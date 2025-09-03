BMW:s nya satsning – en vätgasbil för framtiden

BMW förbereder sig för att skriva ett nytt kapitel i sin historia. Med siktet inställt på 2028 rustar företaget för att starta serieproduktionen av en vätgasdriven bil, vilket markerar ett viktigt steg mot en bredare palett av utsläppsfria fordon.

Denna satsning bygger på ett långvarigt samarbete med Toyota, som nu leder till den tredje generationen av BMW:s bränslecellsystem, skriver BMW.

Det nya bränslecellsystemet: Mindre, vassare och mer effektivt

Den första generationens bränsleceller köptes in från Toyota redan 2014, och de installerades i en BMW 535iA. Den andra generationen, som just nu testas i en pilotflotta av BMW iX5 Hydrogen, utvecklades av BMW själva men med individuella bränsleceller från Toyota.

Vätgasdrivet 2028. Här på Hydrogen Competence Center Steyr (Foto: BMW)

Den kommande, tredje generationen, är resultatet av ett mer integrerat samarbete där BMW och Toyota gemensamt utvecklar hela drivlinan.

Denna nya teknik innebär flera förbättringar. Systemet är bland annat 25 procent mindre än sin föregångare tack vare en högre effekttäthet. Dessutom har komponenterna uppgraderats, vilket leder till en lägre energiförbrukning, en längre räckvidd och bättre prestanda.