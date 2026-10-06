Tiotusentals italienska bilägare har hittat ett sätt att kapa kostnaderna för både bilskatt och försäkring. Bilarna registreras i Polen och får polska registreringsskyltar – trots att de kanske aldrig lämnar Italien.
60 000 italienare duckar superskatt med polska reg-skyltar
Runt 60 000 polskregistrerade fordon uppges nu rulla på italienska vägar, skriver Finansavisen. Många av dem har enligt uppgifter från den polska försäkringsbranschen aldrig ens varit i Polen.
Upplägget är enkelt på pappret. Italienska bilägare överför fordonen till så kallade brevlådeföretag i Polen. Bilen får polska registreringshandlingar och skyltar, för den italienska ägaren blir vinsten lägre kostnader i bilskatt och även försäkring.
Enligt polska branschorganisationen PBUK kan besparingen i vissa fall uppgå till omkring 70 procent.
Dyrare ju starkare bilen är
Den italienska bilskatten, bollo auto, är inte speciellt kostsam för en vanlig bil. Skatten beräknas bland annat utifrån motoreffekt och skiljer sig mellan landets olika regioner.
I Campania, där Neapel ligger, kostade skatten enligt 2024 års tariff motsvarande omkring 26 kronor per hästkraft upp till 136 hästkrafter. För varje hästkraft över 136 stiger skatten till cirka 39 kronor.
Det innebär att en vanlig bil på ungefär 150 hästkrafter får en årlig skatt på omkring 4 000 kronor i regionen.
För den som kör något betydligt starkare blir kalkylen en annan.
En bil med 350 hästkrafter, som exempel, får med Campanias taxa vanlig bilskatt på omkring 12 000 kronor per år.
Sedan tillkommer superbollo.
Det är en extra statlig skatt för bilar över ungefär 252 hästkrafter. För en ny bil tas den ut med drygt 170 kronor per hästkraft över gränsen, extraskatten minskar sedan ju äldre bilen blir.
För den starkare bilen innebär det ytterligare omkring 16 600 kronor per år. Totalt hamnar bilägaren alltså på ungefär 28 600 kronor om året fördelat på de olika skatterna.
Myndigheterna slår tillbaka
För Italiens del innebär de felregistrerade bilarna skattebortfall och andra praktiska problem, bland annat gällande att driva in trafikböter.
Därför arbetar man med att stävja skattesmitningen så gott det går: 2024 ska man ha beslagtagit ett paket på väg till Neapel som innehöll 21 polska registreringsskyltar, 14 registreringsbevis och sex köpekontrakt. I mars i år ska man dessutom ha gripit sju personer i Warszawa som misstänks ha tagit fram registreringshandlingar för mer än 1 500 bilar med hjälp av falska kontrollbesiktningar.
Enligt polisen hade ingen av bilarna någonsin befunnit sig i Polen. De fanns permanent i Italien.
Enligt PBUK uppgick ersättningskraven efter olyckor med oförsäkrade polskregistrerade fordon i Italien till omkring 100 miljoner kronor under årets första åtta månader. Det kan jämföras med cirka 50 miljoner kronor under hela 2025.
Vill slopa skatten
Bollo auto, som den italienska bilskatten kallas, har beskrivits som den skatt italienarna hatar allra mest.
Italiens premiärminister, Giorgia Meloni, vill därför pausa den årliga skatten. För staten skulle det innebära ett inkomstbortfall på omkring 27 miljarder kronor under 2027. Målet på sikt är att avskaffa den permanent.
Kritiker menar dock att skattepausen framför allt är ett försök att vinna väljare inför kommande val.