Jeff Bezos uppges vilja sälja sin superyacht Koru för en halv miljard dollar – men det är inte pengarna som är problemet.
Jeff Bezos säljer superyachten Koru – är ”för stor”
Som Dagens PS tidigare rapporterat tävlar techmiljardärerna om att ha den största superyachten.
Men störst är inte alltid bäst.
Den amerikanske Amazon-grundaren Jeff Bezos uppges vara i färd med att sälja sin enorma segelyacht Koru för motsvarande cirka 500 miljoner dollar. Enligt uppgifter till Page Six sker försäljningen relativt diskret – och anledningen är oväntad: yachten har blivit för stor och svår att hantera.
Koru, som är omkring 127 meter lång, är en av världens största segelyachter. Men storleken har lett till återkommande problem för Bezos. Vid Monaco Grand Prix 2025 nekades yachten plats i hamnen, och under Bezos bröllop med Lauren Sánchez i Venedig kunde den inte ta sig in i lagunen.
Får hänga med oljetankers
Redan 2023 rapporterades att fartyget var för stort för att lägga till i Everglades i Florida – och istället fick hålla till bland oljetankers och containerfartyg.
När den byggdes av Oceanco i Nederländerna planerades det att montera ner den historiska bron De Hef i Rotterdam för att låta fartyget passera, som Dagens PS då rapporterade om. Efter kraftiga protester från lokalbefolkningen löstes situationen genom att yachten transporterades utan master.
Dessutom har Koru blivit så igenkännbar att den enligt källor drar till sig oönskad uppmärksamhet – något som ytterligare bidrar till beslutet att sälja.
Lyx – och säkerhet
Trots sina praktiska problem är Koru ett tekniskt och estetiskt mästerverk. Fören pryds av en träskulptur föreställande Sánchez som en sjöjungfru. Ombord finns bland annat:
- Pool med glasbotten
- Tre jacuzzis
- Helikopterplatta
- Vattenkanoner för att avskräcka pirater (eller paparazzi)
Yachten har en besättning på 36 personer och kan ta emot upp till 18 gäster.
Miljardprojekt med höga kostnader
Till megayachten hör även stödfartyget Abeona, värt cirka 75 miljoner dollar, även om det är oklart om det ingår i affären. Tillsammans kostar de båda fartygen runt 30 miljoner dollar per år i drift.
Med ett pris på en halv miljard dollar och höga driftskostnader är frågan hur lätt det blir att hitta en köpare. Även i miljardärskretsar kan Koru vara ett väl stort projekt.
