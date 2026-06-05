Världens vackraste båtar visar att klassisk skönhet är bestående

Madiz – världens äldsta superyacht

Hon är 124 år gammal. Hon flyter fortfarande. Och hon är till salu.

För något år sedan var världens vackraste och mest klassiska superyachter till salu. Och det till en peng som i sammanhanget får räknas som billig. (Foto: Camper & Nicholson)

Madiz byggdes 1902 på Ailsa Shipbuilding-varvet i Skottland, ritad av den legendariske G.L. Watson för den engelske yachtentusiasten James Coates Jr. En ångyacht på 55,4 meter, skapad för att fungera som bekvämt boende under seglingsåret.

Med lång vatenlinje får en yacht som Madiz god fart även med måttligt maskineri. (Foto: Camper & Nicholsons)

Under världskrigen tjänstgjorde hon som patrullbåt för Royal Navy. Hon överlevde. Sedan förföll hon under 1960- och 70-talen innan en omfattande totalrenovering avslutades 2003. Sedan dess har ägarfamiljen underhållit henne minutiöst.

Trevligt att äta middag med en Riva Super Florida (till vänster) som en av alla vackra ting att titta på. (Foto: Camper & Nicholsons)

Madiz är världens äldsta klassificerade superyacht som fortfarande är i drift. Hon var tidigare listad hos mäklaren Camper & Nicholson för strax över 100 miljoner kronor. Det är priset för en modern superyacht i mellanklassen.

Skillnaden är att den moderna båten tappar hälften av sitt värde på tio år. Madiz har bara blivit mer värd.

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Det finns bara en Thunderbird. Och det räcker.

55 fot lång, 11 fot bred, 24 ton. Konstruerad av John L. Hacker, byggd på Huskins Boat Works i Michigan. Dubbla lager mahogny i skrovet, rosenpolerat rostfritt stål i överbyggnaden. Under däck: två Allison V12-motorer på 1 100 hästkrafter styck. Topphastighet 55 knop. På en insjö.

Snacka om gåshud att se henne glida förbi och därefter bli erbjuden skjuts hem (Foto: stevelapkin.com)

Hennes första ägare, George H. Whittell, köpte mark vid Lake Tahoes östra strand och lät spränga ut en nästan 200 meter lång tunnel i berggraniten från sitt Thunderbird Lodge ner till ett 30 meter långt båthus. Han ägde också ett privat DC2-flygplan, vilket inspirerade båtens aerodynamiska design. Thunderbird levererades sommaren 1940.

1962 tog casinomagnaten William F. Harrah över. Han väckte henne ur slummern, bytte de ursprungliga Kermath V12:orna mot Allison-motorerna och gav henne nytt liv. Sedan räddades hon igen av fastighetsmiljonären Buzz Gibb från San Francisco, som avled 2021.

En form och design med inspiration från den klassiska flygplanet Douglas DC2 (Foto: stevelapkin.com)

I dag ägs hon av Bill Watson, pensionerad casinoentreprenör. Thunderbird är inte till salu. Hon kommer aldrig att vara till salu. Hon är Lake Tahoes hjärta.

Justice – en flytande 1930-talsikon

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Vissa båtar bär sin historia som en krona. Justice är en sådan båt.

Vi talar om en av världens bäst bevarade klassiska motoryachter. Vackrare än så här blir det inte. Foto: worthavenueyachts

Hon sjösattes 1930, strax efter Wall Street-kraschen, för sin första ägare Jeremiah E Milbank. Döpt till JEM efter hans initialer. Under många år ägdes hon av classic-boat-profilen Ted Valpey Jr, som döpte om henne till Jessica och höll en heltidsanställd kapten vid namn Tomas för att sköta henne.

C. Philip Moore, författare av boken ”Yachts in a Hurry”, skrev: ”If there were a commuter-fleet leader it would have to be Captain Tombs onboard Jessica.”

Om begreppet ”trivsam miljö” skulle definieras, är det nog ombord på Justice det skulle göras. Foto: worthavenueyachts

I dag drivs hon av dubbla Iveco-dieslar på 825 hästkrafter styck. Topphastighet 32 knop. En av världens bäst bevarade klassiska motoryachter, har tidigare varit till salu för cirka 15 miljoner kronor.

