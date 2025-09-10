Dagens PS
Motor

Här är den billigaste bensinen i Sverige just nu

Bensin blir billigare
Priset på bensin och diesel fortsätter att falla tack vare ett flertal faktorer. (Bild: Canva)
Johan Augustin
Johan Augustin
Uppdaterad: 10 sep. 2025Publicerad: 10 sep. 2025

Priset på bensin och diesel fortsätter ner i Sverige. Det finns samtidigt några mackar som ligger ännu lägre i pris. Kolla listan med mackarna som har den billigaste bensinen i landet.

De tidigare höga priserna på bensin och diesel ser ut att vara ett minne blott, åtminstone i nuläget.

Bensinen på väg ner

Priserna fortsätter ner och följer givetvis det globala oljepriset som sjunker tillsammans med dollarn, samtidigt som den svenska kronan går upp.

Uppepå det ligger skatter och avgifter, som nyligen sänkts vilket har bidragit till det låga priset.

Om oljan faller omkring 15 dollar till och om dollarn faller ner under 9 kronor kommer det svenska priset på bensin att falla ner under 14 kronor.

Under 14 kronor litern

Det har dock redan skett på en bensinmack i Kalmars län, Småland.

Det handlar om obemannad station på Bergkvaravägen i Torsås, som nu erbjuder en liter bensin för 13,85 kronor litern.

Det uppger sajten Bensinpriser.nu.

Behöver vara medlem

Har du närmare till Arlöv i Malmö kanske du vill svänga förbi Costco. Där ligger bensinpriset för närvarande på 14,49 kronor, men där behöver du vara medlem för att kunna tanka.

Så det går alltså att tanka bensin för runt 14 kronor litern i Sverige, och för dig som istället använder diesel i tanken finns det en rad alternativ för drygt 15 kronor litern enligt samma sajt.

Det är Cosco i Malmö som har den billigaste dieseln på 15,19 kronor litern, men där krävs som sagt ett medlemskap.

Billigaste dieseln

Lägg på tio öre litern, strunta i medlemskap, och bege dig till Bergkvaravägen i Smålands Torsås för den näst billigaste dieseln i Sverige.

I Stockholm är det St1 i Frihamnen som har den billigaste bensinen där du tankar för 15,29 kronor litern.

Generellt sätt är det billigare att tanka på obemannade mackar än bemannade mackar, där det kan skilja runt en krona i pris per liter.

Reporter på Dagens PS baserad i Sydney, Australien. Lång erfarenhet av resereportage.

