Jeff Bezos säljer superyachten Koru – är ”för stor”

Den amerikanske Amazon-grundaren Jeff Bezos uppges vara i färd med att sälja sin enorma segelyacht Koru för motsvarande cirka 500 miljoner dollar. Enligt uppgifter till Page Six sker försäljningen relativt diskret – och anledningen är oväntad: yachten har blivit för stor och svår att hantera.

Koru, som är omkring 127 meter lång, är en av världens största segelyachter. Men storleken har lett till återkommande problem för Bezos. Vid Monaco Grand Prix 2025 nekades yachten plats i hamnen, och under Bezos bröllop med Lauren Sánchez i Venedig kunde den inte ta sig in i lagunen.

Får hänga med oljetankers

Redan 2023 rapporterades att fartyget var för stort för att lägga till i Everglades i Florida – och istället fick hålla till bland oljetankers och containerfartyg.

När den byggdes av Oceanco i Nederländerna planerades det att montera ner den historiska bron De Hef i Rotterdam för att låta fartyget passera, som Dagens PS då rapporterade om. Efter kraftiga protester från lokalbefolkningen löstes situationen genom att yachten transporterades utan master.

Dessutom har Koru blivit så igenkännbar att den enligt källor drar till sig oönskad uppmärksamhet – något som ytterligare bidrar till beslutet att sälja.