Bytte från ingenjör till yachtliv – dubbel lön

Nytt yachtliv

Sagt och gjort, han jobbade sig upp på yachtstegen och är idag kapten på superyachter och reser jorden runt, berättar CNBC.

Under sitt första år på däck drog han bara in hälften så mycket som ingenjörlönen men kunde samtidigt lägga pengarna på hög.

“Jag betalade inte för en bil, jag betalade inte för ett hus, jag reste redan i jobbet”, säger han.

“Jag sparade i stort sett allt jag tjänade.”

Kaptenen har nu varit inom sitt nya yrke i ett decennium och har ett tips att dela med sig till andra som går i liknande tankebanor.

“Det viktigaste är att vara villig att lära sig”, säger Ortega och tillägger att det dessutom är bra att ha en stor dos av gästfrihet och servicementalitet.

“Det viktigaste är att vara villig att lära sig” säger kapten om sitt nya yachtliv. (Foto: Facebook Hugo Ortega)

Inte en dans på rosor

Ibland kan det dock bli långa timmar till havs, säger han och allt är inte en dans på rosor, som det ibland ser ut i yachtmagasin och liknande.

Många spenderar 200 dagar om året till havs, och det är en livsstil som man helt enkelt får anamma om jobbet ska fungera.

Numera driver Ortega även ”Superyacht Sunday School”, ett coachningsprogram som hjälper nya “yachties” att komma in i yachtvärlden.

”Det är i princip en hjärndump av allt jag önskar att jag visste när jag började.”

Dubbel lön på yacht

När det gäller pengarna så går det att tjäna mycket som kapten på en yacht, mellan 20 000 och 30 000 dollar i månaden med dricks är inte ovanligt – vilket är mer än dubbelt så mycket som Ortega drog in som ingenjör.

För den som har tröttnat på sitt inrutade liv gäller det att våga ta steget.

“Jag vill se så mycket som möjligt.”

“Livet är kort”, avslutar kaptenen.

