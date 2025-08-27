Som ingenjör drog Hugo Ortega in en miljon kronor om året. Numera är han kapten på superyachter och drar in dubbel lön, och har ett betydligt lyckligare yachtliv.
Bytte från ingenjör till yachtliv – dubbel lön
Mest läst i kategorin
Här är världens tryggaste länder 2025
När världen brinner fortsätter några få länder att satsa på fred, trygghet och lugn. Global Peace Index 2025 listar fem nationer där man kan lämna ytterdörren olåst, låta barnen gå själva till skolan – och kanske till och med parkera cykeln utan lås. Perfekt kunskap inför din nästa weekendresa. Island – trygghet i stormen 2025 …
Världens nummer 25 landar i Tivoli – Odette gör en pop‑up
Köpenhamn kallar, och den här gången är det inte bara Tivolis lampor som blinkar. Från den 27 augusti till 21 september tar Singapores trestjärniga Odette över japanska tornet – första gången denna superstjärna ens sätter fötterna i Europa. Bakom kuppen står Tivoli, Nimb och Singapore Airlines i en gemensam satsning som luktar både jet fuel …
Lingegård ut – Abrahamsson in: statens meningslösa schackspel med SJ
Perfect Weekends redaktör Viggo Cavling har en teori om varför de statliga bolagens chefer flyttas runt som i ett schackspel. Och varför noll kunskap om det man ska leda anses vara en merit. Statens krona – knapp men trygg Statens krona är knapp men trygg, sa man förr i tiden. Det gäller fortfarande när vi pratar …
Här är södra Europas resemåsten – enligt TikTok
Har TikTok förvandlat vårt resande? Plötsligt är det inte magasinet i flygplansstolen eller resebilagan i lördagens tidning som får oss att boka flygbiljetter, utan ett 15 sekunder långt klipp av någon som dricker Limoncello i Positano. Med hjälp av resebolaget TUI kan vi presentera fem europeiska destinationer som just nu är hetare än någonsin. Här …
10 000 meter upp – då exploderar passagerarna
På marken kan vi hålla masken, men på 10 000 meter upp i luften räcker det med ett skrikande barn, en överfull bagagehylla eller en GT för mycket för att kaoset ska bryta ut. Air rage har blivit flygets nya folksjukdom – från brittiska fylleskandaler till svenska armstödskrig. Från pandemi till vardag Under pandemin sköt …
Livet ska levas fullt ut anser Hugo Ortega.
Och då gäller det att inte hänga kvar på arbetsplatser där man inte trivs, även om lönen är bra. I hans fall drog han in över en miljon kronor om året som ingenjör.
Dumpade jobbet och flickvännen
Amerikanen dumpade jobbet, och även flickvännen som han heller inte var lycklig med, och begav sig ut i världen som backpacker.
Där kom Ortega i kontakt med yachtlivet och kände varför inte, det kunde han väl prova på.
Senaste nytt
This is the moment – Herman Lindqvist tar musikalen på allvar
När Herman Lindqvist berättar historia brukar det bli succé. När han dessutom gör det tillsammans med några av Sveriges bästa musikalartister på Göta Lejon blir resultatet något vi aldrig sett förut. Den 5 september är det premiär för "This is the moment – en historisk musikalresa i tiden". Här får publiken följa med på en …
Relevance: ”Vi växer, trots marknadsläget”
Annonsmarknaden är fortfarande skakig, men Relevance fortsätter att växa. I en ny intervju kommenterar bolagets vd Fredrik Lundberg kvartalssiffror, nya rekryteringar och framtidens strategi. "Det har varit mer utmanande än vad vi trott", säger Fredrik Lundberg, men lyfter att Relevance, som bland annat ägare Dagens PS, trots allt växer vidare. Ta del av rapporten i …
Hög sparränta? Det här bör du veta innan du väljer konto
En hög sparränta låter bra – men det betyder inte att sparkontot är rätt för dig. Här får du koll på vad du bör tänka på innan du väljer. Många har i dag sina besparingar på konton utan sparränta. Att flytta pengarna till ett sparkonto med ränta är ofta lika enkelt – men det gäller …
Peter Jöback bjuder hem publiken till sin egen trädgård
En gyllene solnedgång över Stockholms skärgård. Peter Jöbacks röst som rör vid talltopparna. Och gäster som Pernilla Wahlgren, Linnea Henriksson och Petra Marklund som kliver ut i gräset och sjunger tillsammans i kvällsbrisen. Och för Dagens PS läsare är detta ett unikt tillfälle att kliva rakt in i en magisk skärgårdskväll där Sveriges artistelit samlas …
Jämförelsesajten billån.se mycket omtyckt - hjälper besökare att hitta lägre räntor på billån
På bara några veckor har jämförelsesajten “Billån” blivit en favorit bland dem som letar efter ett billån. Tjänsten gör det enkelt att jämföra billån – och många användare vittnar om att de lyckats få betydligt bättre räntor än via sin bilhandlare eller vanliga bank. Vi har pratat med Emil Hammarstrand, låneexpert och skribent på Billån.se, …
Nytt yachtliv
Sagt och gjort, han jobbade sig upp på yachtstegen och är idag kapten på superyachter och reser jorden runt, berättar CNBC.
