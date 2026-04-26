En till synes förmånlig tjänstebil kan i praktiken urholka pensionen kraftigt, och många svenskar saknar fortfarande insikt i hur stora konsekvenserna kan bli över tid.
Bilförmån kan bli pensionsfälla – experter varnar för dyrt misstag
För många svenska tjänstemän är förmånsbilen en självklar del av arbetslivet.
En ny bil vart tredje år, förutsägbara kostnader och minimal administration gör erbjudandet svårt att tacka nej till.
Men bakom den till synes smidiga lösningen döljer sig en ekonomisk risk som få räknar med.
Enligt beräkningar kan en förmånsbil i vissa fall innebära att pensionen urholkas med hundratusentals kronor över tid.
Samtidigt visar analyser av tjänstebilsmarknaden att valet av förmånsbil ofta styrs av kortsiktiga faktorer som månadskostnad, räckvidd och utrustning, medan långsiktiga effekter på privatekonomin sällan vägs in.
Det innebär att många gör sina val utan att ta hänsyn till hur inkomsten och därmed pensionen påverkas över tid.
Det dolda avdraget
Problemet uppstår ofta genom så kallat bruttolöneavdrag.
När lönen sänks för att finansiera bilen minskar samtidigt de pensionsgrundande inkomsterna.
Effekten kan bli dramatisk.
En anställd med 60.000 kronor i månadslön som gör ett avdrag på 5.000 kronor i månaden kan förlora upp till 600.000 kronor i framtida pensionskapital över en 20-årsperiod.
Särskilt hårt slår det mot höginkomsttagare, där tjänstepensionen ofta utgör en stor del av den totala pensionen.
“Det är en kostnad få räknar med när kontraktet skrivs. Alla drabbas inte, men många gör det i onödan”, säger pensionsekonomen Trifa Chireh.
Ett liknande resonemang lyfts även i Aftonbladets genomgång av hur förmånsbilen påverkar pensionen, där experter pekar på att många underskattar effekten av sänkt pensionsgrundande inkomst.
Framför allt höginkomsttagare riskerar stora förluster eftersom den del av lönen som ger högst tjänstepension minskar vid bruttolöneavdrag.
I vissa fall kan det handla om hundratusentals kronor – och i längre perspektiv till och med miljonbelopp.
Avgörs av pensionssystemet
Det avgörande är inte bilen i sig, utan hur pensionen är konstruerad.
För tjänstemän med premiebestämda pensioner eller kollektivavtal som baseras på utbetald lön slår bruttolöneavdraget direkt mot framtida pension.
Samtidigt finns grupper som påverkas mindre eller inte alls.
I vissa fall, exempelvis vid förmånsbestämd pension, kan effekten mildras om lönen återställs i tid.
Det skapar en tydlig tudelning.
“Det avgörande är alltså inte bilen i sig, utan hur pensionen räknas. Och det är förvånansvärt få som har koll på det”, säger Trifa Chireh.
Möjliga vägar runt fällan
Trots riskerna finns strategier för att begränsa effekten.
Ett alternativ är att förhandla med arbetsgivaren om att undvika bruttolöneavdrag, eller att få kompensation genom extra pensionsavsättningar.
En annan väg är att begära en individuell pensionsprognos innan beslut tas.
Det kräver dock en högre medvetenhet än vad som i dag är vanligt.
Förmånsbilen må vara en symbol för trygghet i nuet.
Men utan rätt kunskap riskerar den att bli en dyr affär i framtiden.
Missa inte:
Utmanar Porsche 911 – nya Morgan Supersport 400 överraskar – Dagens PS