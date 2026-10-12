Humanoida robotar kan bli en marknad värd 5 000 miljarder dollar till 2050. Nu pekas tre börsbolag ut som möjliga vinnare när AI-tekniken flyttar från datacenter till den fysiska världen.
Humanoida robotar mot miljardmarknad – här är 3 aktier att köpa
Utvecklingen av artificiell intelligens kan bana väg för en ny industri där robotar utför allt fler arbetsuppgifter. Enligt en prognos från investmentbanken Morgan Stanley kan marknaden för humanoida robotar nå 5 000 miljarder dollar till 2050.
Den amerikanska investeringssajten Motley Fool lyfter nu fram tre aktier som kan gynnas av utvecklingen: minneschiptillverkaren Micron, elbilstillverkaren Tesla och teknikjätten Alphabet.
Men investeringstesen bygger på att tekniken får ett brett kommersiellt genomslag. Det är långt ifrån säkert att dagens förväntningar infrias.
1. Micron – säljer minnet bakom robotarnas AI
Den amerikanska halvledartillverkaren Micron Technology utvecklar minneskretsar som kan bli viktiga för robotar som måste tolka sin omgivning och fatta beslut i realtid. AI-system behöver både snabbminne för beräkningar och lagring för data och programvara.
Bolaget gynnas redan av den växande efterfrågan på minneskretsar till AI-datacenter. Reuters rapporterade nyligen om hur den globala AI-boomen driver upp vinsterna i minnesbranschen.
Humanoida robotar kan på sikt bli ytterligare en efterfrågekälla, men det är ännu osäkert hur stor den blir.
Micron handlas på Nasdaq i USA under kortnamnet MU.
2. Tesla – robotarna kan förändra värderingen
Elbilstillverkaren Tesla är ett mer direkt men också mer spekulativt sätt att investera i humanoida robotar. Bolaget utvecklar roboten Optimus som på sikt är tänkt att utföra arbetsuppgifter i fabriker och andra miljöer.
Vd:n Elon Musk har lyft fram robotverksamheten som en central del av Teslas framtid. Men bolaget måste visa att robotarna kan tillverkas i stor skala och användas kommersiellt med lönsamhet.
Investeringscaset bygger därmed inte bara på elbilsförsäljningen utan också på att Tesla lyckas förverkliga sina ambitioner inom robotik och självkörande transporter. En stor del av potentialen ligger fortfarande i framtiden, vilket gör aktien känslig för förändrade förväntningar.
Tesla handlas på Nasdaq i USA under kortnamnet TSLA.
3. Alphabet – AI-modeller som robotarnas hjärna
Teknikjätten Alphabet, som äger Google, har flera möjliga ingångar till robotmarknaden. Bolaget utvecklar AI-modellerna Gemini och har tagit fram särskilda versioner för robotar som ska kunna tolka instruktioner och utföra fysiska uppgifter.
Google Deepmind presenterade 2025 modeller som är utformade för att hjälpa robotar att förstå sin omgivning och agera i den fysiska världen.
Under 2026 har utvecklingen fortsatt med modeller för bland annat planering och samarbete mellan robotar.
Alphabet behöver alltså inte vinna kampen om att tillverka själva robotarna för att kunna dra nytta av utvecklingen. AI-modeller, molntjänster och egna chip kan ge bolaget flera möjliga intäktsvägar.
Aktien handlas på Nasdaq i USA i två aktieslag: GOOGL (A-aktien) och GOOG (C-aktien).
En prognos – inte en garanti
Morgan Stanleys prognos på 5 000 miljarder dollar avser den potentiella globala humanoidmarknaden till 2050, inklusive relaterade leveranskedjor och tjänster. Banken bedömer att det kan finnas omkring en miljard humanoida robotar i användning vid den tidpunkten.
Det är en enorm potential, men utgångsläget är en marknad i ett tidigt utvecklingsskede. Tekniken måste bli tillräckligt tillförlitlig och kostnadseffektiv för att användas i stor skala.
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