Det är inte en båt man köper för att använda. Det är en båt man köper för att förvalta.

M/Y Selma – klassikern som försvann

Vissa båtar försvinner. M/Y Selma är en av dem, och hennes historia är lika fascinerande som den är tragisk.

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24,5 meter lång, byggd i den ädlaste hondurasmahogny. Den största mahognyyachten som byggdes i Sverige före andra världskriget. Sjösatt 1928 på AB Stockholms Båtbyggeri under ledning av Carl Plym.

Med sina 24,5 meter över stävarna kom hon att bli den största mahogny-yachten som byggdes i Sverige innan andra världskriget. Foto: Sjöexpress arkiv

Beställaren var George Jeppson, son till en svensk emigrant i Worcester, Massachusetts. Hans far hade jobbat sig upp på Norton Company och till slut blivit dess ägare.

Trots framgången i Amerika höll George fast vid sina svenska rötter och beställde sin drömyacht från ett svenskt varv, inte ett amerikanskt.

Historien har en tragisk dimension. Carl Plym och hans fästmö Elisabeth firade sin förlovning ombord på Selmas fördäck 1929. Kort därefter omkom Plym i en drunkningsolycka när han försökte rädda sin bror Gustav under en nödevakuering med sjöflygplan.

Den sista kända bilden av henne. Var hon finns idag – om hon finns – det vet vi inte. Men snälla – du som vet – berätta om hennes öde för oss andra. Foto: Sjöexpress arkiv

Hösten 1928 lastades Selma ombord på ett lastfartyg i Göteborg och fraktades till Florida. Den sista bekräftade observationen gjordes vid en yachtklubb i Washington DC i slutet av 1970-talet.

Sedan dess har ingen sett henne. Var är Selma? Hon förtjänar att komma hem.

Finanselitens fem överlevare

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Proveniens handlar om människorna bakom kölen. Journalist Anders Værnéus har spårat fem klassiska motoryachter som en gång tillhörde Sveriges mäktigaste finansfamiljer.

Alla har överlevt. Alla har berättelser värda en roman.

Alba II byggdes till Olympiaden i Stockholm 1912. Ägarlängden inkluderar Hugo Schubert, Alfred Berg, Mauritz Philipson och Nils Westerdahl. 1967 sänktes hon. 1993 bärgades hon. I dag är hon charterbåt i Stockholms skärgård. Från olympiad till havsbotten till nytt liv.

Motoryachten Alba II är åter i ett skick som ny efter 25 år på Kanholmsfjärdens botten. Foto: www.myalba.se

Arona beställdes av Edward Cederlund och ägdes sedan av Hjalmar Nobel och Robert Ljunglöf.

Arona är kanske den pampigaste av alla klassiska motoryachter som överlevt i Sverige. Idag återställd till ett fantastiskt skick. Foto: WikiCommons



Hon beskrivs som ”den pampigaste av alla klassiska motoryachter”. Återställd och i flitigt bruk.

Atala byggdes på Saltsjöbadens Yachtvarv efter Hugo Schuberts ritningar för bankdirektör Knut Bovin. Ägarlängden inkluderar Torsten Kreuger, Hjalmar Nobel, John-Henry Sager och Theodor Hedberg. Renoverad på 1990-talet.

Atala seglar idag som en av de mest välhållna svenska motoryachterna. Renoveringen som gjordes i början av 1990-talet av Ulf Lindén och Johan Winquist, var den första stora ”proffsrenoveringen” av en klassisk motoryacht som gjordes i Sverige. Foto: Carl Svedberg



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Loris var Ivar Kreugers expresskryssare. Tändstickskungens egen båt från 1913. Han ägde henne i 19 år, fram till sin död 1932. På 1980-talet räddades hon av Ulf Lindén. I dag är hon charterbåt för bröllop och fest. Från finanskrasch till bröllopsfest.

