Svenska forskare jagar utsläppsfri bensin – räddar bilarna

Svenska forskare jagar ny utsläppsfri bensin till marknaden.
Svenska forskare jagar ny utsläppsfri bensin till marknaden. (Foto: TT)
Johan Augustin
Johan Augustin
Uppdaterad: 18 sep. 2025Publicerad: 18 sep. 2025

Fossil bensin måste ersättas med utsläppsfri bensin. Nu är några svenska forskare på gång och jagar framtidens drivmedel.

EU vill minska utsläppen och pekar på trafiken som en stor syndabock, där utsläppen ska minskas kraftigt.

EU förbjuder nya bensinbilar

Enligt nuvarande planer kommer det att bli förbjudet att sälja nya bilar som släpper ut koldioxid från och med år 2035.

Det innebär att du fortfarande kommer att kunna köra din befintliga bensin- eller dieselbil efter detta datum, men att köpa en ny sådan inte längre kommer att vara möjligt.

Förutom fler elbilar vill EU se nya drivmedel som utsläppsfri bensin, vilket då innebär att människor kan behålla sina bensinbilar, för dem som inte har råd eller lust att byta ut dem inom kort.

Kinas intention är att fasa ut konventionella bensinbilar till år 2035. Bilden är från en hårt trafikerad motorväg i Beijing. (Foto: TT)
Kinas intention är att fasa ut konventionella bensinbilar till år 2035. Bilden är från en hårt trafikerad motorväg i Beijing. (Foto: TT)
Ny utsläppsfri bensin

Ett sådant drivmedel ska därmed kunna ersätta fossil bensin.

“Nyförsäljningen av bensinbilar är fortfarande hög och vare sig vi vill eller inte kommer bensinbilarna finnas kvar under lång tid”, säger Tobias Gustavsson Binder, forskare och utredare på IVL Svenska Miljöinstitutet, till Carup.

Svenska forskare jagar nytt drivmedel

Det är just forskarna vid IVL Svenska Miljöinstitutet som genom jakten på ett nytt drivmedel ska rädda bensinbilarna.

Det finns redan idag förnybar bensin på marknaden, men den är ofta väldigt dyr och svår att tillverka, där Porsche exempelvis har tillverkat ett bränsle som i nuläget kostar 570 kronor litern.

Det går att blanda in etanol i stor utsträckning men det krävs att motorn anpassas.

“Vi behöver därför få en bättre bild av hur bensinproblemet framöver ska kunna lösas”, säger Tobias Gustavsson Binder vidare.

Analysera alternativ – helst snabbt

Forskarna har många hinder framför sig och måste analysera olika möjligheter för att hitta framtidens bensin.

Det ska helst ske innan 2035, då det alltså inte ska gå att köpa nya bensinbilar längre.

“Det saknas i nuläget en realistisk bild över hur förnybar bensin ska kunna introduceras och skalas upp på marknaden. Även om det finns mindre produktionsanläggningar så är vi långt ifrån att ha ett etablerat förnybart bränsle som kan användas i höginblandad eller ren form”, avslutar Tobias Gustavsson Binder.

Johan Augustin
Johan Augustin

Reporter på Dagens PS baserad i Sydney, Australien. Lång erfarenhet av resereportage.

