den genomsnittliga anställda på General Motors, vars medianlön beräknades till cirka 1 miljon kronor under samma period.
Jämförelsevis fick Fords vd Farley en lönesänkning på 6 procent. Hans totala ersättning minskade till motsvarande 266 miljoner kronor efter att företaget inte nått sina mål, särskilt när det gäller kvalitet. Enligt Ford Authority var Farleys lön 253 gånger större än den genomsnittliga Ford-anställda, vars medianlön låg på cirka 1 miljon kronor per år.
Carlos Tavares, som lämnade sin position som vd för Stellantis, fick en ersättning på drygt 257 miljoner kronor trots att han inte längre arbetade för företaget. Detta var en betydande nedgång från hans tidigare lön på 423 miljoner kronor 2023, men ändå en hög summa för någon som avgått.
Denna ersättning var 518 gånger större än den genomsnittliga Stellantis-anställdas lön.
Teknologins vd:ar dominerar listan
Trots de imponerande summorna i bilbranschen, bleknar de i jämförelse med ersättningarna i tech-sektorn. Jen-Hsun Huang, vd för Nvidia, toppade listan med en otrolig ersättning på drygt 2,1 miljarder svenska kronor. Även om det är en enorm siffra, var det faktiskt en minskning från de 3,1 miljarder kronor han tjänade 2023.
Näst på listan var Ubers Dara Khosrowshahi, som tog hem nästan 1,2 miljarder kronor. Hans lön steg kraftigt från cirka 138 miljoner kronor, till stor del tack vare aktieoptioner.
Craig Arnold från Eaton hamnade på tredje plats med cirka 641 miljoner kronor, och Nicholas Pinchuk från Snap-on med cirka 369 miljoner kronor.
Åsa Wallenrud är en driven och erfaren motorjournalist med en stark passion för bilvärlden och teknik, gärna i kombination. Arbetat med varumärken som TV4 Nyhetsmorgon, Facit, M3, Lilla Gumman, Hem och Villamässor, Blocket, Byt Bil mfl. Har du en bra historia? Maila mig [email protected]
