Gnagare i bilen – detta ersätter inte försäkringsbolaget

”Eftersom råttor behöver gnaga för att tänderna inte ska bli för långa äter de gärna på kablar i motorutrymmet”, skriver försäkringsbolaget Folksam.

Skadade eller helt avgnagda kablar kan leda till kortslutning som orsakar både brand och akuta haverier.

Hos samma bolag kan man utläsa att långt ifrån alla skador går att få ersättning för:

”Om gnagare orsakar elektronikskador, till exempel gnager sönder elektriska kablar, som påverkar bilens funktion kan det i vissa fall ingå i din bilförsäkring”, skriver Folksam och poängterar att det krävs att bilen har en halv- eller helförsäkring samt att den att bilen inte har passerat mil- eller åldersgränserna så att den fortfarande omfattas av maskin- och elektronikskadeförsäkringen.

Man klargör också att skador i kupén inte nödvändigtvis ersätts.

”Försäkringen ersätter inte andra skador som gnagare orsakar, till exempel att de gnager sönder inredning eller isolering i bilen.”

Värst på vintern

Precis som för hus är gnagarproblematiken värst i bilar på vintern. SVT intervjuade en bilmekaniker för några år sedan som då beskrev hur han i december kunnat fylla hela matkassar med skräp ifrån olika gnagare som bosatt sig i bilar.

”Min uppfattning är att de här problemen eskalerat. Varje dag den här tiden på året ser vi spår av råttor och möss i bilar vi tar emot, som dragit in allt möjligt”, sade mekanikern Fredrik Holm.