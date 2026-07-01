Nya BMW X5 är här – lanseras med fem olika drivlinor

Fem olika drivlinor

Den största nyheten är att nya X5 blir en av få premium-SUV:ar på marknaden som erbjuder så många drivlinor i samma modellserie. Kunderna kan välja mellan:

Bensinmotor

Diesel

Plug-in hybrid

Helt eldriven iX5

Vätgas (iX5 Hydrogen, senare lansering)

BMW beskriver det som ett sätt att möta olika marknader och kundbehov – från långdistanskörning till utsläppsfri stadstrafik.

Det är 5 olika drivlinor som gäller med nya X5. (Foto: BMW)

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Samma dörrhandtag som Volvo

Designmässigt tar X5 ett tydligt kliv in i BMW:s nya formspråk “Neue Klasse”. Fronten är mer vertikal och ren, med nya ljussignaturer och en mer minimalistisk grill. Sidoprofilen har fått jämnare ytor och mer integrerade detaljer, inklusive nya infällda dörrhandtag – samma typ som på Volvo EX60.

Nya infällda dörrhandtag – samma typ som på Volvo EX60. (Foto: BMW)

Interiören har vidare byggts om från grunden.

Föraren möts av BMW:s nya Panoramic iDrive-system, där information projiceras över hela vindrutans nedre del. Tillsammans med en stor central skärm och en optional passagerarskärm skapas en mer digital och uppkopplad förarmiljö.

En mer digital och uppkopplad förarmiljö i nya X5. (Foto: BMW)

Nya återvunna material

Materialvalen har också lyfts upp, med inslag som sten och nya återvunna material i linje med BMW:s hållbarhetsstrategi, enligt ett pressmeddelande från BMW.

BMW X5 är en av märkets mest sålda modeller globalt och har varit en central del av företagets SUV-satsning sedan debuten 1999.

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Den nya generationen ses som avgörande för BMW:s fortsatta konkurrenskraft i premiumsegmentet, där elektrifiering och mjukvarubaserade funktioner snabbt blivit avgörande faktorer.

Med den nya X5 visar BMW att bolaget inte helt överger förbränningsmotorer – men samtidigt bygger in en tydlig väg mot elektrifiering i hela modellprogrammet.

X5 ses som avgörande för BMW:s fortsatta konkurrenskraft i premiumsegmentet. (Foto: BMW)

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