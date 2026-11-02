När kylan kommer kan råttor, möss och katter söka sig till bilars varma motorutrymmen. För bilägaren kan det innebära kostsamma skador – men för djuren kan en motorstart få betydligt allvarligare följder. Därför finns det ett enkelt knep som kan rädda liv.
Gnagare i bilen – detta ersätter inte försäkringsbolaget
När temperaturerna kryper nedåt är det inte ovanligt att olika djur, vissa otrevligare än andra, söker sig till bilar för att hitta värme.
Dagens PS har tidigare berättat om hur skadedjur som råttor och möss söker skydd i både motorrum och kupé under höst och vinter. För bilägaren kan det innebära dyra skador, vilka inte alltid täcks av försäkringen. Och i värsta fall kan konsekvenserna av en gnagarfamilj som flyttat in bli livsfarliga.
”Eftersom råttor behöver gnaga för att tänderna inte ska bli för långa äter de gärna på kablar i motorutrymmet”, skriver försäkringsbolaget Folksam.
Skadade eller helt avgnagda kablar kan leda till kortslutning som orsakar både brand och akuta haverier.
Hos samma bolag kan man utläsa att långt ifrån alla skador går att få ersättning för:
”Om gnagare orsakar elektronikskador, till exempel gnager sönder elektriska kablar, som påverkar bilens funktion kan det i vissa fall ingå i din bilförsäkring”, skriver Folksam och poängterar att det krävs att bilen har en halv- eller helförsäkring samt att den att bilen inte har passerat mil- eller åldersgränserna så att den fortfarande omfattas av maskin- och elektronikskadeförsäkringen.
Man klargör också att skador i kupén inte nödvändigtvis ersätts.
”Försäkringen ersätter inte andra skador som gnagare orsakar, till exempel att de gnager sönder inredning eller isolering i bilen.”
Värst på vintern
Precis som för hus är gnagarproblematiken värst i bilar på vintern. SVT intervjuade en bilmekaniker för några år sedan som då beskrev hur han i december kunnat fylla hela matkassar med skräp ifrån olika gnagare som bosatt sig i bilar.
”Min uppfattning är att de här problemen eskalerat. Varje dag den här tiden på året ser vi spår av råttor och möss i bilar vi tar emot, som dragit in allt möjligt”, sade mekanikern Fredrik Holm.
Därför ska du knacka på huven innan du startar motorn
Bästa försvar mot gnagarna är att hålla det städat i och kring bilen, eventuellt sätta ut fällor – eller kanske skaffa en katt.
Dock, skriver bland annat tyska Ruhr24, att också katter är kända för att söka värme i motorutrymmet eller under bilen. De har visserligen inte samma destruktiva rykte kring sig men kan själva råka ut för allvarliga skador om motorn startar och de befinner sig i närheten av den.
Därför rekommenderas förare att ta för vana att alltid knacka lätt på motorhuven innan man kör iväg, så att sömndruckna katter får chansen att hitta en annan plats att värma sig på.
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