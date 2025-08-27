Dagensps.se
Weekend
Resor

Bytte från ingenjör till yachtliv – dubbel lön

Hugo Ortega bytte från ingenjör till yachtliv, och har numera dubbel lön.
Hugo Ortega bytte från ingenjör till yachtliv, och har numera dubbel lön. (Foto: Facebook Hugo Ortega)
Johan Augustin
Johan Augustin
Uppdaterad: 27 aug. 2025Publicerad: 27 aug. 2025

Som ingenjör drog Hugo Ortega in en miljon kronor om året. Numera är han kapten på superyachter och drar in dubbel lön, och har ett betydligt lyckligare yachtliv.

ANNONS
ANNONS
Facebook
Twitter
LinkedIn

Mest läst i kategorin

Livet ska levas fullt ut anser Hugo Ortega.

Och då gäller det att inte hänga kvar på arbetsplatser där man inte trivs, även om lönen är bra. I hans fall drog han in över en miljon kronor om året som ingenjör.

Dumpade jobbet och flickvännen

Amerikanen dumpade jobbet, och även flickvännen som han heller inte var lycklig med, och begav sig ut i världen som backpacker.

Där kom Ortega i kontakt med yachtlivet och kände varför inte, det kunde han väl prova på.

ANNONS

Senaste nytt

Relevance växer
Spela klippet
PS Partner

Relevance: ”Vi växer, trots marknadsläget”

14 aug. 2025
Spela klippet
Nöje & Underhållning

Peter Jöback bjuder hem publiken till sin egen trädgård

10 juli 2025

Nytt yachtliv

Sagt och gjort, han jobbade sig upp på yachtstegen och är idag kapten på superyachter och reser jorden runt, berättar CNBC.

Under sitt första år på däck drog han bara in hälften så mycket som ingenjörlönen men kunde samtidigt lägga pengarna på hög.

“Jag betalade inte för en bil, jag betalade inte för ett hus, jag reste redan i jobbet”, säger han.

ANNONS

“Jag sparade i stort sett allt jag tjänade.”

Kaptenen har nu varit inom sitt nya yrke i ett decennium och har ett tips att dela med sig till andra som går i liknande tankebanor.

“Det viktigaste är att vara villig att lära sig”, säger Ortega och tillägger att det dessutom är bra att ha en stor dos av gästfrihet och servicementalitet.

"Det viktigaste är att vara villig att lära sig” säger kapten om sitt nya yachtliv.
“Det viktigaste är att vara villig att lära sig” säger kapten om sitt nya yachtliv. (Foto: Facebook Hugo Ortega)

Inte en dans på rosor

Ibland kan det dock bli långa timmar till havs, säger han och allt är inte en dans på rosor, som det ibland ser ut i yachtmagasin och liknande.

Många spenderar 200 dagar om året till havs, och det är en livsstil som man helt enkelt får anamma om jobbet ska fungera.

Numera driver Ortega även ”Superyacht Sunday School”, ett coachningsprogram som hjälper nya “yachties” att komma in i yachtvärlden.

”Det är i princip en hjärndump av allt jag önskar att jag visste när jag började.”

ANNONS

Dubbel lön på yacht

När det gäller pengarna så går det att tjäna mycket som kapten på en yacht, mellan 20 000 och 30 000 dollar i månaden med dricks är inte ovanligt – vilket är mer än dubbelt så mycket som Ortega drog in som ingenjör.

För den som har tröttnat på sitt inrutade liv gäller det att våga ta steget.

“Jag vill se så mycket som möjligt.”

“Livet är kort”, avslutar kaptenen.

Läs även:

Sensationella lyxyachter intar Monaco – lekstuga för miljardärer. Dagens PS

När kändisarna väljer superyachter – glänser mest på sjön. Dagens PS

Läs mer från Dagens PS - vårt nyhetsbrev är kostnadsfritt:
Johan Augustin
Johan Augustin

Reporter på Dagens PS baserad i Sydney, Australien. Lång erfarenhet av resereportage.

Johan Augustin
Johan Augustin

Reporter på Dagens PS baserad i Sydney, Australien. Lång erfarenhet av resereportage.

ANNONS
ANNONS

Senaste nytt

ANNONS
ANNONS