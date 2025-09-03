BMW går mot strömmen. I en värld av elbilar rustar företaget för att bygga bilar som drivs av vätgas för deras framtidsvision.
BMW:s nya satsning – en vätgasbil för framtiden
BMW förbereder sig för att skriva ett nytt kapitel i sin historia. Med siktet inställt på 2028 rustar företaget för att starta serieproduktionen av en vätgasdriven bil, vilket markerar ett viktigt steg mot en bredare palett av utsläppsfria fordon.
Denna satsning bygger på ett långvarigt samarbete med Toyota, som nu leder till den tredje generationen av BMW:s bränslecellsystem, skriver BMW.
Det nya bränslecellsystemet: Mindre, vassare och mer effektivt
Den första generationens bränsleceller köptes in från Toyota redan 2014, och de installerades i en BMW 535iA. Den andra generationen, som just nu testas i en pilotflotta av BMW iX5 Hydrogen, utvecklades av BMW själva men med individuella bränsleceller från Toyota.
Den kommande, tredje generationen, är resultatet av ett mer integrerat samarbete där BMW och Toyota gemensamt utvecklar hela drivlinan.
Denna nya teknik innebär flera förbättringar. Systemet är bland annat 25 procent mindre än sin föregångare tack vare en högre effekttäthet. Dessutom har komponenterna uppgraderats, vilket leder till en lägre energiförbrukning, en längre räckvidd och bättre prestanda.
Från prototyp till serieproduktion
I BMW:s kompetenscenter i München byggs de första prototyperna av det nya bränslecellsystemet. Här sker en kemisk reaktion där vätgas från tankarna möter syre från luften för att skapa elektricitet som driver bilens motor.
Prototypfasen handlar om att finjustera tillverkningsprocessen, säkra kvaliteten och säkerställa att tekniken kan skalas upp för massproduktion.
När produktionen väl startar 2028 kommer anläggningen i Steyr, Österrike, att vara hjärtat i satsningen. Fabriken, som har decennier av erfarenhet av att tillverka olika typer av drivlinor, byggs om med nya testanläggningar för att kunna hantera den nya tekniken.
Även anläggningen i Landshut, Tyskland, är en del av pusslet. Från 2026 kommer den att tillverka den vätgasspecifika styrenheten, BMW Energy Master, som kontrollerar bilens strömförsörjning.
Denna satsning visar att BMW inte lägger alla ägg i samma korg, utan ser vätgas som ett viktigt och utsläppsfritt komplement till sina elbilar och förbränningsmotorer. Det är en spännande utveckling att följa för alla som är intresserade av fordonsteknik.
Åsa Wallenrud är en driven och erfaren motorjournalist med en stark passion för bilvärlden och teknik, gärna i kombination. Arbetat med varumärken som TV4 Nyhetsmorgon, Facit, M3, Lilla Gumman, Hem och Villamässor, Blocket, Byt Bil mfl. Har du en bra historia? Maila mig [email protected]
