Här kostar medlemskapet miljoner – och du får bara fyra veckor

Själva poängen är inte bara lyxen ombord – utan vilka andra som får komma med. Foto: Maybach Ocean Club

Fyra veckor om året

Klubben ska ha omkring 300 medlemmar. Medlemskapet väntas kosta flera miljoner dollar, och därefter tillkommer en årlig avgift motsvarande omkring fem procent av den ursprungliga insatsen.

För pengarna får medlemmen fyra veckor ombord varje år.

Och naturligtvis handlar det inte om någon Finlandsfärja. Här utlovas två restauranger, spa, privat gym, beach club och helikopterplatta. Projektet väntas stå klart 2029.

Men den verkliga lyxen är knappast poolen eller maten. Det är människorna omkring dig.