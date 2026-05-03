Fransk design, ny teknik och elektrifiering ska lyfta märket i ett pressat premiumsegment. DS Automobiles tar ett tydligt kliv upp i premiumhierarkin.
DS avslöjar lyxiga N°7 – ska utmana premiumeliten
Med nya N°7 visar det franska varumärket hur man vill kombinera avancerad teknik, elektrifiering och design för att vinna mark i ett segment där konkurrensen hårdnar snabbt.
Modellen ersätter DS 7 och markerar samtidigt en strategisk omstart.
Ambitionen är tydlig.
N°7 ska inte bara vara en uppdatering utan ett tydligt bevis på att märket kan konkurrera med etablerade premiumaktörer.
DS N°7 lyfts fram som en modell där komfort och design får lika stor tyngd som teknik.
Fokus ligger på en mjukare körupplevelse och en mer avslappnad premiumkänsla, snarare än att enbart konkurrera med prestanda.
Det speglar hur märket försöker differentiera sig i ett segment där många tillverkare annars betonar kraft och acceleration.
Ny design och tydligare identitet
Utseendemässigt tar N°7 inspiration från konceptbilar och tidigare flaggskepp. Fronten domineras av en ny ljussignatur med V-formade LED-detaljer och en upplyst grill.
Linjerna är renare och mer aerodynamiska, samtidigt som proportionerna vuxit något. Invändigt är fokus tydligt på komfort och materialval.
Kupén kombinerar läder, Alcantara och metallinslag, med ett mer luftigt uttryck tack vare större glasytor och panoramatak.
Det handlar inte bara om estetik, utan om att skapa en mer tyst och sofistikerad körupplevelse genom bättre isolering.
Elektrifiering i centrum
Tekniskt är N°7 en viktig milstolpe. För första gången erbjuds modellen med helelektrisk drivlina, parallellt med hybridalternativ.
Den elektriska toppversionen uppges nå en räckvidd på upp till 45,9 mil enligt WLTP, vilket placerar modellen i nivå med flera etablerade konkurrenter.
Prestandan är också tydligt prioriterad.
Fyrhjulsdrivna versioner och upp till 345 hästkrafter signalerar att DS inte längre nöjer sig med att vara ett designval, utan även vill konkurrera tekniskt.
Laddningen förbättras med möjlighet att nå 80 procent på under en halvtimme, vilket gör modellen mer relevant för längre resor.
Teknik och komfort som konkurrensmedel
N°7 utrustas med uppdaterade förarassistanssystem, inklusive semi-autonom körning på nivå 2.
Ett nytt infotainmentsystem med större pekskärm och röststyrning ska förenkla användarupplevelsen.
Samtidigt läggs stor vikt vid detaljer som luftfiltrering, säteskomfort och ljudmiljö. Det är i dessa delar som DS försöker differentiera sig från tyska konkurrenter.
Pris och positionering
Priset väntas börja kring motsvarande 550 000 kronor för hybridversionen, med högre nivåer för mer utrustade varianter.
Det placerar modellen mitt i premiumsegmentet, men fortfarande något under toppkonkurrenterna. Frågan är om det räcker. DS har länge kämpat för att etablera sig som ett självklart premiumval.
Med N°7 gör man sitt tydligaste försök hittills.
Missa inte:
DS slåss för livet – hoppas el räddar fransk stolthet – Dagens PS
Citroën DS: Hur Vägens gudinna formade bilhistorien – Dagens PS