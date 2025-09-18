Fossil bensin måste ersättas med utsläppsfri bensin. Nu är några svenska forskare på gång och jagar framtidens drivmedel.
Svenska forskare jagar utsläppsfri bensin – räddar bilarna
Mest läst i kategorin
Över 100 000 bilägare får ersättning i dieselskandalen
Ett steg framåt har tagits i den långvariga dieselskandalen. Tusentals bilägare får nu en ekonomisk uppgörelse efter år av väntan. Efter nästan ett decennium av rättsliga processer och diskussioner får nu tiotusentals bilägare en efterlängtad kompensation, skriver AD. Det handlar om fordon som omfattas av den stora dieselskandalen som skapade rubriker världen över. Ekonomisk lättnad …
Historiskt förbud: Nu förbjuds fossildrivna bilar
Detta afrikanska land har tagit täten globalt när det gäller elbilar. En jättedamm på Nilen ska nu ladda landets hela framtid. Etiopien har nyligen invigt Afrikas största vattenkraftsdamm, ett kontroversiellt megaprojekt som fått det historiska namnet Stora etiopiska renässansdammen (Gerd). Dammen, vars bygge har pågått i 15 år, ska enligt landets regering revolutionera elförsörjningen och …
Konkurs nära för Jaguar Land Rover efter förödande hackerattack
En mardröm för Jaguar Land Rover efter att den brittiska biltillverkaren utsatts för en omfattande cyberattack. Produktionen har stått still i nära två veckor och tusentals jobb är nu hotade, en kris som kan leda till en kollaps. Den brittiska biltillverkaren Jaguar Land Rover (JLR) har bekräftat att de har blivit utsatta för en allvarlig …
Lista: Elbilarna som kör längst på en laddning
Många svenskar som funderar på att byta till elbil ställer sig fortfarande samma fråga, nämligen hur långt de kan köra. Trots att den genomsnittliga körsträckan per dag ofta är ganska kort, lever rädslan för att bli stående med tomt batteri kvar. Men är denna oro egentligen befogad med dagens moderna elbilar? Elbilarna som går längst …
Nissan E-Power – framtidens supermotor?
Har den uppdaterade Nissan Qashqai e-Power äntligen blivit suven som utmanar dieseln? En tystare och snålare hybrid kan nu ge dig över 965 kilometer på en tank. Nissan har nyligen lanserat en uppdaterad version av sin e-Power hybridteknik i suv-modellen Qashqai, vilket väcker frågan om denna nya generation äntligen kan erbjuda en verklig utmaning mot …
EU vill minska utsläppen och pekar på trafiken som en stor syndabock, där utsläppen ska minskas kraftigt.
EU förbjuder nya bensinbilar
Enligt nuvarande planer kommer det att bli förbjudet att sälja nya bilar som släpper ut koldioxid från och med år 2035.
Det innebär att du fortfarande kommer att kunna köra din befintliga bensin- eller dieselbil efter detta datum, men att köpa en ny sådan inte längre kommer att vara möjligt.
Förutom fler elbilar vill EU se nya drivmedel som utsläppsfri bensin, vilket då innebär att människor kan behålla sina bensinbilar, för dem som inte har råd eller lust att byta ut dem inom kort.
Senaste nytt
Hög sparränta? Det här bör du veta innan du väljer konto
En hög sparränta låter bra – men det betyder inte att sparkontot är rätt för dig. Här får du koll på vad du bör tänka på innan du väljer. Många har i dag sina besparingar på konton utan sparränta. Att flytta pengarna till ett sparkonto med ränta är ofta lika enkelt – men det gäller …
Tryggare än någonsin att köpa begagnad elbil
Att köpa en begagnad elbil är ett smart val – både för plånboken och miljön. Tekniken har mognat och utbudet har aldrig varit större. På Volvia ser man nu att många har frågor kring kvalitet och trygghet. – Elbilar har gått från nyhet till vardag. Tekniken är stabil och både verkstäder och förare har samlat …
This is the moment – Herman Lindqvist tar musikalen på allvar
När Herman Lindqvist berättar historia brukar det bli succé. När han dessutom gör det tillsammans med några av Sveriges bästa musikalartister på Göta Lejon blir resultatet något vi aldrig sett förut. Den 5 september är det premiär för "This is the moment – en historisk musikalresa i tiden". Här får publiken följa med på en …
Relevance: ”Vi växer, trots marknadsläget”
Annonsmarknaden är fortfarande skakig, men Relevance fortsätter att växa. I en ny intervju kommenterar bolagets vd Fredrik Lundberg kvartalssiffror, nya rekryteringar och framtidens strategi. "Det har varit mer utmanande än vad vi trott", säger Fredrik Lundberg, men lyfter att Relevance, som bland annat ägare Dagens PS, trots allt växer vidare. Ta del av rapporten i …
Svenskarna slår amerikanerna – i skuldsättning
Svenska hushåll tillhör de mest skuldsatta i världen. Faktum är att vi lånar mer i förhållande till inkomsterna än hushållen i USA, ofta betraktat som kreditkortens förlovade land. Trots att genomsnittsamerikanen i absoluta tal har lite mer skuld per person, ligger Sverige i topp när man ser till skuldnivåer relativt både BNP och disponibel inkomst.? …
Ny utsläppsfri bensin
Ett sådant drivmedel ska därmed kunna ersätta fossil bensin.
