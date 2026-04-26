Bilförmån kan bli pensionsfälla – experter varnar för dyrt misstag

Men bakom den till synes smidiga lösningen döljer sig en ekonomisk risk som få räknar med.

Enligt beräkningar kan en förmånsbil i vissa fall innebära att pensionen urholkas med hundratusentals kronor över tid.

Samtidigt visar analyser av tjänstebilsmarknaden att valet av förmånsbil ofta styrs av kortsiktiga faktorer som månadskostnad, räckvidd och utrustning, medan långsiktiga effekter på privatekonomin sällan vägs in.

Det innebär att många gör sina val utan att ta hänsyn till hur inkomsten och därmed pensionen påverkas över tid.

Det dolda avdraget

Problemet uppstår ofta genom så kallat bruttolöneavdrag.

När lönen sänks för att finansiera bilen minskar samtidigt de pensionsgrundande inkomsterna.

Effekten kan bli dramatisk.

En anställd med 60.000 kronor i månadslön som gör ett avdrag på 5.000 kronor i månaden kan förlora upp till 600.000 kronor i framtida pensionskapital över en 20-årsperiod.

ANNONS

Särskilt hårt slår det mot höginkomsttagare, där tjänstepensionen ofta utgör en stor del av den totala pensionen.

“Det är en kostnad få räknar med när kontraktet skrivs. Alla drabbas inte, men många gör det i onödan”, säger pensionsekonomen Trifa Chireh.

Ett liknande resonemang lyfts även i Aftonbladets genomgång av hur förmånsbilen påverkar pensionen, där experter pekar på att många underskattar effekten av sänkt pensionsgrundande inkomst.

Framför allt höginkomsttagare riskerar stora förluster eftersom den del av lönen som ger högst tjänstepension minskar vid bruttolöneavdrag.

I vissa fall kan det handla om hundratusentals kronor – och i längre perspektiv till och med miljonbelopp.