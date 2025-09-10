Här är den billigaste bensinen i Sverige just nu

Beslutsångest? Du är inte ensam. Det är ett mycket vanligt fenomen. Beslutsångest uppstår främst ur rädslan för att välja fel val och det gör att många inte vågar ta steget och faktiskt bestämma sig för något. Det går ut över både yrkeslivet och privatlivet för ett stort antal människor runtom i världen. Små beslut. Stora …

Under 14 kronor litern

Det har dock redan skett på en bensinmack i Kalmars län, Småland.

Det handlar om obemannad station på Bergkvaravägen i Torsås, som nu erbjuder en liter bensin för 13,85 kronor litern.

Det uppger sajten Bensinpriser.nu.

Behöver vara medlem

Har du närmare till Arlöv i Malmö kanske du vill svänga förbi Costco. Där ligger bensinpriset för närvarande på 14,49 kronor, men där behöver du vara medlem för att kunna tanka.

Så det går alltså att tanka bensin för runt 14 kronor litern i Sverige, och för dig som istället använder diesel i tanken finns det en rad alternativ för drygt 15 kronor litern enligt samma sajt.

Det är Cosco i Malmö som har den billigaste dieseln på 15,19 kronor litern, men där krävs som sagt ett medlemskap.

Billigaste dieseln

Lägg på tio öre litern, strunta i medlemskap, och bege dig till Bergkvaravägen i Smålands Torsås för den näst billigaste dieseln i Sverige.

I Stockholm är det St1 i Frihamnen som har den billigaste bensinen där du tankar för 15,29 kronor litern.

Generellt sätt är det billigare att tanka på obemannade mackar än bemannade mackar, där det kan skilja runt en krona i pris per liter.

