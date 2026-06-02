Mannen som skulle transportera en billig båt från Frankrike till Berlin fick enorma bärgningskostnader efter att båten fastnat på en stenvall i Rhen, nu jagas han av myndigheterna.
Duckar bärgningsnota – köpte ny båt för insamlade pengar
Olyckan skedde i augusti förra året utanför Rüdesheim. Två män höll på att transportera en 80 år gammal båt från Frankrike till Berlin. Skutan skulle renoveras och byggas om till en husbåt men resan tog abrupt slut när de fick rejäl grundkänning på en stenvall som dolts av tidvattnet.
”Vi var på fel plats vid fel tidpunkt”, berättade ägaren i en intervju med rbb24.
Männen kom i land oskadda men den 13 meter långa båten blev kvar högt upp på stenvallen ute i floden Rhen. Under lång tid stack den upp ur vattnet och blev ett populärt fotomotiv för turister och förbipasserande.
Räkningen: Cirka 350 000 kronor
Ägaren hoppades då på att tidvattnet skulle frigöra båten, istället kontaktades han av lokala myndigheter som ämnade att bärga båten med hjälp av en specialkran. Kostnaden landade på omkring 350 000 kronor, vilket mannen har haft svårt att skaka fram.
Tidigare vände han sig till allmänheten och anordnade en digital insamling för att hantera kostnaderna för bärning av den tunga stålbåten.
Totalt donerade 100 personer omkring 24 000 kronor – knappt en tiondel av de totala kostnaderna.
”Det är en ganska kass situation, måste jag medge”, sade mannen i intervjun med rbb24.
Ignorerar inkasso, köper ny båt istället
Mannen, som enligt uppgifter i tyska medier, saknar nödvändig förarlicens för båtar jagas nu av myndigheterna som dels vill ha betalt för bärningen, dels vill att den bärgade båten tas om hand.
Och jakten verkar få fortsätta ett tag till. På donationssidan har mannen tackat alla som donerat och i samma meddelande konstaterat att han nu har en ny båt att kalla sitt hem.
”Vi är i inkassoprocessen. Vi har dock inte hört något från honom”, säger en talesperson för det lokala tillsynsorganet WSA, enligt Hessenschau.
I december ska mannen ha skrivit på donationssidan att den bärgade båten sålts vidare, och att bärgningsskulderna överlämnats till den nya ägaren – men det är inget som WSA känner till.