“Nyförsäljningen av bensinbilar är fortfarande hög och vare sig vi vill eller inte kommer bensinbilarna finnas kvar under lång tid”, säger Tobias Gustavsson Binder, forskare och utredare på IVL Svenska Miljöinstitutet, till Carup.
Svenska forskare jagar nytt drivmedel
Det är just forskarna vid IVL Svenska Miljöinstitutet som genom jakten på ett nytt drivmedel ska rädda bensinbilarna.
Det finns redan idag förnybar bensin på marknaden, men den är ofta väldigt dyr och svår att tillverka, där Porsche exempelvis har tillverkat ett bränsle som i nuläget kostar 570 kronor litern.
Det går att blanda in etanol i stor utsträckning men det krävs att motorn anpassas.
“Vi behöver därför få en bättre bild av hur bensinproblemet framöver ska kunna lösas”, säger Tobias Gustavsson Binder vidare.
Analysera alternativ – helst snabbt
Forskarna har många hinder framför sig och måste analysera olika möjligheter för att hitta framtidens bensin.
Det ska helst ske innan 2035, då det alltså inte ska gå att köpa nya bensinbilar längre.
“Det saknas i nuläget en realistisk bild över hur förnybar bensin ska kunna introduceras och skalas upp på marknaden. Även om det finns mindre produktionsanläggningar så är vi långt ifrån att ha ett etablerat förnybart bränsle som kan användas i höginblandad eller ren form”, avslutar Tobias Gustavsson Binder.
Läs även:
Här är den billigaste bensinen i Sverige just nu. Dagens PS
Rysk bensinkris efter Ukrainas attacker. Dagens PS
Elektrifiera vardagen med upp till 12 mils färd helt på el. Välj en SWE Edition fullpackad med utrustning till ett förmånligt pris och lågt förmånsvärde.
Senaste nytt
Jamie Dimon om USA-ekonomin: ”Hittills, allt bra”
Han har varnat för stagflation och återkommande talat om riskerna med USA:s ekonomi, men när JPMorgans vd Jamie Dimon på onsdagen gjorde ett lite oväntat besök i Kapitolium gav han uttryck för en mer positiv ståndpunkt. Bloomberg skriver att det var ”ett överraskande besök” från bankdirektören för USA:s största bank JPMorgan Chase. Jamie Dimon diskuterade …
Svenska forskare jagar utsläppsfri bensin – räddar bilarna
Fossil bensin måste ersättas med utsläppsfri bensin. Nu är några svenska forskare på gång och jagar framtidens drivmedel. EU vill minska utsläppen och pekar på trafiken som en stor syndabock, där utsläppen ska minskas kraftigt. EU förbjuder nya bensinbilar Enligt nuvarande planer kommer det att bli förbjudet att sälja nya bilar som släpper ut koldioxid …
Börsernas reaktion blandad på räntebeskedet
I USA backade två av de tre ledande börsindexen och i Asien är reaktionen också blandad på Feds väntade räntesänkning med 25 punkter. Japanska Nikkei 225 håller emellertid modet uppe och handlas under torsdagsmorgonen till nya rekordnivåer. Draglok är aktier i fastighetsbranschen och tekniksektorn. Härnäst på dagordningen i Japan står ett två dagars policymöte av …
Här kan det bli utdelningsregn 2026 – stora skillnader mellan bankerna
Det är långt kvar till börsens säsong för utdelningar på senvåren men redan nu går det att ana var det kan bli bra klirr på kontot för aktieägarna. För utdelningsjägare som vill hitta avkastning i banksektorn kan det verkligen löna sig att välja rätt bankaktie att satsa på. Läs även: Feds ränteprognos för 2026 våt …
Göran Perssons "rabatt" sänker din pension
Många tror att 18,5 procent av lönen går till pensionen. Men i själva verket är det mindre – en ”rabatt” från Göran Perssons tid gör att du får lägre pension än vad som utlovats. Det berättar E55, som kallar reformen för en blåsning. Men vad handlar det egentligen om?? Bara 93 procent räknas När pensionssystemet …