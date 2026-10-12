Humanoida robotar mot miljardmarknad – här är 3 aktier att köpa

Den amerikanska investeringssajten Motley Fool lyfter nu fram tre aktier som kan gynnas av utvecklingen: minneschiptillverkaren Micron, elbilstillverkaren Tesla och teknikjätten Alphabet.

Men investeringstesen bygger på att tekniken får ett brett kommersiellt genomslag. Det är långt ifrån säkert att dagens förväntningar infrias.

1. Micron – säljer minnet bakom robotarnas AI

Den amerikanska halvledartillverkaren Micron Technology utvecklar minneskretsar som kan bli viktiga för robotar som måste tolka sin omgivning och fatta beslut i realtid. AI-system behöver både snabbminne för beräkningar och lagring för data och programvara.

Bolaget gynnas redan av den växande efterfrågan på minneskretsar till AI-datacenter. Reuters rapporterade nyligen om hur den globala AI-boomen driver upp vinsterna i minnesbranschen.

Humanoida robotar kan på sikt bli ytterligare en efterfrågekälla, men det är ännu osäkert hur stor den blir.

Micron handlas på Nasdaq i USA under kortnamnet MU.