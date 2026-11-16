Audi och VW krossar konkurrenterna i körfältstest – MG får underkänt

BMW:n klarar inte alla vägar

Bjässen Hyundai Ioniq 9 får också kritik. Systemet kan ingripa trots att bilen körs korrekt i körfältet, bland annat genom upprepade vibrationer i ratten, beteendet beskrivs som så irriterande att föraren helt enkelt vill stänga av systemet helt.

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Hos BMW i5 uppdagas ett annat problem. Dess filvarningssystem ingriper först när körfältet är mer än omkring tre meter brett. På testvägen, där körfältet bara var 2,74 meter brett, blev resultatet därför inga varningar eller styringrepp alls.

Även på motorväg och landsväg var Audi och VW mest tillförlitliga. På mindre vägar utan målade vägmarkeringar var Audi ensam om att både upptäcka vägkanten och ingripa effektivt.

44 procent säger att de blir mindre uppmärksamma

I en undersökning från tyska AXA, som Dagens PS tidigare rapporterat om, framgår det att uppemot 44 procent av tillfrågade förare anser att de är mindre uppmärksamma på körningen i bilar med avancerade förarassistanssystem. Istället för att hålla ögonen på vägen kan det hända att fokus läggs på att äta eller scrolla i telefonen.

Med det tyska systemtestet som bakgrund är det tydligt att det är en sorts falsk trygghet man vaggas in i. Hur väl assistanssystemen fungerar skiljer sig åt ordentligt, och ansvaret för att framföra bilen på ett säkert sätt faller alltjämt på föraren – detta också exempelvis när ännu mer avancerade system tas i bruk.

Förra veckan fick Teslas Assisted Driving godkänt i Finland, vilket innebär att förare kan släppa taget om både ratt och pedaler till bilen. Men trots detta konstaterar den finska transportmyndigheten Traficom i ett pressmeddelande att ”föraren kör bilen, även om hen inte fysiskt rör bilens reglage”.