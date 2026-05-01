Ny superyacht förenar tidlös design och lång räckvidd

“Classic Line” – tidlös design

ANNONS

Det handlar alltså inte om att göra något extremt eller futuristiskt, utan något som känns tidlöst enligt tillverkaren.

38XPC har en mer klassisk känsla. Den liknar gamla lyxyachter där allt är mer formellt och stilrent. Den passar personer som vill ha en lugn och traditionell atmosfär ombord.

39MXPC är däremot mer modern och social. Den har stora öppna ytor nära vattnet, där man kan umgås, sola och koppla av. Det finns även plats för jacuzzi och stora loungeområden.

Den är mer anpassad för livsstil i Medelhavet, där man ofta är ute på däck och umgås.

39MXPC är mer modern av de två nya modellerna. (Foto: Numarine)

Byggda för långa resor till havs

Även om designen är ny, är tekniken i båtarna densamma som i Numarines tidigare modeller. Yachterna är byggda för långa resor till havs, stabil gång i sjön och låg bränsleförbrukning jämfört med storleken.

Räckvidden för båda modellerna är runt 6 000 sjömil, vilket gör att de kan korsa Atlanten utan stopp, tar ombord mellan 12 och 13 personer, blandar moderna material med klassisk yachtstil – som naturligt trä, sten och mjuka textilier.

Moderna ytor på nya 39MXPC. (Foto: Numarine)

ANNONS

”Denna Classic-linje representerar en naturlig och strategisk utveckling för Numarine”, säger vd:n Patrik von Sydow.

Han konstaterar vidare:

”I en bransch som ofta drivs av snabbt föränderliga trender erbjuder Classic-linjen ett mer bestående perspektiv.”

38XPC har plats till 12 personer ombord. (Foto: Numarine)

