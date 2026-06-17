Båtsäsongen har officiellt börjat. Småbåtshamnar runt om i landet sprudlar med liv och rörelse. Någon nöjer sig med bryggsegling och bulle – andra gör sig redo för flera dagars midsommarfirande i skärgården.
Tänk på detta innan du kastar loss
Men sommarens intåg betyder också högsäsong för sjöräddningen. I snitt har ungefär 650 räddningsaktioner utförts varje sommar sedan 2014, enligt Sjöfartsverkets statistik. Under 2025 stod perioden juni-augusti för 61 procent av alla sjöräddningar.
Sjöräddningen larmas ofta när båtar strular, man har gått på grund eller att någon på båten skadat sig allvarligt, berättar Torbjörn Blomqvist, från Sjöräddningssällskapet, för SVT. Ibland kan det bli flera utryckningar per dag.
Olyckor är svåra att värja sig mot – men med viss förberedelse kan man minska risken för att drabbas.
Kolla båtens skick
Det kan låta självklart, men när båten packas går det fort – och i stress är det lätt att glömma även viktiga saker. Därför är det klokt att noggrant kontrollera så att man får med sig tillräckligt med bränsle till resan, gärna med lite marginal.
Vid årets första långresa kan det också vara en bra idé att se så att startbatteriet är friskt, att en liten verktygslåda finns packad och att det någonstans även finns ett par åror att använda om motorn skulle strejka.
Förhoppningsvis är skrovet redan kontrollerat efter sprickor innan sjösättning, men en snabb extratitt skadar aldrig.
Kolla vädret
Väderprognosen är båtägarens bästa vän. Innan avfärd är det en god idé att jämföra vädret från flera olika tjänster, för att säkerställa att det inte bjuds på några otrevliga överraskningar. Och även om det inte ska seglas kan man kasta ett getöga på vindprognosen, stormbyar är inte speciellt roliga i motobåt heller.
Kolla säkerhetsutrustningen
Utöver bränsle, mat och badkläder bör också en del säkerhetsutrustning finnas i båten. Brandsläckare, brandvarnare och nödraketer är bra försäkringar när olyckan är framme – för att inte tala om flytvästar, som ska sitta på också de mest erfarna skepparna, och husdjuren.
Kolla sjökortet
Det är väl visserligen är minoritet som fortfarande navigerar efter de fysiska sjökorten, digitala navigationstjänster är ju väldigt mycket smidigare i många fall. Hur som så behöver rutten planeras, kanske finns det vissa grunda eller trånga passager som det är bra att ha koll på i förhand?
Innan avfärd är det en god idé att berätta för någon närstående som inte är med på båten hur rutten ser ut. På så sätt blir det enklare för sjöräddningen att hitta sällskapet om det skulle behövas.
Kör lugnt
Havet, eller sjön, är ingen lekplats. Där råder hastighetsbegränsningar, väjningsregler och på vissa platser körförbud – precis som på vanliga vägar. Att ge sig ut med båten utan kunskap om rådande regler är farligt både för dig och andra.
Förarintyg är en utbildning som ger grundläggande kunskaper om navigation och sjötrafikregler, och i många fall kan den klaras av på bara ett par dagar.
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