Under sitt första år på däck drog han bara in hälften så mycket som ingenjörlönen men kunde samtidigt lägga pengarna på hög.
“Jag betalade inte för en bil, jag betalade inte för ett hus, jag reste redan i jobbet”, säger han.
“Jag sparade i stort sett allt jag tjänade.”
Kaptenen har nu varit inom sitt nya yrke i ett decennium och har ett tips att dela med sig till andra som går i liknande tankebanor.
“Det viktigaste är att vara villig att lära sig”, säger Ortega och tillägger att det dessutom är bra att ha en stor dos av gästfrihet och servicementalitet.
Inte en dans på rosor
Ibland kan det dock bli långa timmar till havs, säger han och allt är inte en dans på rosor, som det ibland ser ut i yachtmagasin och liknande.
Många spenderar 200 dagar om året till havs, och det är en livsstil som man helt enkelt får anamma om jobbet ska fungera.
Numera driver Ortega även ”Superyacht Sunday School”, ett coachningsprogram som hjälper nya “yachties” att komma in i yachtvärlden.
”Det är i princip en hjärndump av allt jag önskar att jag visste när jag började.”
Dubbel lön på yacht
När det gäller pengarna så går det att tjäna mycket som kapten på en yacht, mellan 20 000 och 30 000 dollar i månaden med dricks är inte ovanligt – vilket är mer än dubbelt så mycket som Ortega drog in som ingenjör.
För den som har tröttnat på sitt inrutade liv gäller det att våga ta steget.
“Jag vill se så mycket som möjligt.”
“Livet är kort”, avslutar kaptenen.
Läs även:
Sensationella lyxyachter intar Monaco – lekstuga för miljardärer. Dagens PS
När kändisarna väljer superyachter – glänser mest på sjön. Dagens PS
Senaste nytt
BMW-gener möter italiensk konst i ny exklusiv bil
En bil som synts på flera evenemang har dragit till sig uppmärksamhet, men få känner till dess ursprung. Skapelsen är ett samarbete mellan två familjeföretag. Bilen, som visades upp under Monterey Car Week, bygger på en känd plattform men har getts en helt ny skepnad, där både prestanda och design har förbättrats avsevärt, skriver BMW …
Bytte från ingenjör till yachtliv – dubbel lön
Som ingenjör drog Hugo Ortega in en miljon kronor om året. Numera är han kapten på superyachter och drar in dubbel lön, och har ett betydligt lyckligare yachtliv. Livet ska levas fullt ut anser Hugo Ortega. Och då gäller det att inte hänga kvar på arbetsplatser där man inte trivs, även om lönen är bra. …
Många länder nobbar USA –slutar skicka paket
Postnord har slutat skicka paket till USA. Sammanlagt rör det sig om 25 länder som nu nobbar USA och drar in sina postleveranser. Postnord har redan meddelat att man tills vidare slutar skicka vissa paket till USA och Puerto Rico, efter ändringar i USA:s tullregler. Många länder nobbar USA Det rör sig om sammanlagt 25 …
Bevisat: Elbilar har lägsta utsläppen under livscykeln
Diskussionerna går heta om elbilar verkligen är bäst för klimatet under hela sin livscykel. Enligt en ny analys i USA slår dock de eldrivna alternativen sina bensindrivna motsvarigheter med råge. Det är forskare vid University of Michigan som har undersökt sammanlagt 35 system – från olika elbilar och hybrider till bensindrivna bilar. Teamet bakom analysen …
AMG:s mästerdrag: V8-motorn får en ny chans
De flesta känner till det legendariska prestandamärket Mercedes-AMG, men få vet dess riktiga ursprung. Från att ha grundats i en gammal tysk kvarn, har företaget nu vuxit till en global aktör som fortsätter att leverera kraftfulla bilar med emotionella motorer. Den nya satsningen på en starkare och mer bränsleeffektiv V8-motor bekräftar att Mercedes-AMG inte har …