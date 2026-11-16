Audi Q3 har den mest pålitliga körfältsvarnaren i ett nytt test av fem bilmodeller. VW Golf placerar sig också högt, medan MG HS får svidande kritik.
Audi och VW krossar konkurrenterna i körfältstest – MG får underkänt
Att bara byta låt, justera värmen eller ändra inställningen för hastighetsvarningen kan räcka för att blicken ska lämna vägen några sekunder. Då är det tänkt att bilens varningssystem (såvida du kör en någorlunda modern modell) ska upptäcka om bilen är på väg ut ur sin fil, och om så är fallet ska den kunna justera styrningen och uppmärksamma dig på faran.
Men det är en svår balansgång: Systemen måste kunna reagera tillräckligt snabbt utan att göra onödiga eller alltför kraftiga ingrepp på körningen.
I ett test från tyska Auto Motor und Sport har fem vanliga modeller jämförts: Audi Q3, BMW i5, Hyundai Ioniq 9, MG HS och VW Golf. Mätningarna har genomförts tillsammans med testföretaget MdynamiX AG och kompletterats med körningar där bilarna närmat sig olika vägmarkeringar i varierande hastigheter.
Q3 får toppbetyg
Resultatet är tydligt. Audi Q3 lyfts som bäst presterande och kan både upptäcka vägmarkeringar och korrigera kursen på ett tillförlitligt sätt. När bilen närmar sig en linje ingriper systemet märkbart och kan ibland till och med följa markeringen under en längre sträcka.
VW Golf ges också goda betyg. Systemet är ungefär lika pålitligt som Audis, även om styringreppen är något mjukare. Däremot saknar Golf förmågan att följa vägmarkeringen på samma sätt som Q3.
I andra änden av testet hamnar MG HS. Bilen varnar sällan när den borde och gör ännu mer sällan några korrigerande styringrepp. När den väl reagerar har bilen dessutom ofta redan kommit för långt ut mot vägmarkeringen.
MG har tidigare i år toppat listorna över vilka märken som har minst nöjda ägare.
BMW:n klarar inte alla vägar
Bjässen Hyundai Ioniq 9 får också kritik. Systemet kan ingripa trots att bilen körs korrekt i körfältet, bland annat genom upprepade vibrationer i ratten, beteendet beskrivs som så irriterande att föraren helt enkelt vill stänga av systemet helt.
Hos BMW i5 uppdagas ett annat problem. Dess filvarningssystem ingriper först när körfältet är mer än omkring tre meter brett. På testvägen, där körfältet bara var 2,74 meter brett, blev resultatet därför inga varningar eller styringrepp alls.
Även på motorväg och landsväg var Audi och VW mest tillförlitliga. På mindre vägar utan målade vägmarkeringar var Audi ensam om att både upptäcka vägkanten och ingripa effektivt.
44 procent säger att de blir mindre uppmärksamma
I en undersökning från tyska AXA, som Dagens PS tidigare rapporterat om, framgår det att uppemot 44 procent av tillfrågade förare anser att de är mindre uppmärksamma på körningen i bilar med avancerade förarassistanssystem. Istället för att hålla ögonen på vägen kan det hända att fokus läggs på att äta eller scrolla i telefonen.
Med det tyska systemtestet som bakgrund är det tydligt att det är en sorts falsk trygghet man vaggas in i. Hur väl assistanssystemen fungerar skiljer sig åt ordentligt, och ansvaret för att framföra bilen på ett säkert sätt faller alltjämt på föraren – detta också exempelvis när ännu mer avancerade system tas i bruk.
Förra veckan fick Teslas Assisted Driving godkänt i Finland, vilket innebär att förare kan släppa taget om både ratt och pedaler till bilen. Men trots detta konstaterar den finska transportmyndigheten Traficom i ett pressmeddelande att ”föraren kör bilen, även om hen inte fysiskt rör bilens reglage”.