Det är svårt att tänka sig något linjeskönare än Ivar Kreugers expresskryssare Loris från 1913. Foto: classicyachtcharter.se



Symfoni beställdes som daycruiser på 16,7 meter av Gunnar V. Philipson, som gåva till sin hustru Märtha. Senare ägd av Erik Hägglund. I utmärkt skick.

Foto: Bill Östring/Sjöhistoriska Museet

Fem båtar. Fem finansdynastier. Över hundra år av svensk historia, komprimerad i mahogny och mässing.

Postalino – gentlemannatraditionen från Rivieran

Under mellankrigstiden var yachting representation. Välbeställda familjer ägde imponerande motor- eller ångyachter för cocktailpartyn och representationsmiddagar. För att frakta besättningar och segelställ mellan de större yachterna behövdes eleganta tenderbåtar.

Det brittiska varvet Camper & Nicholson utvecklade konceptet. Låga, slanka salongsbåtar med plats för folk och materiel.

Tänk att äga en av mellankrigstidens vackra engelska slupar. Foto: Woodenyachts

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Postalino är en av dem. 10,5 meter lång, engelsk konstruktion, med en livshistoria som inkluderar Rivieran, korallfiske och Club Med.

År 2007 genomgick hon en totalrenovering på italienska varvet Cantiere Leopoldo vid Comosjön. Resultatet är en båt i absolut nyskick.

Tiedemannkryssare – skärgårdens snyggaste linjer

Innan plasten tog över fanns det en man i Saltsjöbaden som ritade båtar som ingen annan kunde. Ingenjör Stig Tiedemann skapade vad som fortfarande anses vara de vackraste fritidsbåtarna som någonsin sjösatts i svenska vatten.

I dag finns bara cirka 30 kända Tiedemannkryssare kvar i Sverige. Nedan är ALONA från 1952. Byggd i mahogny på Rosättra varv i Norrtälje. 9,60 meter lång, 2,60 meter bred, 3,2 ton.

Runda former som man kan jämföra med en Jaguar XK120 från samma år. Båda har den böljande, välvda formen som bara den eran kunde producera.

Eller SANTA CRUZ från 1955. Byggd på bara fyra månader av två personer på Bröderna Törnqvist Båtbyggeri i Karlskrona. Världsklass hantverk utan någon hjälp av moderna maskiner.

På Tiedemannkryssarna Santa Cruz (ovan) och Alona har ”linjemästaren” Tiedemann tagit ut svängarna med rundare former hämtade från designtrenden under tidigt 50-tal. Här möter vi två skönheter med härligt runda former. Foto: Peter Törnqvist/Nostalgia Magazine

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Det förnissade mahognyskrovet gör formerna dynamiska på ett sätt som fotografier inte kan fånga. Linjerna kan man jämföra med en Mercedes 300 SL Måsvinge.

Första beställaren var Kurt-Allan Belfrag, diplomat och senare VD för Atlas Copco. Fredrik Norell köpte båten 1997 och har sedan dess ägnat över två decennier åt minutiös renovering.

Det är en typ av tålamod som inte går att köpa.

Varför det spelar roll

Varför lägga hundratals timmar och miljoner kronor på något som aldrig kommer att bli snabbare, modernare eller mer praktiskt?

Svaret finns i varje berättelse ovan. I George Jeppson som beställde sin drömyacht från Sverige trots att han bodde i Massachusetts. I de två hantverkarna i Karlskrona som byggde SANTA CRUZ på fyra månader utan moderna maskiner. I Anders Værneús som räddat ett otal klassiska svenska mästerverk från förgängelsen. I Madiz som tjänstgjorde i två världskrig och fortfarande flyter, 124 år gammal.

Alla dessa båtar delar en egenskap. De byggdes av människor som brydde sig mer om linjer och kvalitet än om leveranstiden. Mer om materialet och finish än om marginalen.

Det handlade mer om att skapa något som varar än något som säljer.

Att investera tid och kraft i en designklenod är inte att investera i en båt. Det är att investera i en berättelse som fortsätter att skrivas. Varje fernissad yta, varje polerad mässingsbeslag, varje timme på varvet är ett kapitel.

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Och de bästa kapitlen har ännu inte skrivits.