Det räcker tydligen inte längre med ett medlemskap i Soho House, business class och en villa på Rivieran. När även vanliga miljonärer lyckats ta sig in i lyxens absoluta finrum måste miljardärerna hitta någon annanstans att vara ifred.
Här kostar medlemskapet miljoner – och du får bara fyra veckor
Svaret heter Maybach Ocean Club – en medlemsklubb till sjöss för människor som tycker att en vanlig superyacht känns aningen folklig.
Bakom projektet står Mercedes-Benz Design tillsammans med tyska skeppsbyggaren Lloyd Werft. Själva fartyget, Beyond Horizons, blir drygt 150 meter långt och ska rymma 30 privata sviter för maximalt 72 passagerare åt gången.
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Fyra veckor om året
Klubben ska ha omkring 300 medlemmar. Medlemskapet väntas kosta flera miljoner dollar, och därefter tillkommer en årlig avgift motsvarande omkring fem procent av den ursprungliga insatsen.
För pengarna får medlemmen fyra veckor ombord varje år.
Och naturligtvis handlar det inte om någon Finlandsfärja. Här utlovas två restauranger, spa, privat gym, beach club och helikopterplatta. Projektet väntas stå klart 2029.
Men den verkliga lyxen är knappast poolen eller maten. Det är människorna omkring dig.
Nätverket är själva produkten
Maybach Ocean Clubs vd Matthias Bosse har tidigare varit kapten på Lady Moura, den saudiske affärsmannen Nasser Al-Rashids berömda superyacht. Han beskriver nätverket mellan medlemmarna som en av klubbens viktigaste tillgångar.
Under en provresa bjöds 14 par från bland annat Storbritannien, Spanien, Tyskland, Schweiz och Nederländerna ombord. Entreprenörer, jurister och företagsledare reste tillsammans från Monaco till Sardinien.
Efter tio dagar, säger Bosse, hade främlingarna blivit vänner.
Det är ungefär där Maybach Ocean Club skiljer sig från ett vanligt lyxhotell.
Du köper inte bara en svit och havsutsikt.
Du betalar några miljoner dollar för att vara säker på vilka som sitter vid bordet bredvid.
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