Med flytande väte, bränsleceller och en design där extrem komfort möter hållbarhet vill superyachtkonceptet förändra bilden av framtidens lyxbåtar. Än så länge finns Aqua bara på ritbordet – och prislappen kommer dra iväg en hel del.
Superyachten Aqua – 112 meter flytande framtidsvision
Aqua är skapad av det nederländska designföretaget Sinot Yacht Architecture & Design i samarbete med Lateral Naval Architects. Konceptet presenterades 2019 och väckte snabbt internationell uppmärksamhet genom sin kombination av futuristisk design och avancerad energiteknik.
Flytande väte i Aqua
Yachten är 112 meter lång och har utformats kring ett system där flytande väte används för att producera elektricitet genom bränsleceller.
Tanken är att elektriciteten sedan driver yachtens elmotorer och övriga system.
Det är en radikal skillnad mot dagens traditionella superyachter, där stora dieselmotorer fortfarande dominerar och där moderniteter som helikopterplatta och basketplan är självklarheter.
Samtidigt sker något av ett skifte bort från vräkiga dieselmotorer till tyst hybridteknik, som till exempel italienska Benetti ger exempel på.
Aqua tar dock det hela till nästa nivå med sina vätgasplaner.
Yachtes energisystem är själva hjärtat i projektet.
Konstruktionen har utvecklats kring två stora tankar för flytande väte. Enligt Lateral Naval Architects är den föreslagna kapaciteten omkring 28 ton flytande väte där den direkta biprodukten är vatten.
Tystare än vanligt
För en superyacht är detta särskilt intressant eftersom framdrivningen kan bli betydligt tystare än med traditionella motorer.
Trots det starka miljöfokuset är Aqua långt ifrån minimalistisk.
Konceptet är utformat för omkring 14 gäster och 31 besättningsmedlemmar, med stora sociala utrymmen, spa, gym och omfattande ytor för avkoppling.
Fokus på havet omkring
Designen är inspirerad av havets rörelser.
Mjuka linjer och stora glaspartier ska skapa en känsla av att havet och interiören flyter ihop.
Det är alltså inte tanken att framtidens miljövänliga yachtägare ska behöva ge upp lyxen.
Tvärtom är ambitionen att göra den ännu mer avancerad, enligt First Class Magazine International.
Aqua är emellertid ännu inte byggd.
Projektet befinner sig fortfarande på ritbordet.
Det beror inte bara på tekniska utmaningar utan också på den enorma kostnaden.
Priset har uppskattats till omkring 644 miljoner dollar, eller motsvarande runt 6,1 miljarder kronor.
Läs även:
Bytte från ingenjör till yachtliv – dubbel lön. Dagens PS
Oceancos största superyacht – ”Ett arbetande ekosystem”. Dagens PS