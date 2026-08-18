Superyachten Aqua – 112 meter flytande framtidsvision

Flytande väte i Aqua

Yachten är 112 meter lång och har utformats kring ett system där flytande väte används för att producera elektricitet genom bränsleceller.

Tanken är att elektriciteten sedan driver yachtens elmotorer och övriga system.

Det är en radikal skillnad mot dagens traditionella superyachter, där stora dieselmotorer fortfarande dominerar och där moderniteter som helikopterplatta och basketplan är självklarheter.

Samtidigt sker något av ett skifte bort från vräkiga dieselmotorer till tyst hybridteknik, som till exempel italienska Benetti ger exempel på.

Aqua tar dock det hela till nästa nivå med sina vätgasplaner.

Yachtes energisystem är själva hjärtat i projektet.

Konstruktionen har utvecklats kring två stora tankar för flytande väte. Enligt Lateral Naval Architects är den föreslagna kapaciteten omkring 28 ton flytande väte där den direkta biprodukten är vatten.