Trots elbilarnas framfart dominerar förbränningsmotorer globalt och styr marknadens verklighet
73 procent av alla nya bilar kör fortfarande på bensin eller diesel
Elbilarna tar allt större plats i debatten och i nyhetsflödet. Men verkligheten på marknaden ser annorlunda ut.
Nya siffror visar att hela 73 procent av alla nya bilar som levererades globalt under 2025 fortfarande drivs av bensin eller diesel.
Det innebär att majoriteten av världens bilköpare fortsatt väljer traditionella drivlinor, trots politiska mål och ökade investeringar i elektrifiering.
För investerare och branschaktörer ger det en tydlig signal om att omställningen tar tid.
Utvecklingen går i linje med färska analyser som visar att elbilar ofta är billigare i drift men betydligt dyrare att äga än många räknar med.
I genomgångar av den totala kostnadsbilden lyfts särskilt värdeminskningen fram som den enskilt största utgiftsposten.
Elbilar växer men från en lägre nivå
Elbilar står i dag för omkring 21 procent av marknaden.
Det är en tydlig ökning jämfört med tidigare år, men fortfarande långt ifrån att dominera.
Resterande del av marknaden utgörs av alternativa tekniker som gas och vätgas, vilka tillsammans står för en marginell andel.
Utvecklingen visar att elektrifieringen är på väg, men att den globala bilparken fortfarande i hög grad präglas av etablerad teknik.
För många konsumenter väger faktorer som pris, räckvidd och infrastruktur fortsatt tungt.
Toyota stärker sin position
Den globala marknadsbilden gynnar tillverkare som har en bred portfölj.
Toyota behåller sin position som världens största bilmärke, mycket tack vare sin exponering mot just bensin och hybridlösningar.
Under 2025 ökade bolaget sin försäljning och nådde totalt 9,6 miljoner sålda bilar.
Det visar att efterfrågan på beprövad teknik fortsatt är stark, särskilt i marknader där laddinfrastruktur ännu inte är fullt utbyggd.
Samtidigt backade flera traditionella konkurrenter.
Både Volkswagen och Ford tappade i volym, medan kinesiska aktörer som BYD ökade globalt men fortfarande har en begränsad närvaro på vissa europeiska marknader.
