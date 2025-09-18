Svenska forskare jagar utsläppsfri bensin – räddar bilarna

Svenska hushåll tillhör de mest skuldsatta i världen. Faktum är att vi lånar mer i förhållande till inkomsterna än hushållen i USA, ofta betraktat som kreditkortens förlovade land. Trots att genomsnittsamerikanen i absoluta tal har lite mer skuld per person, ligger Sverige i topp när man ser till skuldnivåer relativt både BNP och disponibel inkomst.? …

Ny utsläppsfri bensin

Ett sådant drivmedel ska därmed kunna ersätta fossil bensin.

“Nyförsäljningen av bensinbilar är fortfarande hög och vare sig vi vill eller inte kommer bensinbilarna finnas kvar under lång tid”, säger Tobias Gustavsson Binder, forskare och utredare på IVL Svenska Miljöinstitutet, till Carup.

Svenska forskare jagar nytt drivmedel

Det är just forskarna vid IVL Svenska Miljöinstitutet som genom jakten på ett nytt drivmedel ska rädda bensinbilarna.

Det finns redan idag förnybar bensin på marknaden, men den är ofta väldigt dyr och svår att tillverka, där Porsche exempelvis har tillverkat ett bränsle som i nuläget kostar 570 kronor litern.

Det går att blanda in etanol i stor utsträckning men det krävs att motorn anpassas.

“Vi behöver därför få en bättre bild av hur bensinproblemet framöver ska kunna lösas”, säger Tobias Gustavsson Binder vidare.

Analysera alternativ – helst snabbt

Forskarna har många hinder framför sig och måste analysera olika möjligheter för att hitta framtidens bensin.

Det ska helst ske innan 2035, då det alltså inte ska gå att köpa nya bensinbilar längre.

“Det saknas i nuläget en realistisk bild över hur förnybar bensin ska kunna introduceras och skalas upp på marknaden. Även om det finns mindre produktionsanläggningar så är vi långt ifrån att ha ett etablerat förnybart bränsle som kan användas i höginblandad eller ren form”, avslutar Tobias Gustavsson Binder.

