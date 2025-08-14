En brittisk firma har fått en viktig certifiering som öppnar upp för masstillverkning av de mycket unika och kraftfulla batteriet.
Batteriet kan ge elbilar åtta gånger högre effekt
Batteriet, som redan används i en hybrid-hyperbil, är utformat för att ge extrem prestanda och kan vara en game-changer för framtidens elbilar och laddhybrider.
Detta godkännande banar väg för att tekniken ska kunna användas av stora biltillverkare, skriver Autocar.
Batteriet tar prestandan till nya nivåer
RML Group, ett brittiskt företag, har fått godkännande för sin produktion av det nya VarEVolt-batteriet. Detta godkännande, kallat Conformity of Production (CoP), bekräftar att företagets tillverkningsprocess uppfyller säkerhetsstandarden UN ECE Regulation 100, vilket är ett nödvändigt krav för många av de största biltillverkarna.
Denna certifiering är ett avgörande steg för RML Group, som nu kan erbjuda sitt batteri till en bredare marknad.
James Arkell, som är ansvarig för drivlinor på RML, betonar vikten av certifieringen.
“Prestanda är en nyckelfaktor i allt RML gör”, säger han.
“Att kunna leverera detta på ett säkert, pålitligt och repeterbart sätt är avgörande för vår framgång, och denna certifiering cementerar det budskapet till branschen”.
VarEVolt-batteriet har redan visat sin kapacitet i hybrid-hyperbilen Czinger 21C. Det beskrivs som det batteri i världen för bilar med högst effekttäthet, vilket innebär att det kan generera 6 kilowatt per kilogram.
Michael Mallock, chef för RML, förklarar att batteriet är kapabelt att ‘tömma all sin kraft riktigt, riktigt snabbt’, tack vare ett exceptionellt högt C-värde på 200.
För att sätta det i perspektiv har en Porsche Taycan ett C-värde på ungefär fyra till fem. Detta höga värde gör det möjligt för VarEVolt-batteriet att ladda ur sin fulla kapacitet på 4,5 kWh på endast 40 sekunder.
Redo för marknaden
Enligt Mallock har företagets drivlineteam genomgått en förändring från att främst fokusera på förbränningsmotorer till att nu huvudsakligen arbeta med elbilar, inklusive batterier och systemintegration.
Även om produktionen i nuläget är liten och skräddarsydd för specifika kunder, säger Mallock att den snabbt kan skalas upp för att möta större efterfrågan. Han tillägger att produktionen inte nödvändigtvis kommer att begränsas till exklusiva, lågvolymserier.
Paul Dickinson, vd för RML, lyfter fram batteriets modulära och skalbara natur. Han förklarar:
“Vi kan fokusera på räckvidd, vi kan fokusera på kraft, eller så kan vi balansera de två, eftersom behoven i en laddhybrid skiljer sig från en ren elbil”.
RML Group startade sin interna design och tillverkning av batterier eftersom de inte kunde hitta en leverantör som kunde möta deras specifika krav. De arbetar nu med att stödja stora biltillverkare med deras nästa generations lösningar.
Företaget håller sig tyst om vilka framtida kunder och partners de samarbetar med, men Mallock avslöjade en spännande detalj för Autocar.
RML arbetar på ett konverteringskit för äldre hybrid-hyperbilar, som LaFerrari, McLaren P1 och Porsche 918. Detta kit skulle kunna öka bilarnas prestandapotential avsevärt. Mallock menar att de kan erbjuda en ersättningsdel som dramatiskt ökar räckvidden, och om bilens övriga hårdvara tillåter det, skulle det kunna ge upp till åtta gånger högre uteffekt.
Åsa Wallenrud är en driven och erfaren motorjournalist med en stark passion för bilvärlden och teknik, gärna i kombination. Arbetat med varumärken som TV4 Nyhetsmorgon, Facit, M3, Lilla Gumman, Hem och Villamässor, Blocket, Byt Bil mfl. Har du en bra historia? Maila mig [email protected]
