Mekanikern om Jaguar: "Bilarna är skitdåliga"

Som Dagens PS tidigare rapporterat handlar det om en eldriven bjässe som är mer än fem meter lång. Under huven har man petat ner 1034 hästkrafter fördelat på tre separata motorer – insidan är en regelrätt ”blast from the past”: Avskalad och beige 70-talslyx dominerar.

Med det sagt har man bytt ut sin tidigare kärnmålgrupp (man, 50 plus) mot en yngre och många gånger mer köpstark sådan. Som för att banka in budskapet valdes New York som scen när bilen skulle presenteras för världen – dock hade man hunnit med en exklusiv smygtitt mitt bland Silicon Valleys mest framgångsrika techbolag.

Om Type 01 är en tillräcklig satsning för att skaka av sig åren av krisande försäljning, som till slut tvingade fram den nya varumärkesstrategin, återstår att se. De första leveranserna av modellen, som uppges kosta från cirka 1,7 miljoner kronor, är planerade till sommaren 2027.

Men klart står att lyxmärket har lite av en tröskel att besegra innan man eventuellt kan vänta sig en plats i branschens finrum.

”Tanklöst dålig kvalitet”

I danska Boosted riktar den tidigare mekanikern Jørgen Toftdahl hård kritik mot Jaguar. Han beskriver bilarna som usla och menar att märket borde läggas ned i stället för att försöka konkurrera med namn som Bentley och Rolls-Royce.

”Bilarna är skitdåliga”, skriver han och fortsätter att beskriva märkets ”tanklöst dåliga kvalitet”.

Det är en hård dom, men statistiken ger visst stöd för att Jaguar har en del att bevisa.

I brittiska What Cars tillförlitlighetsundersökning från 2024 hamnade Jaguar på plats 20 av 31 bilmärken. Undersökningen bygger på svar från bilägare som får rapportera fel under de senaste två åren, hur mycket reparationerna kostat och hur länge bilen varit på verkstad. Uppgifterna vägs samman till ett betyg som tar hänsyn till både kostnaden och besväret som felen orsakat.

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I en senare undersökning, publicerad i år, hade märket fallit till plats 26 av 30 tillverkare.

Även enskilda modeller har dragits med problem. För Jaguar XE rapporterade 11,3 procent av ägarna problem i undersökningen från 2024. Äldre exemplar av SUV:en F-Pace har bland annat fått kritik för problem med dieselmotorer, kamkedjor och elektronik.

Historiken betyder inte nödvändigtvis att framtidsmodellerna kommer lida samma problem, men innan man vinner tillbaka marknadens tillit har Jaguar en del att bevisa.