BMW har presenterat den helt nya, femte generationens BMW X5, en av märkets viktigaste modeller globalt. Den uppdaterade suven får en helt ny design, modernare interiör och erbjuds för första gången med hela fem olika drivlinor – inklusive el, laddhybrid och vätgas.
Nya BMW X5 är här – lanseras med fem olika drivlinor
BMW vill inte bara hänga med i elbilsracet, utan även leda utvecklingen inom vätgas.
Genom tidigare biltester har Dagens PS vidare klargjort att BMW X5 ”toppar det mesta”.
BMW gasar på med nyhet
Den nya lanseringen markerar ett strategiskt steg för BMW, där bolaget fortsätter sin linje om “teknologisk öppenhet” i en tid av snabb omställning i bilindustrin.
Den nya X5 byggs i BMW:s fabrik i Spartanburg i USA, med produktionsstart under hösten 2026 och marknadsintroduktion i etapper från slutet av 2026 och in i 2027.
Fem olika drivlinor
Den största nyheten är att nya X5 blir en av få premium-SUV:ar på marknaden som erbjuder så många drivlinor i samma modellserie. Kunderna kan välja mellan:
- Bensinmotor
- Diesel
- Plug-in hybrid
- Helt eldriven iX5
- Vätgas (iX5 Hydrogen, senare lansering)
BMW beskriver det som ett sätt att möta olika marknader och kundbehov – från långdistanskörning till utsläppsfri stadstrafik.
Samma dörrhandtag som Volvo
Designmässigt tar X5 ett tydligt kliv in i BMW:s nya formspråk “Neue Klasse”. Fronten är mer vertikal och ren, med nya ljussignaturer och en mer minimalistisk grill. Sidoprofilen har fått jämnare ytor och mer integrerade detaljer, inklusive nya infällda dörrhandtag – samma typ som på Volvo EX60.
Interiören har vidare byggts om från grunden.
Föraren möts av BMW:s nya Panoramic iDrive-system, där information projiceras över hela vindrutans nedre del. Tillsammans med en stor central skärm och en optional passagerarskärm skapas en mer digital och uppkopplad förarmiljö.
Nya återvunna material
Materialvalen har också lyfts upp, med inslag som sten och nya återvunna material i linje med BMW:s hållbarhetsstrategi, enligt ett pressmeddelande från BMW.
BMW X5 är en av märkets mest sålda modeller globalt och har varit en central del av företagets SUV-satsning sedan debuten 1999.
Den nya generationen ses som avgörande för BMW:s fortsatta konkurrenskraft i premiumsegmentet, där elektrifiering och mjukvarubaserade funktioner snabbt blivit avgörande faktorer.
Med den nya X5 visar BMW att bolaget inte helt överger förbränningsmotorer – men samtidigt bygger in en tydlig väg mot elektrifiering i hela modellprogrammet.
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