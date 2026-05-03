DS avslöjar lyxiga N°7 – ska utmana premiumeliten

Modellen ersätter DS 7 och markerar samtidigt en strategisk omstart.

Ambitionen är tydlig.

N°7 ska inte bara vara en uppdatering utan ett tydligt bevis på att märket kan konkurrera med etablerade premiumaktörer.

DS N°7 lyfts fram som en modell där komfort och design får lika stor tyngd som teknik.

Fokus ligger på en mjukare körupplevelse och en mer avslappnad premiumkänsla, snarare än att enbart konkurrera med prestanda.

Det speglar hur märket försöker differentiera sig i ett segment där många tillverkare annars betonar kraft och acceleration.

Ny design och tydligare identitet

Utseendemässigt tar N°7 inspiration från konceptbilar och tidigare flaggskepp. Fronten domineras av en ny ljussignatur med V-formade LED-detaljer och en upplyst grill.

Linjerna är renare och mer aerodynamiska, samtidigt som proportionerna vuxit något. Invändigt är fokus tydligt på komfort och materialval.

Kupén kombinerar läder, Alcantara och metallinslag, med ett mer luftigt uttryck tack vare större glasytor och panoramatak.

Det handlar inte bara om estetik, utan om att skapa en mer tyst och sofistikerad körupplevelse genom bättre isolering.