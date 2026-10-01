Batteribrist: Tvingas pausa produktion av populära modellerna

I en övrigt svajande bilmarknad verkar det som att Stellantiskoncernen går åt rätt håll. Årets andra kvartal visar på en blygsam vinst, som jämfört med förra årets megatapp på drygt 20 miljarder kronor måste kännas bra i magen på företagsledningen.

Vändningen tackar man, enligt tidigare rapportering från Dagens PS, vd:ns omstrukturering för – men också en ökad efterfrågan.

Hinner inte med

Just den ökade efterfrågan verkar ha blivit tung att bära för bolagets franska märken. Rapporter från bland annat Just Auto säger nämligen att brist på elbilbatterier nu tvingar Peugeot och Citroën att tillfälligt stänga fabriker i Frankrike.

För Peugeots del handlar det framför allt om Long Range-modellerna av 3008 och 5008. Enligt Stellantis är efterfrågan på dem stark, främst från företagskunder, och överstiger för tillfället tillgången på batterier.

Tillverkaren menar att problemet ligger hos batteritillverkaren Automotive Cells Company, ACC, ett samriskbolag mellan Stellantis, Mercedes-Benz och energibolaget TotalEnergies: Batterierna till de aktuella modellerna produceras vid ACC:s anläggning i Douvrin i norra Frankrike, men leveranserna räcker ännu inte för att möta efterfrågan.

Pausar i fyra fabriker

Det något märkliga resultatet blir därför att Peugeot tvingas bromsa produktionen trots att bilarna som står på tur att byggas är efterfrågade. Fabriken i Sochaux stängs tillfälligt mellan den 23 och 30 oktober. Även Stellantis fabrik i Rennes, där bland annat Citroën C5 Aircross byggs, stoppas under slutet av oktober på grund av samma batteriproblem.

Totalt påverkas fyra franska Stellantisfabriker under oktober, men av lite olika anledningar.

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I Mulhouse stoppas produktionen mellan den 15 och 30 oktober, där dock mot bakgrund av svagare efterfrågan på Peugeot 308 och 408. I Poissy pausas produktionen den 19–23 oktober för att anpassa lagren efter marknadens efterfrågan.

Enligt Bloomberg kan den ökade efterfrågan på elbilsmodellerna kopplas till kriget i Iran, som med sina störningar i Hormuzsundet gett en obalans på oljemarknaden.

Från ACC:s håll menar man att företaget uppfyller sina åtaganden gentemot Stellantis, med leveranser av batterimoduler på en nivå som motsvarar kundens behov. Produktionsstoppen vill man därmed inte ta ansvaret för.