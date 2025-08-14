Batteriet kan ge elbilar åtta gånger högre effekt

Batteriet, som redan används i en hybrid-hyperbil, är utformat för att ge extrem prestanda och kan vara en game-changer för framtidens elbilar och laddhybrider.

Detta godkännande banar väg för att tekniken ska kunna användas av stora biltillverkare, skriver Autocar.

Batteriet tar prestandan till nya nivåer

RML Group, ett brittiskt företag, har fått godkännande för sin produktion av det nya VarEVolt-batteriet. Detta godkännande, kallat Conformity of Production (CoP), bekräftar att företagets tillverkningsprocess uppfyller säkerhetsstandarden UN ECE Regulation 100, vilket är ett nödvändigt krav för många av de största biltillverkarna.

Denna certifiering är ett avgörande steg för RML Group, som nu kan erbjuda sitt batteri till en bredare marknad.

James Arkell, som är ansvarig för drivlinor på RML, betonar vikten av certifieringen.

“Prestanda är en nyckelfaktor i allt RML gör”, säger han.

“Att kunna leverera detta på ett säkert, pålitligt och repeterbart sätt är avgörande för vår framgång, och denna certifiering cementerar det budskapet till branschen”.

RML Group utvecklar något sensationellt. (Foto: RML Group)

VarEVolt-batteriet har redan visat sin kapacitet i hybrid-hyperbilen Czinger 21C. Det beskrivs som det batteri i världen för bilar med högst effekttäthet, vilket innebär att det kan generera 6 kilowatt per kilogram.

Michael Mallock, chef för RML, förklarar att batteriet är kapabelt att ‘tömma all sin kraft riktigt, riktigt snabbt’, tack vare ett exceptionellt högt C-värde på 200.

För att sätta det i perspektiv har en Porsche Taycan ett C-värde på ungefär fyra till fem. Detta höga värde gör det möjligt för VarEVolt-batteriet att ladda ur sin fulla kapacitet på 4,5 kWh på endast 40 sekunder.