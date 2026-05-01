Den turkiska yachtbyggaren Numarine har lanserat en ny serie lyxyachter som kallas “Classic Line”. Serien är tänkt att kombinera modern teknik med en mer tidlös och enkel design.
Ny superyacht förenar tidlös design och lång räckvidd
Numarine är sedan tidigare känd för sina så kallade explorer-yachter, som är byggda för att kunna resa långt över hav och klara tuffa förhållanden.
Varvet släppte exempelvis Numarine 30XP, ”med skandinavisk hemkänsla”, för ett par år sedan.
Ny elegant stil för Numarine
De nya modellerna ser annorlunda ut och är mer eleganta i stilen.
Den nya serien består av två modeller – 38XPC och 39MXPC.
Båda är ungefär 38–39 meter långa och är byggda för långa resor till havs. Trots att de är liknande i storlek har de dock lite olika känsla och design.
Tanken bakom “Classic Line” är att göra yachter som inte bara följer trender, utan som håller länge rent visuellt.
Numarine uppger att inspirationen kommer från enkla och klassiska former. Fokus ligger på bra proportioner, balans i designen och en elegant stil.
“Classic Line” – tidlös design
Det handlar alltså inte om att göra något extremt eller futuristiskt, utan något som känns tidlöst enligt tillverkaren.
38XPC har en mer klassisk känsla. Den liknar gamla lyxyachter där allt är mer formellt och stilrent. Den passar personer som vill ha en lugn och traditionell atmosfär ombord.
39MXPC är däremot mer modern och social. Den har stora öppna ytor nära vattnet, där man kan umgås, sola och koppla av. Det finns även plats för jacuzzi och stora loungeområden.
Den är mer anpassad för livsstil i Medelhavet, där man ofta är ute på däck och umgås.
Byggda för långa resor till havs
Även om designen är ny, är tekniken i båtarna densamma som i Numarines tidigare modeller. Yachterna är byggda för långa resor till havs, stabil gång i sjön och låg bränsleförbrukning jämfört med storleken.
Räckvidden för båda modellerna är runt 6 000 sjömil, vilket gör att de kan korsa Atlanten utan stopp, tar ombord mellan 12 och 13 personer, blandar moderna material med klassisk yachtstil – som naturligt trä, sten och mjuka textilier.
”Denna Classic-linje representerar en naturlig och strategisk utveckling för Numarine”, säger vd:n Patrik von Sydow.
Han konstaterar vidare:
”I en bransch som ofta drivs av snabbt föränderliga trender erbjuder Classic-linjen ett mer bestående perspektiv.”
Missa inte:
När kändisarna väljer superyachter – glänser mest på sjön. Dagens PS
Techmiljardärernas superyachter – här är de största. Dagens PS