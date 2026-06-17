Tänk på detta innan du kastar loss

Sjöräddningen larmas ofta när båtar strular, man har gått på grund eller att någon på båten skadat sig allvarligt, berättar Torbjörn Blomqvist, från Sjöräddningssällskapet, för SVT. Ibland kan det bli flera utryckningar per dag.

Olyckor är svåra att värja sig mot – men med viss förberedelse kan man minska risken för att drabbas.

Kolla båtens skick

Det kan låta självklart, men när båten packas går det fort – och i stress är det lätt att glömma även viktiga saker. Därför är det klokt att noggrant kontrollera så att man får med sig tillräckligt med bränsle till resan, gärna med lite marginal.

Vid årets första långresa kan det också vara en bra idé att se så att startbatteriet är friskt, att en liten verktygslåda finns packad och att det någonstans även finns ett par åror att använda om motorn skulle strejka.

Förhoppningsvis är skrovet redan kontrollerat efter sprickor innan sjösättning, men en snabb extratitt skadar aldrig.