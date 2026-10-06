60 000 italienare duckar superskatt med polska reg-skyltar

Upplägget är enkelt på pappret. Italienska bilägare överför fordonen till så kallade brevlådeföretag i Polen. Bilen får polska registreringshandlingar och skyltar, för den italienska ägaren blir vinsten lägre kostnader i bilskatt och även försäkring.

Enligt polska branschorganisationen PBUK kan besparingen i vissa fall uppgå till omkring 70 procent.

Dyrare ju starkare bilen är

Den italienska bilskatten, bollo auto, är inte speciellt kostsam för en vanlig bil. Skatten beräknas bland annat utifrån motoreffekt och skiljer sig mellan landets olika regioner.

I Campania, där Neapel ligger, kostade skatten enligt 2024 års tariff motsvarande omkring 26 kronor per hästkraft upp till 136 hästkrafter. För varje hästkraft över 136 stiger skatten till cirka 39 kronor.

Det innebär att en vanlig bil på ungefär 150 hästkrafter får en årlig skatt på omkring 4 000 kronor i regionen.

För den som kör något betydligt starkare blir kalkylen en annan.

En bil med 350 hästkrafter, som exempel, får med Campanias taxa vanlig bilskatt på omkring 12 000 kronor per år.

Sedan tillkommer superbollo.

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Det är en extra statlig skatt för bilar över ungefär 252 hästkrafter. För en ny bil tas den ut med drygt 170 kronor per hästkraft över gränsen, extraskatten minskar sedan ju äldre bilen blir.

För den starkare bilen innebär det ytterligare omkring 16 600 kronor per år. Totalt hamnar bilägaren alltså på ungefär 28 600 kronor om året fördelat på de olika skatterna.