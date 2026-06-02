Duckar bärgningsnota – köpte ny båt för insamlade pengar

”Vi var på fel plats vid fel tidpunkt”, berättade ägaren i en intervju med rbb24.

Männen kom i land oskadda men den 13 meter långa båten blev kvar högt upp på stenvallen ute i floden Rhen. Under lång tid stack den upp ur vattnet och blev ett populärt fotomotiv för turister och förbipasserande.

Ägaren hoppades då på att tidvattnet skulle frigöra båten, istället kontaktades han av lokala myndigheter som ämnade att bärga båten med hjälp av en specialkran. Kostnaden landade på omkring 350 000 kronor, vilket mannen har haft svårt att skaka fram.

Tidigare vände han sig till allmänheten och anordnade en digital insamling för att hantera kostnaderna för bärning av den tunga stålbåten.

Totalt donerade 100 personer omkring 24 000 kronor – knappt en tiondel av de totala kostnaderna.

”Det är en ganska kass situation, måste jag medge”, sade mannen i intervjun med rbb24.